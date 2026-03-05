Nέα τηλεδιάσκεψη την επόμενη εβδομάδα για τον Kάθετο Διάδρομο, διστακτική η Κομισιόν στην εξεύρεση λύσης

Στο τραπέζι των συζητήσεων οι αλλαγές στη δέσμευση δυναμικότητας ώστε ο διάδρομος να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης