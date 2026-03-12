Πιερρακάκης: Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του απέναντι στην κρίση, η κυβέρνηση έχει το κατάλληλο «οπλοστάσιο»
«Η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει και η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να είναι ταυτόχρονα ανθεκτική και αναπτυξιακή» υπουργός ο Οικονομικών
«Κανένας πολίτης, κανένα νοικοκυριό και καμία επιχείρηση δεν θα είναι μόνη της στην κρίση. Αν χρειαστεί, έχουμε το οπλοστάσιο να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Ακόμη ωστόσο, δεν είμαστε εκεί», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.
Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί πως έχει φτάσει ακόμη στο σημείο λήψης πρόσθετων μέτρων ευρείας κλίμακας, ωστόσο έστειλε σαφές μήνυμα ετοιμότητας. Όπως υπογράμμισε, παραμένουν διαθέσιμα όλα τα μέτρα της «εργαλειοθήκης» του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε.
Ο κ Πιερρακάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Invest in Greece Summit 2026», αναφέρθηκε στις επιπτώσεις των ενεργειακών εξελίξεων στην οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις και διατηρεί διαθέσιμο το θεσμικό και δημοσιονομικό «οπλοστάσιο» που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια για την αντιμετώπιση κρίσεων. Σημείωσε δε, ότι στόχος παραμένει η διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας, η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εφόσον απαιτηθεί, αλλά και η ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ενδεχόμενο διαταραχής στα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι ένα τέτοιο σενάριο για μεγάλο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Με τον τρόπο αυτό συνέδεσε άμεσα το γεωπολιτικό ρίσκο με την πιθανότητα οικονομικής παρέμβασης, τονίζοντας ότι το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί στενά τόσο την αγορά καυσίμων όσο και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις.
Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα όπως η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η εμβάθυνση των κεφαλαιαγορών και το ψηφιακό ευρώ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί με τους ρυθμούς του παρελθόντος, σε ένα περιβάλλον συνεχόμενων κρίσεων που εκτείνεται από την πανδημία και τον πληθωρισμό μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε, η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει και η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να είναι ταυτόχρονα ανθεκτική και αναπτυξιακή.
Σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική διάσταση, απέκλεισε ουσιαστικά οποιαδήποτε εύκολη αναβίωση της γενικής ρήτρας διαφυγής του 2022, επισημαίνοντας ότι σήμερα η Ευρώπη λειτουργεί με το νέο πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι οποιαδήποτε νέα μέτρα θα πρέπει να χωρέσουν στον υφιστάμενο κανόνα δαπανών, μαζί με τις υπόλοιπες εθνικές πολιτικές επιλογές.
