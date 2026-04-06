Αναδυόμενες αγορές και νομίσματα ανακάμπτουν μετά από το δημοσίευμα του Axios για εκεχειρία στο Ιράν
Αναδυόμενες αγορές και νομίσματα ανακάμπτουν μετά από το δημοσίευμα του Axios για εκεχειρία στο Ιράν
Ο δείκτης MSCI για τις μετοχές αναδυόμενων αγορών αυξήθηκε έως και 0,7%, ενώ αντίστοιχος δείκτης για νομίσματα, όπως ινδική ρουπία, φιλιππινέζικο πέσο και ινδονησιακή ρουπία ενισχύθηκε έως και 0,3%
Τα περιουσιακά στοιχεία των αναδυόμενων αγορών ενισχύθηκαν σε ήπιες συναλλαγές λόγω αργιών, ενθαρρυμένα από τις ελπίδες των επενδυτών για εκεχειρία στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
Ο δείκτης MSCI για τις μετοχές αναδυόμενων αγορών αυξήθηκε έως και 0,7%, ενώ αντίστοιχος δείκτης για τα νομίσματα ενισχύθηκε έως και 0,3%. Το νοτιοκορεατικό γουόν ξεχώρισε στην Ασία, καθώς οι τιμές του πετρελαίου μείωσαν μέρος των κερδών που είχαν σημειώσει στις πρώτες ώρες διαπραγμάτευσης.
Η ψυχολογία ενισχύθηκε από δημοσίευμα του Axios ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και ομάδα περιφερειακών μεσαζόντων συζητούν τους όρους πιθανής 45ήμερης εκεχειρίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε οριστικό τέλος του πολέμου. Η προσοχή εστιάζεται στο κατά πόσο η διέλευση πλοίων από τον Στενό του Χορμούζ μπορεί να βελτιωθεί για να μειωθεί η πίεση στις τιμές του πετρελαίου.
«Η σημερινή κίνηση των τιμών υποδηλώνει ότι οι αγορές αντιδρούν στις προσδοκίες για κάποια μορφή εκεχειρίας», δήλωσε ο Vivek Rajpal, στρατηγικός αναλυτής για την Ασία στη JB Drax Honore στη Σιγκαπούρη. «Δεδομένης της έντονης κίνησης τον Μάρτιο, που αύξησε σημαντικά τα risk premia, φαίνεται ότι οι αγορές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οποιεσδήποτε πιθανότητες αποκλιμάκωσης των εντάσεων».
Οι κεντρικές τράπεζες στην περιοχή έχουν ενισχύσει τις προσπάθειες στήριξης των νομισμάτων τους, παρά την ενίσχυση του δολαρίου και τα άλματα στις τιμές του πετρελαίου. Ορισμένα νομίσματα, όπως η ινδική ρουπία, το φιλιππινέζικο πέσο και η ινδονησιακή ρουπία, κατέγραψαν πρόσφατα ιστορικά χαμηλά, καθώς το υψηλό κόστος ενέργειας επηρεάζει τις οικονομικές προοπτικές.
Κάποιες αγορές παρέμειναν κλειστές τη Δευτέρα λόγω αργιών, μεταξύ αυτών η Κίνα, το Λονδίνο, το Χονγκ Κονγκ και η Αυστραλία.
Πηγή: newmoney.gr
Ο δείκτης MSCI για τις μετοχές αναδυόμενων αγορών αυξήθηκε έως και 0,7%, ενώ αντίστοιχος δείκτης για τα νομίσματα ενισχύθηκε έως και 0,3%. Το νοτιοκορεατικό γουόν ξεχώρισε στην Ασία, καθώς οι τιμές του πετρελαίου μείωσαν μέρος των κερδών που είχαν σημειώσει στις πρώτες ώρες διαπραγμάτευσης.
Η ψυχολογία ενισχύθηκε από δημοσίευμα του Axios ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και ομάδα περιφερειακών μεσαζόντων συζητούν τους όρους πιθανής 45ήμερης εκεχειρίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε οριστικό τέλος του πολέμου. Η προσοχή εστιάζεται στο κατά πόσο η διέλευση πλοίων από τον Στενό του Χορμούζ μπορεί να βελτιωθεί για να μειωθεί η πίεση στις τιμές του πετρελαίου.
«Η σημερινή κίνηση των τιμών υποδηλώνει ότι οι αγορές αντιδρούν στις προσδοκίες για κάποια μορφή εκεχειρίας», δήλωσε ο Vivek Rajpal, στρατηγικός αναλυτής για την Ασία στη JB Drax Honore στη Σιγκαπούρη. «Δεδομένης της έντονης κίνησης τον Μάρτιο, που αύξησε σημαντικά τα risk premia, φαίνεται ότι οι αγορές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οποιεσδήποτε πιθανότητες αποκλιμάκωσης των εντάσεων».
Οι κεντρικές τράπεζες στην περιοχή έχουν ενισχύσει τις προσπάθειες στήριξης των νομισμάτων τους, παρά την ενίσχυση του δολαρίου και τα άλματα στις τιμές του πετρελαίου. Ορισμένα νομίσματα, όπως η ινδική ρουπία, το φιλιππινέζικο πέσο και η ινδονησιακή ρουπία, κατέγραψαν πρόσφατα ιστορικά χαμηλά, καθώς το υψηλό κόστος ενέργειας επηρεάζει τις οικονομικές προοπτικές.
Κάποιες αγορές παρέμειναν κλειστές τη Δευτέρα λόγω αργιών, μεταξύ αυτών η Κίνα, το Λονδίνο, το Χονγκ Κονγκ και η Αυστραλία.
Πηγή: newmoney.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
