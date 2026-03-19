Μικρές απώλειες στη Wall Street: Κομβικός ο ρόλος των πετρελαϊκών τιμών
Μικρές απώλειες στη Wall Street: Κομβικός ο ρόλος των πετρελαϊκών τιμών
Η αποκλιμάκωση των τιμών του μαύρου χρυσού, μετά τις δηλώσεις Νετανιάχου, βοήθησαν τους δείκτες να περιορίσουν τις απώλειες τους - Βαρίδι και οι επισημάνσεις της Fed για τον πληθωρισμό, που καθυστερούν την επόμενη μείωση επιτοκίων
Η αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών και η διαβεβαίωση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου πως ο πόλεμος θα τελειώσει πιο γρήγορα από όσο πιστεύει ο κόσμος, λειτούργησαν βοηθητικά για τη Wall Street, με αποτέλεσμα την τελευταία ώρα της συνεδρίασης οι δείκτες να περιορίσουν τις απώλειες τους. Μάλιστα, πρόσκαιρα S&P 500 και Nasdaq πέρασαν και σε θετικό έδαφος, αν και δεν μπόρεσαν να κρατηθούν εκεί.
Έτσι, λοιπόν, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,44% στις 46.021 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε κάμψη 0,27% στις 6.606 μονάδες και ο Nasdaq βρέθηκε λίγο χαμηλότερα στο -0,28% και τις 22.090 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς έπεσε ελαφρά στο 4,24% και του 2ετούς ανέβηκε στο 3,78%.
Το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή πιέζοντας τις πετρελαϊκές τιμές, ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε μέσω κοινωνικών δικτύων για αποκλιμάκωση του πολέμου. Ωστόσο, απόψε ο συνήθως «σκληρός» Ισραηλινός πρωθυπουργός, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, έκανε μια σειρά από κατευναστικές δηλώσεις που αμέσως επηρέασαν το κλίμα.
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος θα τελειώσει πιο γρήγορα από όσο πιστεύει ο κόσμος. Επίσης δήλωσε ότι το Ισραήλ θα βοηθήσει τις ΗΠΑ στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων Νετανιάχου, οι πετρελαϊκές τιμές περιόρισαν σημαντικά τις απώλειες τους. Ενδεικτικά το Brent προσγειώθηκε λίγο πάνω από τα 105 δολάρια, όταν το πρωί είχε εκτιναχθεί στα 119 δολάρια το βαρέλι. Αντιστοίχως, και οι δείκτες της Wall Street συρρίκνωσαν τις απώλειες τους!
«Η αγορά ψάχνει για έναν τρόπο εξόδου, η αγορά ψάχνει για εκεχειρία», εξήγησε ο στρατηγικός αναλυτής της Bank of America, Μάικλ Χάρτνετ, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV.
Η Fed, εξάλλου, από την πλευρά της ξεκαθάρισε χθες ότι βλέπει βραχυπρόθεσμη ανοδική πίεση στον πληθωρισμό όσο οι πετρελαϊκές τιμές βρίσκονται ψηλά και πως δεν θα κινηθεί προς νέα μείωση επιτοκίων, όσο δεν διαπιστώνει πρόοδο στον πληθωρισμό.
Οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες σφίγγουν, αλλά η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δυσκολεύεται να απαντήσει στην πίεση αν οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές, σχολίασε ο Μάικλ Χάρτνετ.
Στις αγορές χρήματος, οι traders δεν αποδίδουν πλέον καμία πιθανότητα για μείωση των επιτοκίων από τη Fed το 2026, σε αντίθεση με τα προγνωστικά που καταγράφονταν μέχρι πρότινος για μία με δύο περικοπές, κυρίως στο δεύτερο μισό της χρονιάς.
«Από την πλευρά της αγοράς, οι τιμές του πετρελαίου οδηγούν πλέον όχι μόνο τις τιμές των μετοχών, αλλά και την πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας», επεσήμανε ο Ντένις Φόλμερ, της Montis Financial. «Η διάρκεια αυτής της αύξησης των τιμών του πετρελαίου είναι ακριβώς αυτό που προσπαθεί να καταλάβει η αγορά, και γι’ αυτό υπάρχει μεταβλητότητα».
Πάντως, οι αναλυτές της JPMorgan, σε σημείωμα τους, δήλωσαν ότι οι επενδυτές που υποθέτουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει γρήγορα δεν θα πρέπει να επαναπαυτούν, καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη τους την οικονομική ζημιά από τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας και τις πιέσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.
Έτσι, λοιπόν, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,44% στις 46.021 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε κάμψη 0,27% στις 6.606 μονάδες και ο Nasdaq βρέθηκε λίγο χαμηλότερα στο -0,28% και τις 22.090 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς έπεσε ελαφρά στο 4,24% και του 2ετούς ανέβηκε στο 3,78%.
