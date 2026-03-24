ΕΕ και Αυστραλία σφράγισαν συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και άμυνας – Τι προβλέπει
Η ΕΕ και η Αυστραλία ενισχύουν τις οικονομικές σχέσεις και μειώνουν την εξάρτηση από την Κίνα, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών πιέσεων
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αυστραλία κατέληξαν σε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, ολοκληρώνοντας σχεδόν μία δεκαετία διαπραγματεύσεων, καθώς επιδιώκουν να ενισχύσουν τις μεταξύ τους σχέσεις και να αναζωογονήσουν το διεθνές σύστημα εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες — ένα σύστημα που, όπως εκτιμούν, δέχεται πιέσεις από την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.
Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ανακοινώθηκε την Τρίτη στην Καμπέρα από τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, και την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Για να τεθεί σε ισχύ, το κείμενο θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να υπογραφεί από τις δύο πλευρές και να επικυρωθεί από τα αντίστοιχα κοινοβούλια.
Παράλληλα, οι δύο πλευρές υπέγραψαν και Συμφωνία Συνεργασίας για την Ασφάλεια και την Άμυνα, με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού σε ζητήματα κρίσεων και προκλήσεων ασφάλειας.
«Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη, ισορροπημένη και εμπορικά ουσιαστική συμφωνία που θα μειώσει το κόστος για τους Αυστραλούς καταναλωτές και θα ανοίξει νέες αγορές για τους παραγωγούς», δήλωσε ο Αλμπανέζε, προσθέτοντας ότι η συμφωνία καταργεί δασμούς σε βασικές εξαγωγές, όπως το κρασί, τα θαλασσινά και τα προϊόντα οπωροκηπευτικής.
Οι δύο πλευρές παρουσίασαν τη συμφωνία όχι μόνο ως οικονομική επιτυχία, αλλά και ως σαφές μήνυμα ότι το σύστημα ελεύθερου εμπορίου με κανόνες παραμένει ζωντανό.
Η ΕΕ και η Αυστραλία επιδιώκουν να προστατεύσουν τις οικονομίες τους τόσο από το πρόγραμμα δασμών του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ όσο και από τους περιορισμούς της Κίνας στις εξαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών. Η φον ντερ Λάιεν άφησε σαφείς αιχμές, περιγράφοντας έναν κόσμο όπου «οι μεγάλες δυνάμεις χρησιμοποιούν τους δασμούς ως μοχλό πίεσης και τις εφοδιαστικές αλυσίδες ως ευάλωτα σημεία προς εκμετάλλευση», σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή προσέγγιση που δίνει έμφαση στην εμπιστοσύνη και τη μείωση των εμποδίων.
Τόνισε επίσης ότι μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες, η ΕΕ «πρόσθεσε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους στο δίκτυο ελεύθερου εμπορίου της», με συμφωνίες που καλύπτουν τη Λατινική Αμερική, την Ινδία και πλέον την Αυστραλία.
Ο επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, εκτίμησε ότι οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών της Ένωσης προς την Αυστραλία θα αυξηθούν κατά ένα τρίτο μέσα στην επόμενη δεκαετία, από τα σημερινά 65 δισ. ευρώ.
— Anthony Albanese (@AlboMP) March 24, 2026
— Australian Government (@ausgov) March 24, 2026
Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων:
•Κατάργηση των αυστραλιανών δασμών σε προϊόντα όπως τυριά, παρασκευάσματα κρέατος, σοκολάτα και κρασιά
•Ποσοστώσεις για 30.600 τόνους αυστραλιανού βοδινού, εκ των οποίων το 55% θα εισάγεται χωρίς δασμούς μετά από δέκα χρόνια
•Ποσοστώσεις για 25.000 τόνους αιγοπρόβειου κρέατος χωρίς δασμούς, με σταδιακή εφαρμογή σε επτά χρόνια
•Αδασμολόγητη πρόσβαση για 35.000 τόνους αυστραλιανής ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο, καθώς και μικρότερες ποσοστώσεις για γαλακτοκομικά προϊόντα
•Περιορισμούς στη χρήση γεωγραφικών ονομασιών για αυστραλιανά προϊόντα, αν και διατηρείται η δυνατότητα χρήσης ονομασιών όπως φέτα και γκρυγιέρ
