Reuters: Το Κατάρ έχασε το 17% της δυναμικότητας παραγωγής LNG μετά τις ιρανικές επιθέσεις, από τρία έως πέντε χρόνια θα πάρει η αποκατάσταση
Τι δήλωσε στο πρακτορείο ο διευθύνων σύμβουλος της Qatar Energy

Σοβαρές ζημιές στις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Κατάρ -και τον κόσμο- προκάλεσαν οι επιθέσεις του Ιράν, με τον χρόνο αποκατάστασης να εκτιμάται σε τρία έως πέντε χρόνια, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Qatar Energy, Σαάντ αλ-Καμπί, που μίλησε στο Reuters.

«Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν θα φανταζόμουν ότι το Κατάρ και η ευρύτερη περιοχή θα δεχόταν μια τέτοια επίθεση, ειδικά από μια αδελφική μουσουλμανική χώρα τον μήνα του Ραμαζανιού, να μας επιτίθενται με αυτόν τον τρόπο» δήλωσε σχετικά.

Όπως είπε, οι ιρανικές επιθέσεις έχουν πλήξει το 17% της εξαγωγικής ικανότητας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ, προκαλώντας απώλεια ετήσιων εσόδων ύψους 20 δισ. δολαρίων και απειλώντας τον εφοδιασμό της Ευρώπης και της Ασίας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δύο από τα 14 τρένα μεταφοράς LNG του Κατάρ και μία από τις δύο εγκαταστάσεις μετατροπής αερίου σε υγροποιημένο φυσικό αέριο (GTL) υπέστησαν ζημιές στις πρωτοφανείς επιθέσεις. Οι επισκευές θα θέσουν σε παύση 12,8 εκατομμύρια τόνους LNG ετησίως για τρία έως πέντε χρόνια.

Η χθεσινή επίθεση στη βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην εγκατάσταση Pearl GTL (Gas-to-Liquids), ακολουθήθηκε από μια δεύτερη επίθεση τα ξημερώματα της Πέμπτης στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο.
Σχετικά Άρθρα

