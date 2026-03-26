Τράπεζες: Σε €562 εκατ. ανέρχεται η άμεση έκθεσή τους στις χώρες της Μέσης Ανατολής

Αντισταθμισμένες από 791 εκατ. ευρώ καταθέσεις - Οι ελληνικές τράπεζες επιβεβαίωσαν σε όλες τις συναντήσεις που είχαν στο προηγούμενο διάστημα με το IMF, αλλά και τον SSM, πως αυτό που έχουν μόνον να προσμετρήσουν είναι οι έμμεσες επιπτώσεις