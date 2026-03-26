Τράπεζες: Σε €562 εκατ. ανέρχεται η άμεση έκθεσή τους στις χώρες της Μέσης Ανατολής
Αντισταθμισμένες από 791 εκατ. ευρώ καταθέσεις - Οι ελληνικές τράπεζες επιβεβαίωσαν σε όλες τις συναντήσεις που είχαν στο προηγούμενο διάστημα με το IMF, αλλά και τον SSM, πως αυτό που έχουν μόνον να προσμετρήσουν είναι οι έμμεσες επιπτώσεις
Ασήμαντη παραμένει η άμεση έκθεση της Ελλάδας και των ελληνικών τραπεζών στις χώρες του Κόλπου, που ανερχόταν σε μόλις 562 εκατ. ευρώ έναντι 162 εκατ. ευρώ της Κύπρου στο τέλος Δεκεμβρίου, σύμφωνα με σχετική έκθεση της EBA, που καταμέτρησε τα αντίστοιχα ποσά για όλες τις χώρες της Ε.Ε. Η συνολική έκθεση της Ε.Ε. διαμορφώνεται στα 132 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή η χώρα μας φιλοξενεί από τις χώρες του κόλπου και της Μέσης Ανατολής- με στοιχεία Δεκεμβρίου 2025- 791 εκατ. ευρώ καταθέσεις και η Κύπρος 479 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει πως τα σχετικά ανοίγματα υπερκαλύπτονται.
Σε απόλυτα μεγέθη ως πιο εκτεθειμένη χώρα εμφανίζεται η Γαλλία με έκθεση 60,825 δισ. ευρώ ακολουθούμενη από την Ισπανία με 18,563 δισ. ευρώ την Ιταλία με 13,696 δισ. ευρώ και την Ολλανδία με 12,581 δισ. ευρώ.
Οι ελληνικές τράπεζες επιβεβαίωσαν σε όλες τις συναντήσεις που είχαν στο προηγούμενο διάστημα με το IMF, αλλά και τον SSM, πως αυτό που έχουν μόνον να προσμετρήσουν είναι οι έμμεσες επιπτώσεις.
Δείτε ΕΔΩ πίνακες με την έκθεση των χωρών και των τραπεζών στις χώρες του Κόλπου.
