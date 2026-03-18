Από την 1η Απριλίου η νέα κλαδική σύμβαση στον επισιτισμό με αυξήσεις μισθών 8% το 2026 και 4% το 2027
Από την 1η Απριλίου η νέα κλαδική σύμβαση στον επισιτισμό με αυξήσεις μισθών 8% το 2026 και 4% το 2027
Η νέα κλαδική σύμβαση επεκτείνεται σε όλους τους εργαζόμενους χωρίς να απαιτείται κάλυψη του 40% των εργοδοτών - Παρεμβάσεις για ακρίβεια και κόστος ενέργειας ζητούν εργοδότες και εργαζόμενοι
Από την 1η Απριλίου 2026 θα ισχύει η νέα κλαδική σύμβαση του επισιτισμού που προβλέπει αυξήσεις στους μισθούς 8% για το 2026 και άλλο ένα 4% για το 2027 για τις ειδικότητες όλου του κλάδου με έμφαση στους χαμηλόμισθούς.
Η σύμβαση υπεγράφη χθες από τις τριτοβάθμιες οργανώσεις, ΓΣΕΒΕΕ και ΓΣΕΕ ώστε σύμφωνα με το νέο εργασιακό νόμο για τη διευκόλυνση της υπογραφής συλλογικών συμβάσεων, να επεκταθεί σύντομα σε όλο τον κλάδο χωρίς να πρέπει να αποδειχτεί η εκπροσώπηση του 40% των εργοδοτών του κλάδου. Σύμφωνα με το υπουργείο εργασίας αν ο φάκελος της σύμβασης ( τεκμηρίωση , βιωσιμότητα) εγκριθεί σε μια εβδομάδα θα δοθεί το πράσινο φως για την επέκτασή της στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου.
Οι εκπρόσωποι εργοδοτών και εργαζομένων ρωτήθηκαν για τις αντοχές των επιχειρήσεων να καταβάλλουν αυξήσεις όσον αφορά τόσο τον εν λόγω κλάδο όσο και το νέο αυξημένο κατώτατο μισθό ο οποίος θα ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Και οι δύο πλευρές έδωσαν έμφαση στην αισχροκέρδεια της αγοράς με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή , ιδίως στα καύσιμα που ανεβάζει το κόστος της ενέργειας το οποίο με τη σειρά του επιβαρύνει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.
Ο πρόεδρος της ΓΣΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς δήλωσε «η αισχροκέρδεια «πανηγυρίζει» στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε αυξήσεις στα καύσιμα όταν τα διυλιστήρια δεν έχουν αγοράσει με τις νέες αυξημένες τιμές. Εμείς είμαστε υπέρ των αυξήσεων στους μισθούς γιατί με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η κατανάλωση των εργαζομένων ιδίως των χαμηλόμισθων ,τροφοδοτώντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».
« Στέλνω ένα μήνυμα στην κυβέρνηση – τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος- να παρέμβει γιατί το μείζον θέμα της αγοράς που οδηγεί στην ακρίβεια είναι τα καρτέλ και οι εναρμονισμένες πρακτικές των ολιγοπωλίων. Κάτι πρέπει να κάνει επιτέλους και η επιτροπή ανταγωνισμού. Η υπογραφή της σύμβασης για τον επισιτισμό σήμερα ανοίγει το δρόμο για την επέκτασή της σε όλους τους εργαζόμενους ,σε 50 κωδικούς δραστηριοτήτων. Υπάρχουν και άλλες κλαδικές συμβάσεις που βρίσκονται «παγωμένες» στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας και περιμένουν το πράσινο φως για την επέκτασή τους, όπως το μέταλλο που αριθμεί 150.000 εργαζόμενους.»
Σημειώνουμε ότι ο Γιάννης Παναγόπουλος δε θέλησε να σχολιάσει η να απαντήσει στις νέες κατηγορίες Βουρλιώτη ότι δεν είχε δηλώσει στο Πόθεν Έσχες εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκ. ευρώ , λέγοντας « θα μιλήσω όταν εγώ το θελήσω.»
Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τουρισμού επισιτισμού Γιώργο Χοτζογλου επισήμανε ότι η νέα σύμβαση «ζωντανεύει» τους όρους παλαιότερων συμβάσεων περί αμοιβής , εργασίας και μετενέργεας , προσθέτοντας ότι η νέα συμφωνία:
1. Επεκτείνεται αυτόματα σε όλο τον κλάδο χωρίς το πρόσκομμα του 40%
2. Συνοδεύεται από τη μετενέργεια ακόμα και αν λήξει
3. Αναγνωρίζεται για πρώτη φορά η 6η ημέρα εργασίας ως πρόσθετη απασχόληση και αμείβεται με προσαύξηση 10% επί του ημερομισθίου
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο εισαγωγικός μισθός για τον αρχιμάγειρα θα είναι 1100 ευρώ από 1068, για το μάγειρα Α στα 950, για τον μπουφετζή και το λαντζέρη από 855 θα διαμορφωθεί στα 940 ενώ για τον μπάρμαν από 864 θα αυξηθεί στα 950 ευρώ. Αναλυτικότερα οι νέοι μισθοί ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:
Η σύμβαση υπεγράφη χθες από τις τριτοβάθμιες οργανώσεις, ΓΣΕΒΕΕ και ΓΣΕΕ ώστε σύμφωνα με το νέο εργασιακό νόμο για τη διευκόλυνση της υπογραφής συλλογικών συμβάσεων, να επεκταθεί σύντομα σε όλο τον κλάδο χωρίς να πρέπει να αποδειχτεί η εκπροσώπηση του 40% των εργοδοτών του κλάδου. Σύμφωνα με το υπουργείο εργασίας αν ο φάκελος της σύμβασης ( τεκμηρίωση , βιωσιμότητα) εγκριθεί σε μια εβδομάδα θα δοθεί το πράσινο φως για την επέκτασή της στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου.
Οι εκπρόσωποι εργοδοτών και εργαζομένων ρωτήθηκαν για τις αντοχές των επιχειρήσεων να καταβάλλουν αυξήσεις όσον αφορά τόσο τον εν λόγω κλάδο όσο και το νέο αυξημένο κατώτατο μισθό ο οποίος θα ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Και οι δύο πλευρές έδωσαν έμφαση στην αισχροκέρδεια της αγοράς με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή , ιδίως στα καύσιμα που ανεβάζει το κόστος της ενέργειας το οποίο με τη σειρά του επιβαρύνει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.
Ο πρόεδρος της ΓΣΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς δήλωσε «η αισχροκέρδεια «πανηγυρίζει» στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε αυξήσεις στα καύσιμα όταν τα διυλιστήρια δεν έχουν αγοράσει με τις νέες αυξημένες τιμές. Εμείς είμαστε υπέρ των αυξήσεων στους μισθούς γιατί με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η κατανάλωση των εργαζομένων ιδίως των χαμηλόμισθων ,τροφοδοτώντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».
« Στέλνω ένα μήνυμα στην κυβέρνηση – τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος- να παρέμβει γιατί το μείζον θέμα της αγοράς που οδηγεί στην ακρίβεια είναι τα καρτέλ και οι εναρμονισμένες πρακτικές των ολιγοπωλίων. Κάτι πρέπει να κάνει επιτέλους και η επιτροπή ανταγωνισμού. Η υπογραφή της σύμβασης για τον επισιτισμό σήμερα ανοίγει το δρόμο για την επέκτασή της σε όλους τους εργαζόμενους ,σε 50 κωδικούς δραστηριοτήτων. Υπάρχουν και άλλες κλαδικές συμβάσεις που βρίσκονται «παγωμένες» στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας και περιμένουν το πράσινο φως για την επέκτασή τους, όπως το μέταλλο που αριθμεί 150.000 εργαζόμενους.»
Σημειώνουμε ότι ο Γιάννης Παναγόπουλος δε θέλησε να σχολιάσει η να απαντήσει στις νέες κατηγορίες Βουρλιώτη ότι δεν είχε δηλώσει στο Πόθεν Έσχες εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκ. ευρώ , λέγοντας « θα μιλήσω όταν εγώ το θελήσω.»
Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τουρισμού επισιτισμού Γιώργο Χοτζογλου επισήμανε ότι η νέα σύμβαση «ζωντανεύει» τους όρους παλαιότερων συμβάσεων περί αμοιβής , εργασίας και μετενέργεας , προσθέτοντας ότι η νέα συμφωνία:
1. Επεκτείνεται αυτόματα σε όλο τον κλάδο χωρίς το πρόσκομμα του 40%
2. Συνοδεύεται από τη μετενέργεια ακόμα και αν λήξει
3. Αναγνωρίζεται για πρώτη φορά η 6η ημέρα εργασίας ως πρόσθετη απασχόληση και αμείβεται με προσαύξηση 10% επί του ημερομισθίου
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο εισαγωγικός μισθός για τον αρχιμάγειρα θα είναι 1100 ευρώ από 1068, για το μάγειρα Α στα 950, για τον μπουφετζή και το λαντζέρη από 855 θα διαμορφωθεί στα 940 ενώ για τον μπάρμαν από 864 θα αυξηθεί στα 950 ευρώ. Αναλυτικότερα οι νέοι μισθοί ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:
