Αναδρομικά: Επανεκκίνηση των επιστροφών - Οι απόστρατοι που πληρώθηκαν και ποιοι άλλοι συνταξιούχοι είναι στην... ουρά
Η επιστροφή των αναδρομικών αφορά ποσά από 400 έως 12.500 ευρώ - Eιδικά για τις συντάξεις στρατιωτικών, αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών αναμένονται και νέα αναδρομικά καθώς η σύνταξη συνδέεται με τον μισθό των εν ενεργεία
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η «επανεκκίνηση» της επιστροφής αναδρομικών σε χιλιάδες συνταξιούχους, με ποσά από 400 έως και 12.500 ευρώ.
Xθες πραγματοποιήθηκε η δεύτερη καταβολή αναδρομικών ποσών σε αποστράτους για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023.
Η πληρωμή αφορά σε 2.927 ένστολους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία εκκαθάρισης. Για άλλους περίπου 100 συνταξιούχους από τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψε μηδενικό αποτέλεσμα και, ως εκ τούτου, δεν έλαβαν αναδρομικά.
Τα αναδρομικά αφορούν την αφαίρεση της κράτησης του νόμου 4093/2012 από τα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων.
Η μείωση αυτή επιβαλλόταν όταν το άθροισμα κύριας σύνταξης και μερίσματος ξεπερνούσε τα 1.000 ευρώ, με αποτέλεσμα πολλοί απόστρατοι να υφίστανται υψηλές κρατήσεις.
Με την αλλαγή που εφαρμόστηκε, η μείωση υπολογίζεται πλέον μόνο στην κύρια σύνταξη, γεγονός που οδήγησε σε αυξήσεις από τον Απρίλιο του 2023. Ωστόσο, παρέμεναν σε εκκρεμότητα τα αναδρομικά για το διάστημα 1/1/2021 έως 31/3/2023, δηλαδή για 27 μήνες. Τα ποσά επιστροφής φτάνουν κατά μέσο όρο τα 2.800 ευρώ.
Eιδικά για τις συντάξεις στρατιωτικών, αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών αναμένονται και νέα αναδρομικά καθώς η σύνταξη συνδέεται με τον μισθό των εν ενεργεία. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που παρουσίασε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, οι συντάξεις των ένστολων θα αναπροσαρμόζονται πραγματικά, αναλογικά με τις μισθολογικές αυξήσεις.
Οι πληρωμές, σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, αφορούν συντάξεις και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συστηματικής εκκαθάρισης εκκρεμοτήτων και απονομής οφειλόμενων ποσών στους δικαιούχους ώστε να δοθεί τέλος στην αναμονή των δικαιούχων με εκκρεμότητες που «σέρνονταν» επί σειρά ετών. Τα αναδρομικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, φτάνουν ακόμη και τις 12.500 ευρώ, ενώ σε αρκετούς δικαιούχους θα συνοδευτούν και από μόνιμες αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους
Έτσι εκτός από τους απόστρατους, 7.926 συνταξιούχοι λόγω θανάτου, γήρατος και αναπηρίας έλαβαν τις προηγούμενες ημέρες τα αναδρομικά τους συνολικού ύψους περίπου 13.375.000 ευρώ.
Οι δικαιούχοι προέρχονται από τα τέως Ταμεία: ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΙΚΑ, ΤΑΠΑΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΠΟΤΕ, ΙΚΑ – ΤΑΠΙΛΤ, ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΗΔΙΚΑ, IKA – ΝΠΔΔ, ΕΤΒΑ, ΤΣΠΑΤΕ.
Eιδικά για τις συντάξεις στρατιωτικών, αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών αναμένονται και νέα αναδρομικά καθώς η σύνταξη συνδέεται με τον μισθό των εν ενεργεία. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που παρουσίασε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, οι συντάξεις των ένστολων θα αναπροσαρμόζονται πραγματικά, αναλογικά με τις μισθολογικές αυξήσεις.
Τα αναδρομικά που βρίσκονται στην.. .ουρά
- 1.Αναδρομικά 11μήνου από δικαστικές αποφάσεις έως 4.500 ευρώ
- Τα αναδρομικά δικαιούνται 370.000 συνταξιούχοι. Ωστόσο σύμφωνα με τους δικηγόρους που ασχολούνται με τις εν λόγω υποθέσεις μόνο 20.000 δικαιούχοι έχουν λάβει τα ποσά καθώς σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων.
- 2. Αναδρομικά 41.000 συνταξιούχων με πάνω από 30 έτη ασφάλισης
- Η μεγαλύτερη «δεξαμενή» δικαιούχων αφορά περίπου 41.000 συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον Μάιο του 2016 και δεν έχουν ακόμη λάβει τις αυξήσεις που προβλέπει ο νόμος 4670/2020 (νόμος Βρούτση). Πρόκειται για ασφαλισμένους με υψηλό χρόνο ασφάλισης, οι οποίοι δικαιούνται αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης, αλλά η εφαρμογή τους καθυστέρησε, αφήνοντας σε εκκρεμότητα τόσο την αύξηση στη μηνιαία σύνταξη όσο και τα αναδρομικά.
Τα αναδρομικά υπολογίζονται από τον Οκτώβριο του 2019 και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και έως επτά έτη, ανάλογα με την καθυστέρηση επανυπολογισμού.
- 3. Παράλληλη ασφάλιση και επασφάλιστρα
- Η τρίτη κατηγορία δικαιούχων αφορά περίπου 10.000 συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση. Πρόκειται για ασφαλισμένους που είχαν ταυτόχρονα εισφορές σε περισσότερα από ένα καθεστώτα (π.χ. μισθωτοί με παράλληλη δραστηριότητα ως ελεύθεροι επαγγελματίες).
Η προσαύξηση που προβλέπεται για τον παράλληλο χρόνο, σε αρκετές περιπτώσεις είτε δεν αποδόθηκε είτε αποδόθηκε ελλιπώς, δημιουργώντας δικαίωμα για αναδρομικά. Τα ποσά από τις διορθώσεις συνοδεύονται από μόνιμη αύξηση της σύνταξης και αναδρομικά που κυμαίνονται από 2.500 έως και 12.500 ευρώ.
- 4. Αναπηρικές συντάξεις και επιστροφές κρατήσεων ασθένειας
- Η τέταρτη κατηγορία αφορά περίπου 2.000 ασφαλισμένους με συντάξεις αναπηρίας, στους οποίους η καταβολή παρατάθηκε λόγω καθυστερήσεων στις υγειονομικές κρίσεις των ΚΕΠΑ. Εφόσον η τελική γνωμάτευση εκδοθεί θετικά μετά το εξάμηνο, ο e-ΕΦΚΑ οφείλει να καταβάλει αναδρομικά για τους μήνες καθυστέρησης, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση παράτασης είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.
Τέλος, προβλέπεται και επιστροφή της κράτησης ασθένειας σε τυφλούς που λαμβάνουν Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας. Από τον Μάρτιο του 2020 και μετά, σε ορισμένες περιπτώσεις επιβλήθηκαν αχρεωστήτως κρατήσεις ασθένειας επί του επιδόματος, οι οποίες πλέον θεωρούνται μη νόμιμες και πρέπει να επιστραφούν.
