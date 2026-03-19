ΔΕΗ: Προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €450 εκατ. το 2025

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη

Βασικά γεγονότα του έτους 2025

Ισχυρές επιδόσεις και επίτευξη στόχων για το 2025 κατέγραψε η ΔΕΗ στα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025 επιτυγχάνοντας προσαρμοσμένο EBITDA αυξημένο στα €2 δισ., και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €450 εκατ. καταδεικνύοντας το μέγεθος του μετασχηματισμού και της ανάπτυξης που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.• Επενδύσεις €2,8 δισ. με 87% αυτών σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και διανομή• Αύξηση εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ σε 7,2GW με 3,7GW έργα υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή• Παραγωγή από ΑΠΕ στο 33% του συνολικού ενεργειακού μείγματος της ΔΕΗ με πλήρη έξοδο από τον λιγνίτη μέχρι το τέλος του 2026• Νέες αναβαθμίσεις από οίκους αξιολόγησης (S&P Global, EcoVadis και ATHEX) για θέματα ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση)• Πρόταση για διανομή μερίσματος €0,60/μετοχή, αυξημένο κατά 50% σε σχέση με την εταιρική χρήση του 2024• Επιβεβαίωση των προοπτικών για το 2026 με εκτίμηση για προσαρμοσμένο EBITDA στα €2,4 δισ.Η ΔΕΗ κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις για ένα ακόμη έτος επιτυγχάνοντας τους στόχους του Επιχειρηματικού της πλάνου, με το προσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται στα €2 δισ., και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας στα €0,45 δισ. καταδεικνύοντας το μέγεθος του μετασχηματισμού και της ανάπτυξης που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €2,8 δισ., εκ των οποίων το 87% κατευθύνθηκε σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ευέλικτης παραγωγής και αναβάθμισης των δικτύων διανομής, που αποτελούν τις βασικές περιοχές εστίασης στο πλαίσιο της αξιοποίησης των προκλήσεων και των ευκαιριών από την ενεργειακή μετάβαση.Η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,2 GW στο τέλος του 2025 από 5,5GW το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 58% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου. Στη μεγάλη αυτή αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ συνέβαλε και η σημαντική πρόοδος που καταγράφηκε το δ΄ τρίμηνο 2025 με την ολοκλήρωση έργων συνολικής ισχύος 0,55 GW στην Ελλάδα και 0,27 GW σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία.