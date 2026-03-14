Οικογένεια Τραμπ: Ποιό Ιράκ; Νέες επενδύσεις σε… drones
Οι Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ επενδύουν στην εταιρεία drones Powerus, καθώς το Πεντάγωνο αυξάνει τις αγορές μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ενισχύει την αμερικανική βιομηχανία drone
Οι μεγαλύτεροι γιοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στρέφονται σε μια νέα επένδυση στον τομέα των drones, διευρύνοντας την παρουσία τους στη βιομηχανία άμυνας σε μια περίοδο κατά την οποία το Πεντάγωνο αυξάνει σημαντικά τις δαπάνες για συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Η Powerus, εταιρεία με έδρα το West Palm Beach της Φλόριντα, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο μέσω συμφωνίας που στηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και τον Έρικ Τραμπ. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις, η εταιρεία προχωρά σε σχέδιο συγχώνευσης με την Aureus Greenway Holdings, μια εισηγμένη στον Nasdaq εταιρεία που δραστηριοποιείται στη διαχείριση γηπέδων γκολφ.
