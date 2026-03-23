Παπασταύρου – Εξάρχου στο Χιούστον: Κάθετος Διάδρομος και υδρογονάνθρακες στο κύριο μενού
Παπασταύρου – Εξάρχου στο Χιούστον: Κάθετος Διάδρομος και υδρογονάνθρακες στο κύριο μενού
Στο περιθώριο της CERAWeek οι επαφές με αμερικανικούς κολοσσούς για υδρογονάνθρακες και LNG – Στο τραπέζι οι εξελίξεις για τον ενεργειακό διάδρομο
Στο μεγαλύτερο ενεργειακό φόρουμ παγκοσμίως, τη CERAWeek 2026 στο Χιούστον, μεταβαίνει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, με ατζέντα που περιλαμβάνει τον Κάθετο Διάδρομο και την πρόοδο των ερευνών υδρογονανθράκων.
Το ταξίδι των κ.κ. Παπασταύρου και Τσάφου, στο οποίο συμμετέχει και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Άρης Στεφάτος, πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή στρατηγική της χώρας προχωρά από το στάδιο του σχεδιασμού στην υλοποίηση.
Η επόμενη ημέρα μετά τις επαφές στο Λευκό Οίκο στις 24 Φεβρουαρίου, περνά πλέον από το Χιούστον, όπου συγκεντρώνεται η παγκόσμια ελίτ πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Για τους ίδιους λόγους στις ΗΠΑ μεταβαίνει για τρίτη φορά μέσα λίγους μήνες και ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR Group και Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, εκπροσωπώντας την επιχειρηματική και εμπορική διάσταση του Vertical Corridor σε μια συγκυρία όπου η ελληνική πλευρά πασχίζει να ευθυγραμμίσει το γεωπολιτικό, ρυθμιστικό και επενδυτικό σκέλος του εγχειρήματος. Η παρουσία του στο Χιούστον γίνεται σε μια περίοδο που εντείνονται οι πολιτικές διαβουλεύσεις με την Κομισιόν, με στόχο να ξεπεραστούν εμπόδια και αντιστάσεις που περιορίζουν την εμπορική του ανάπτυξη, ώστε το project να αποκτήσει στέρεη βάση και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα στην αγορά LNG.
Το ταξίδι των κ.κ. Παπασταύρου και Τσάφου, στο οποίο συμμετέχει και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Άρης Στεφάτος, πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή στρατηγική της χώρας προχωρά από το στάδιο του σχεδιασμού στην υλοποίηση.
Η επόμενη ημέρα μετά τις επαφές στο Λευκό Οίκο στις 24 Φεβρουαρίου, περνά πλέον από το Χιούστον, όπου συγκεντρώνεται η παγκόσμια ελίτ πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Για τους ίδιους λόγους στις ΗΠΑ μεταβαίνει για τρίτη φορά μέσα λίγους μήνες και ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR Group και Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, εκπροσωπώντας την επιχειρηματική και εμπορική διάσταση του Vertical Corridor σε μια συγκυρία όπου η ελληνική πλευρά πασχίζει να ευθυγραμμίσει το γεωπολιτικό, ρυθμιστικό και επενδυτικό σκέλος του εγχειρήματος. Η παρουσία του στο Χιούστον γίνεται σε μια περίοδο που εντείνονται οι πολιτικές διαβουλεύσεις με την Κομισιόν, με στόχο να ξεπεραστούν εμπόδια και αντιστάσεις που περιορίζουν την εμπορική του ανάπτυξη, ώστε το project να αποκτήσει στέρεη βάση και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα στην αγορά LNG.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
