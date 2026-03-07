Σημαντικές συναντήσεις του Κωστή Φραγκούλη στην Ουάσιγκτον για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις στη ναυτιλία
Εποικοδομητικές επαφές και ισχυρός συμβολισμός. Συναντήσεις με κορυφαίους φορείς της ναυτιλιακής πολιτικής των ΗΠΑ
Σημαντικές επαφές υψηλού επιπέδου και έντονο θεσμικό συμβολισμό είχε η επίσκεψη του Προέδρου του International Propeller Club και Προέδρου του Propeller Πειραιά, Κωστή Φραγκούλη, στην Ουάσιγκτον. Μαζί του η Α’ Αντιπρόεδρος, Δωροθέα Ιωάννου, και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Ναύαρχος Joel Whitehead. Το ταξίδι ανέδειξε τον ενεργό και ενισχυμένο ρόλο του Οργανισμού στο σύγχρονο διεθνές ναυτιλιακό περιβάλλον, μέσα από μια σειρά ουσιαστικών συναντήσεων και επαφών.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην αμερικανική πρωτεύουσα, ο Κωστής Φραγκούλης συναντήθηκε και αντάλλαξε απόψεις με κορυφαίους εκπροσώπους θεσμών και ναυτιλιακών οργανισμών των Ηνωμένων Πολιτειών.
Μεταξύ αυτών, το American Maritime Congress και ο President, Fair Kim, η Federal Maritime Commission (FMC) με την Chairman Laura DiBella, το Maritime Administration (MARAD), με τον Administrator Stephen Carmel, τον Deputy Administrator Sang H. Yi και τον Anthony Fisher, η Navy League of the United States με τον CEO Mike Stevens, η Αμερικανική Ακτοφυλακή (USCG), με τον Acting Deputy Commandant Rear Admiral Douglas Schofield, τον Rear Admiral David C. Barata και τον Acting Director for Commercial Regulations and Standards, Benjamin Hawkins, καθώς και το Chamber of Shipping of America, με τον President και CEO, Sean Kline.
Πρόκειται για συναντήσεις που παρείχαν την ευκαιρία ουσιαστικού διαλόγου γύρω από τις προκλήσεις και τις προοπτικές της παγκόσμιας ναυτιλίας, αλλά και για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδας και άλλων χωρών, αναδεικνύοντας τον ρόλο του International Propeller Club ως σημείου συνάντησης και συντονισμού της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.
Κατά την τετραήμερη παραμονή του στην Washington, ο Πρόεδρος του Διεθνούς Propeller παρευρέθηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσαν στις 25 Φεβρουαρίου το Υπουργείο Μεταφορών των Η.Π.Α., με αφορμή τη σημαντική υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Onex Shipyards and Technologies και της Hanwha Power Systems.
