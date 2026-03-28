Από 390 ευρώ ξεκινά το όφελος σε ετήσια βάση με το νέο κατώτατο μισθό, δείτε παραδείγματα

Σύμφωνα με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) η οποία επεξεργάστηκε τον πίνακα με το νέο κατώτατο μισθό, επιπλέον οι εργοδότες θα επιβαρυνθούν:1. Από Εργοδοτικές εισφορές (από Απρίλιο 2026 και μετά) : +10,2€/μήνα ή +121,8€/έτος2. Από Εργατικές εισφορές (από Απρίλιο 2026 και μετά) : +6,2€/μήνα ή +74,2€/έτος.3. Από ΦΜΥ μισθωτού (από Απρίλιο 2026 και μετά) : +8,05€/μήνα ή +96,6€/έτος.4. Από προσαυξημένο Τεκμαρτό εισόδημα (το 2027/εισοδήματα 2026) +9,3€/μήνα ή +112€/έτος.