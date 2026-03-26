Τράπεζα της Ελλάδος: Μειώθηκαν κατά 445 εκατ. ευρώ οι ιδιωτικές καταθέσεις τον Φεβρουάριο

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας μειώθηκε στο 4,2%, τον Φεβρουάριο του 2026, από 4,9% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητος στο 5,3% τον Φεβρουάριο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 445 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο, έναντι μείωσης κατά 5.184 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Μείωση κατά 519 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την ΤτΕ. Αντιθέτως, αύξηση κατά 74 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων.

I. Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 1.686 εκατ. ευρώ, τον Φεβρουάριο του 2026, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2.485 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

I.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Φεβρουάριο του 2026, ήταν αρνητική κατά 2.950 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 315 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε στο -1,0% από 0,6% τον προηγούμενο μήνα.

I.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Τον Φεβρουάριο του 2026, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο 7,4% από 7,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 1.264 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2.170 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

I.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Φεβρουάριο του 2026, ήταν θετική κατά 1.243 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.975 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 9,9% από 10,3% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) μειώθηκε στο 10,3% από 10,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 965 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.214 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 5,8% από 4,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 279 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 761 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

I.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Φεβρουάριο του 2026, η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 6 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 116 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -1,8% από -1,6% τον προηγούμενο μήνα.

I.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Θετική κατά 28 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Φεβρουάριο του 2026, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 79 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,6% από 2,4% τον προηγούμενο μήνα.

II. Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν αρνητική κατά 511 εκατ. ευρώ, τον Φεβρουάριο του 2026, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 4.845 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

II.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Μείωση κατά 66 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Φεβρουάριο του 2026, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 339 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο -0,8% από 11,5% τον προηγούμενο μήνα.

II.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 445 εκατ. ευρώ, τον Φεβρουάριο του 2026, έναντι μείωσης κατά 5.184 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 5,6% από 5,0% τον προηγούμενο μήνα.

II.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Μείωση κατά 519 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Φεβρουάριο του 2026, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 4.429 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 10,9% από 9,0% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 824 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 4.574 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 305 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 145 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

II.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 74 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Φεβρουάριο του 2026, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι μείωσης κατά 756 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 3,9% από 3,7% τον προηγούμενο μήνα.