Nέα τηλεδιάσκεψη την επόμενη εβδομάδα για τον Kάθετο Διάδρομο, διστακτική η Κομισιόν στην εξεύρεση λύσης
Στο τραπέζι των συζητήσεων οι αλλαγές στη δέσμευση δυναμικότητας ώστε ο διάδρομος να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
Για την επόμενη εβδομάδα μετατίθεται τελικά η νέα τηλεδιάσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων για τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, μια συνάντηση που θεωρείται κρίσιμη για τα επόμενα βήματα του εγχειρήματος.
Κατά πληροφορίες στη χθεσινή σύσκεψη, οι Βρυξέλλες επανέφεραν στο τραπέζι την ανάγκη ευθυγράμμισης των υφιστάμενων προϊόντων με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Έτσι, η συζήτηση δεν αφορά μόνο το σχήμα της ενιαίας δέσμευσης δυναμικότητας, αλλά και το πλαίσιο εφαρμογής των στοχευμένων εκπτώσεων που έχει αναδειχτεί σε σημαντικό αγκάθι. Η μικρή αυτή αναβολή στη συζήτηση για την λειτουργικότητα του ενεργειακού διαδρόμου αντανακλά την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος καθώς οι συμμετέχοντες φαίνεται να επιδιώκουν περισσότερο χρόνο προετοιμασίας ώστε να διαμορφωθεί κοινή γραμμή για την επόμενη φάση του έργου.
Στόχος παραμένει να γίνει ένα ακόμη βήμα ώστε ο Vertical Corridor να εξελιχθεί σε βασικό άξονα τροφοδοσίας φυσικού αερίου της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Η ΕΕ έχει θέσει ως ορόσημο το τέλος του 2027 για την πλήρη απεξάρτηση από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη εναλλακτικών οδεύσεων τροφοδοσίας. Σε αυτό το περιβάλλον, ο Κάθετος Διάδρομος προβάλλει ως μία από τις βασικές επιλογές για τη μεταφορά αερίου από τον Νότο προς τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, αξιοποιώντας τις υποδομές LNG που λειτουργούν ή αναπτύσσονται στην Ελλάδα.