Το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή πιέζοντας τις πετρελαϊκές τιμές, ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε μέσω κοινωνικών δικτύων για αποκλιμάκωση του πολέμου. Ωστόσο, απόψε ο συνήθως «σκληρός» Ισραηλινός πρωθυπουργός, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, έκανε μια σειρά από κατευναστικές δηλώσεις που αμέσως επηρέασαν το κλίμα.
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος θα τελειώσει πιο γρήγορα από όσο πιστεύει ο κόσμος. Επίσης δήλωσε ότι το Ισραήλ θα βοηθήσει τις ΗΠΑ στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων Νετανιάχου, οι πετρελαϊκές τιμές περιόρισαν σημαντικά τις απώλειες τους. Ενδεικτικά το Brent προσγειώθηκε λίγο πάνω από τα 105 δολάρια, όταν το πρωί είχε εκτιναχθεί στα 119 δολάρια το βαρέλι. Αντιστοίχως, και οι δείκτες της Wall Street συρρίκνωσαν τις απώλειες τους!
«Η αγορά ψάχνει για έναν τρόπο εξόδου, η αγορά ψάχνει για εκεχειρία», εξήγησε ο στρατηγικός αναλυτής της Bank of America, Μάικλ Χάρτνετ, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV.
Η Fed, εξάλλου, από την πλευρά της ξεκαθάρισε χθες ότι βλέπει βραχυπρόθεσμη ανοδική πίεση στον πληθωρισμό όσο οι πετρελαϊκές τιμές βρίσκονται ψηλά και πως δεν θα κινηθεί προς νέα μείωση επιτοκίων, όσο δεν διαπιστώνει πρόοδο στον πληθωρισμό.
Οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες σφίγγουν, αλλά η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δυσκολεύεται να απαντήσει στην πίεση αν οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές, σχολίασε ο Μάικλ Χάρτνετ.
Στις αγορές χρήματος, οι traders δεν αποδίδουν πλέον καμία πιθανότητα για μείωση των επιτοκίων από τη Fed το 2026, σε αντίθεση με τα προγνωστικά που καταγράφονταν μέχρι πρότινος για μία με δύο περικοπές, κυρίως στο δεύτερο μισό της χρονιάς.
«Από την πλευρά της αγοράς, οι τιμές του πετρελαίου οδηγούν πλέον όχι μόνο τις τιμές των μετοχών, αλλά και την πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας», επεσήμανε ο Ντένις Φόλμερ, της Montis Financial. «Η διάρκεια αυτής της αύξησης των τιμών του πετρελαίου είναι ακριβώς αυτό που προσπαθεί να καταλάβει η αγορά, και γι’ αυτό υπάρχει μεταβλητότητα».
Πάντως, οι αναλυτές της JPMorgan, σε σημείωμα τους, δήλωσαν ότι οι επενδυτές που υποθέτουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει γρήγορα δεν θα πρέπει να επαναπαυτούν, καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη τους την οικονομική ζημιά από τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας και τις πιέσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.
Στα οικονομικά νέα, η Fed παρουσίασε τις προτάσεις για την χαλάρωση των απαιτήσεων κεφαλαίων για τις αμερικανικές τράπεζες, σε μια νίκη για το λόμπι του κλάδου, δεδομένου ότι χαλαρώνει σημαντικά τις απαιτήσεις. Για τους μεγάλους ομίλους με assets άνω των 700 διs. δολαρίων η πτώση θα φτάσει το 4,8%, ενώ για τις μεσαίες τράπεζες οι κεφαλαιακές απαιτήσεις θα μειωθούν κατά 5,2%. Η τελευταία εξέλιξη βοήθησε σημαντικά τις μετοχές του κλάδου.
Ο τεχνολογικές κλάδος πιέστηκε, αν και περιόρισε τις απώλειες του, ακολουθώντας την σταθεροποίηση της αγοράς ευρύτερα.
Σε μεμονωμένες μετοχές, η Cisco Systems ενισχύθηκε, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε πιο ασφαλείς τεχνολογικές επιλογές υπό συνθήκες αβεβαιότητας, όπως και η Johnson & Johnson, ως μετοχή ασφαλούς καταφυγίου.
Ο τεχνολογικές κλάδος πιέστηκε, αν και περιόρισε τις απώλειες του, ακολουθώντας την σταθεροποίηση της αγοράς ευρύτερα.
Σε μεμονωμένες μετοχές, η Cisco Systems ενισχύθηκε, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε πιο ασφαλείς τεχνολογικές επιλογές υπό συνθήκες αβεβαιότητας, όπως και η Johnson & Johnson, ως μετοχή ασφαλούς καταφυγίου.
