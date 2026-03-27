Alpha Bank: Η ελληνική βιομηχανία πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη – Επιτακτική ανάγκη για ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος
Η θετική τροχιά, ωστόσο, βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στον ενεργειακό τομέα, δοκιμάζοντας την ανθεκτικότητα του κλάδου - Σημαντικότερη αδυναμία η χαμηλή παραγωγικότητα
Η ελληνική βιομηχανία βρίσκεται σήμερα σε μία από τις πιο παραγωγικές φάσεις της τελευταίας δεκαετίας, ενισχύοντας τη συμβολή της στην οικονομία και ενδυναμώνοντας την εξωστρέφειά της. Ωστόσο, η ενεργειακή κρίση που πυροδοτείται από τη γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει το κόστος παραγωγής και δοκιμάζει την ανθεκτικότητα του κλάδου.
Όπως αναφέρει το εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων της Alpha Bank, η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, η υψηλή εξάρτηση από εισαγωγές ενέργειας και η ανάγκη για στρατηγικές παρεμβάσεις καθιστούν επιτακτική τη διασφάλιση ανταγωνιστικού ενεργειακού κόστους, προκειμένου η βιομηχανική ανάπτυξη να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά. Παρά τις προκλήσεις, η παραγωγικότητα, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές καταγράφουν ανοδική πορεία, ενώ οι δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών και PMI υποδηλώνουν ισχυρή δυναμική και προοπτικές επέκτασης για το 2026.
Η ελληνική βιομηχανία, εν μέσω γεωπολιτικών και ενεργειακών πιέσεων, παραμένει κομβικός μοχλός ανάπτυξης, αλλά η επόμενη περίοδος απαιτεί στοχευμένες παρεμβάσεις για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα του κλάδου.
