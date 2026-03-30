Wood & Company: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Τι βάζει «φρένο» στα νοικοκυριά
Wood & Company: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Τι βάζει «φρένο» στα νοικοκυριά
Ο οίκος τοποθετεί την ανάπτυξη στο 2,5% το 2026 και έως 3,2% το 2027 - Η Ελλάδα διατηρεί θετικό ρυθμό μεγέθυνσης, αλλά δεν εμφανίζει ακόμη το momentum που θα οδηγούσε σε ένα νέο «άλμα»
Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να ξεχωρίζει θετικά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ωστόσο δεν έχει ακόμη αποκτήσει τη δυναμική που θα της επέτρεπε να περάσει σε έναν νέο, ισχυρότερο κύκλο ανάπτυξης. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της Wood & Co στο macro outlook για την περίοδο 2026-2027, όπου περιγράφεται μια οικονομία σταθερή, με βελτιωμένα θεμελιώδη, αλλά χωρίς ουσιαστική επιτάχυνση.
Ο οίκος τοποθετεί την ανάπτυξη στο 2,2% πέρυσι, στο 2,5% το 2026 και έως 3,2% το 2027, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διατηρεί θετικό ρυθμό μεγέθυνσης, αλλά δεν εμφανίζει ακόμη το momentum που θα οδηγούσε σε ένα νέο «άλμα». Το consensus για την Ελλάδα για το παραπάνω χρονικό διάστημα προβλέπει 1,9% για φέτος και 2,2% το 2027.
Η βασική αιτία βρίσκεται στο γεγονός ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, η οικονομία δεν έχει φτάσει σε εκείνο το σημείο όπου οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις δημιουργούν μια αυτοτροφοδοτούμενη δυναμική. Όπως επισημαίνεται, η εικόνα των ιδιωτικών ισολογισμών παραμένει συγκρατημένη, γεγονός που περιορίζει τη μετάβαση σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.
Ο οίκος τοποθετεί την ανάπτυξη στο 2,2% πέρυσι, στο 2,5% το 2026 και έως 3,2% το 2027, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διατηρεί θετικό ρυθμό μεγέθυνσης, αλλά δεν εμφανίζει ακόμη το momentum που θα οδηγούσε σε ένα νέο «άλμα». Το consensus για την Ελλάδα για το παραπάνω χρονικό διάστημα προβλέπει 1,9% για φέτος και 2,2% το 2027.
Η βασική αιτία βρίσκεται στο γεγονός ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, η οικονομία δεν έχει φτάσει σε εκείνο το σημείο όπου οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις δημιουργούν μια αυτοτροφοδοτούμενη δυναμική. Όπως επισημαίνεται, η εικόνα των ιδιωτικών ισολογισμών παραμένει συγκρατημένη, γεγονός που περιορίζει τη μετάβαση σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
