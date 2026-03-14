Οικογένεια Τραμπ: Ποιό Ιράκ; Νέες επενδύσεις σε… drones
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ επενδύουν στην εταιρεία drones Powerus, καθώς το Πεντάγωνο αυξάνει τις αγορές μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ενισχύει την αμερικανική βιομηχανία drone

Οι μεγαλύτεροι γιοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στρέφονται σε μια νέα επένδυση στον τομέα των drones, διευρύνοντας την παρουσία τους στη βιομηχανία άμυνας σε μια περίοδο κατά την οποία το Πεντάγωνο αυξάνει σημαντικά τις δαπάνες για συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η Powerus, εταιρεία με έδρα το West Palm Beach της Φλόριντα, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο μέσω συμφωνίας που στηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και τον Έρικ Τραμπ. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις, η εταιρεία προχωρά σε σχέδιο συγχώνευσης με την Aureus Greenway Holdings, μια εισηγμένη στον Nasdaq εταιρεία που δραστηριοποιείται στη διαχείριση γηπέδων γκολφ.

Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

