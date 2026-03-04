Αναδρομικά: Επανεκκίνηση των επιστροφών - Οι απόστρατοι που πληρώθηκαν και ποιοι άλλοι συνταξιούχοι είναι στην... ουρά

2. Αναδρομικά 41.000 συνταξιούχων με πάνω από 30 έτη ασφάλισης

Η μεγαλύτερη «δεξαμενή» δικαιούχων αφορά περίπου 41.000 συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον Μάιο του 2016 και δεν έχουν ακόμη λάβει τις αυξήσεις που προβλέπει ο νόμος 4670/2020 (νόμος Βρούτση). Πρόκειται για ασφαλισμένους με υψηλό χρόνο ασφάλισης, οι οποίοι δικαιούνται αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης, αλλά η εφαρμογή τους καθυστέρησε, αφήνοντας σε εκκρεμότητα τόσο την αύξηση στη μηνιαία σύνταξη όσο και τα αναδρομικά.



3. Παράλληλη ασφάλιση και επασφάλιστρα

Η τρίτη κατηγορία δικαιούχων αφορά περίπου 10.000 συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση. Πρόκειται για ασφαλισμένους που είχαν ταυτόχρονα εισφορές σε περισσότερα από ένα καθεστώτα (π.χ. μισθωτοί με παράλληλη δραστηριότητα ως ελεύθεροι επαγγελματίες).

4. Αναπηρικές συντάξεις και επιστροφές κρατήσεων ασθένειας

Η τέταρτη κατηγορία αφορά περίπου 2.000 ασφαλισμένους με συντάξεις αναπηρίας, στους οποίους η καταβολή παρατάθηκε λόγω καθυστερήσεων στις υγειονομικές κρίσεις των ΚΕΠΑ. Εφόσον η τελική γνωμάτευση εκδοθεί θετικά μετά το εξάμηνο, ο e-ΕΦΚΑ οφείλει να καταβάλει αναδρομικά για τους μήνες καθυστέρησης, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση παράτασης είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Τα ποσά που αναμένονται κυμαίνονται συνήθως από 5.000 έως 8.000 ευρώ, ενώ σε περιπτώσεις 40 ετών ασφάλισης και υψηλών συντάξιμων αποδοχών τα αναδρομικά μπορεί να ξεπεράσουν και τις 8.500 ευρώ.Τα αναδρομικά υπολογίζονται από τον Οκτώβριο του 2019 και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και έως επτά έτη, ανάλογα με την καθυστέρηση επανυπολογισμού.Η προσαύξηση που προβλέπεται για τον παράλληλο χρόνο, σε αρκετές περιπτώσεις είτε δεν αποδόθηκε είτε αποδόθηκε ελλιπώς, δημιουργώντας δικαίωμα για αναδρομικά. Τα ποσά από τις διορθώσεις συνοδεύονται από μόνιμη αύξηση της σύνταξης και αναδρομικά που κυμαίνονται από 2.500 έως και 12.500 ευρώ.Τέλος, προβλέπεται και επιστροφή της κράτησης ασθένειας σε τυφλούς που λαμβάνουν Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας. Από τον Μάρτιο του 2020 και μετά, σε ορισμένες περιπτώσεις επιβλήθηκαν αχρεωστήτως κρατήσεις ασθένειας επί του επιδόματος, οι οποίες πλέον θεωρούνται μη νόμιμες και πρέπει να επιστραφούν.