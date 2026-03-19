Μικρές απώλειες στη Wall Street: Κομβικός ο ρόλος των πετρελαϊκών τιμών

Στα οικονομικά νέα, η Fed παρουσίασε τις προτάσεις για την χαλάρωση των απαιτήσεων κεφαλαίων για τις αμερικανικές τράπεζες, σε μια νίκη για το λόμπι του κλάδου, δεδομένου ότι χαλαρώνει σημαντικά τις απαιτήσεις. Για τους μεγάλους ομίλους με assets άνω των 700 διs. δολαρίων η πτώση θα φτάσει το 4,8%, ενώ για τις μεσαίες τράπεζες οι κεφαλαιακές απαιτήσεις θα μειωθούν κατά 5,2%. Η τελευταία εξέλιξη βοήθησε σημαντικά τις μετοχές του κλάδου.Ο τεχνολογικές κλάδος πιέστηκε, αν και περιόρισε τις απώλειες του, ακολουθώντας την σταθεροποίηση της αγοράς ευρύτερα.Σε μεμονωμένες μετοχές, η Cisco Systems ενισχύθηκε, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε πιο ασφαλείς τεχνολογικές επιλογές υπό συνθήκες αβεβαιότητας, όπως και η Johnson & Johnson, ως μετοχή ασφαλούς καταφυγίου.