Sell off στο Χρηματιστήριο λόγω Μέσης Ανατολής – «Βουτιά» 2,5% για τον Γενικό Δείκτη

Στη γεωπολιτική δίνη η Λεωφόρος Αθηνών

Σε κατάσταση συναγερμού οι διεθνείς αγορές

Σε κλοιό γεωπολιτικών πιέσεων βρέθηκε (και) σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές οδηγούν τις παγκόσμιες αγορές σε νέες ρευστοποιήσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ να σημειώσει ισχυρή πτώση άνω -2% και να οπισθοχωρήσει εκ νέου κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (19/3),. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.071,46 μονάδες και το υψηλό ημέρας στις 2.103,76 μονάδες. Με αυτό τον τρόπο, ο δείκτης πλησίασε το χαμηλό έτους των 2.074,42 μονάδων που έπιασε στο sell off της 3ης Μαρτίου, με τα αμέσως επόμενα χαμηλότερα επίπεδα να εντοπίζονται στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου. Αρνητική είναι πλέον η φετινή απόδοση του ΧΑ (-2,05%), ενώ οι απώλειες εντός του Μαρτίου ανέρχονται σε -8,8%.Αξίζει να σημειωθεί πως λίγο μετά τις 15:00. Αφορούσε σε 3 εκατ. τεμάχια, ήτοι στο 2,81% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης, ενώ το πακέτο άλλαξε χέρια έναντι 9,7 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πωλητής του πακέτου ήταν το fund WestBourne. Αγοραστής ήταν η θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Urban Services, η οποία αύξησε τη συμμετοχή της στο 12,82%. Στον απόηχο της συναλλαγής, η μετοχή της ΕΥΔΑΠ ανέβασε ταχύτητα και βρέθηκε πάνω από τα 9,2 ευρώ, σε υψηλό 12 ετών (Σεπτέμβριος 2014), κλείνοντας την «ψαλίδα» από την τιμή πώλησης του πακέτου.Στην αγορά ομολόγων,. Η αντίστοιχη του αμερικανικού ανεβαίνει κατά +0,5% στο 4,279%, του γερμανικού διαμορφώνεται στο 2,9639%, του γαλλικού στο 3,643%, του ιταλικού στο 3,785% και του ισπανικού στο 3,466%.Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα επικίνδυνη κλιμάκωση, καθώς οι πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή πυροδοτούν ένα «εκρηκτικό κοκτέιλ» αβεβαιότητας. Τα χρηματιστήρια άνοιξαν σήμερα με ισχυρούς τριγμούς, αντανακλώντας τον φόβο για τη συνέχιση της γενικευμένης σύρραξης.Η ανακοίνωση της QatarEnergy για «εκτεταμένες ζημιές» στον στρατηγικό κόμβο της Ρας Λαφάν, μετά από ιρανικά πλήγματα, προκάλεσε σοκ στις τιμές του LNG. Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα οδηγήθηκαν σε μερική αναστολή των δραστηριοτήτων τους στις εγκαταστάσεις Habshan και Bab. Η αγορά πετρελαίου αντέδρασε με αλματώδη άνοδο, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η σημαντική διεύρυνση του spread μεταξύ του Brent και του αμερικανικού αργού (WTI), γεγονός που υποδηλώνει δομικές ανισορροπίες στην προσφορά.Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τις αποφάσεις της Federal Reserve. Η διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη για μόλις μία μείωση εντός του 2026, αποτέλεσε «καμπανάκι» για τις αγορές. Οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές ρευστοποιήσεις, καθώς η ραγδαία άνοδος του ενεργειακού κόστους απειλεί να πυροδοτήσει ένα νέο πληθωριστικό κύμα, αντίστοιχο με εκείνο του 2022 (πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας).Με την μεταβλητότητα να κορυφώνεται,. Παρότι το επιτόκιο καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 2%, η Κριστίν Λαγκάρντ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για στήριξη της ανάπτυξης και την απειλή του ενεργειακού σοκ από το Ιράν. Ενώ οι αναλυτές προβλέπουν σταθερότητα, οι αγορές «στοιχηματίζουν» ήδη σε τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων, φοβούμενες ότι ο πληθωρισμός θα αποδειχθεί πιο επίμονος από όσο αρχικά εκτιμήθηκε.Γεμάτη από εταιρικά αποτελέσματα είναι η σημερινή συνεδρίαση του ΧΑ, με την Titan να ανακοινώνει τις επιδόσεις της πριν την έναρξη των συναλλαγών. Μετά τη λήξη της συνεδρίασης, θα δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους μεγέθη η ΔΕΗ, η Lavipharm και η Μοτοδυναμική. Την ερχόμενη εβδομάδα ανακοινώνουν αποτελέσματα -μεταξύ άλλων- η Motor Oil (Δευτέρα 23/3) και ο ΔΑΑ (Τρίτη 24/3).Με ισχυρές απώλειες υποδέχθηκε η Wall Street την απόφαση της Federal Reserve να κρατήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 3,5% με 3,75%. Σημειώνεται ότι η απόφαση ήταν σχεδόν ομόφωνη, με ψήφους 11 υπέρ προς μία κατά. Το sell off στην αμερικανική αγορά πυροδότησαν οι δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος προειδοποίησε ότι δεν θα υπάρξουν νέες μειώσεις επιτοκίων αν δεν υποχωρήσει ο πληθωρισμός. Στο «κόκκινο» διαπραγματεύονται και σήμερα οι βασικοί δείκτες, χάνοντας μεταξύ -0,5% και -0,7%.Ισχυρή πτώση σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Η προσοχή στρέφεται στην απόφαση της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Αγγλίας να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια, στο 2% και το 3,75%, αντίστοιχα. Ωστόσο, οι αγορές περιμένουν πλέον ακόμη και αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες στις επόμενες συνεδριάσεις τους. Σήμερα ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -2,1%, ο γερμανικός DAX κινείται χαμηλότερα κατά -2,6%, ο βρετανικός FTSE 100 διολισθαίνει κατά -2,4% και ο γαλλικός CAC 40 κατά -1,8%. Στην περιφέρεια ο ιταλικός FTSE MIB και ο ισπανικός IBEX 35 χάνουν μεταξύ -2,2% και -2,3%.