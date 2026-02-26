Πακέτο επιδοτήσεων €700 εκατ. για χιλιάδες οικογένειες: Ποια προγράμματα «τρέχουν» και ποια δρομολογούνται
Πακέτο επιδοτήσεων €700 εκατ. για χιλιάδες οικογένειες: Ποια προγράμματα «τρέχουν» και ποια δρομολογούνται
Ποια είναι τα επτά προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ που απευθύνονται σε νοικοκυριά και τρέχουν ή δρομολογούνται στο α’ τρίμηνο της χρονιάς
Ευκαιρίες χρηματοδότησης με δεκάδες χιλιάδες ευρώ (ή έως και εκατοντάδες χιλιάδες) ανά οικογένεια διανοίγονται το 2026. Μόνο στο α’ τρίμηνο ξεδιπλώνεται ένα πακέτο ύψους 700 εκατ. ευρώ, με προγράμματα επιδότησης που υπόσχονται να αλλάξουν την καθημερινότητα και τη ζωή χιλιάδων νοικοκυριών.
Τα χρήματα αυτά δεν θα έρχονται ως αυξήσεις ή φοροελαφρύνσεις κάποιων δεκάδων ή εκατοντάδων ευρώ, όπως αυτά που βλέπουν κάθε μήνα πλέον από φέτος στο εισόδημά τους εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι. Αφορούν ευκαιρίες για άμεσες επιδοτήσεις, παροχές σε είδος και δωρεάν υπηρεσίες για ελληνικές οικογένειες που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ανάγκες. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος συμπληρώνει το εισόδημα σε σπιτικά όπου τα παιδιά χρειάζονται αναπτυξιακή στήριξη, σε ζευγάρια που αναζητούν διέξοδο διαφυγής από την ακρίβεια και τα προβλήματα στέγασης, σε πτυχιούχους που θέλουν -επιτέλους- να ασκήσουν το επάγγελμα και την επιστήμη που σπούδασαν…
Οι παρεμβάσεις του κράτους περιλαμβάνουν: vouchers 500 ευρώ τον μήνα για φροντίδα βρεφών και νηπίων από 2 έως 18 μηνών, 800 ευρώ για παιδική στήριξη, κίνητρα έως 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση στην περιφέρεια, 13.000-21.000 ευρώ για επαγγελματικό ξεκίνημα νέων επιστημόνων (ή και επιπρόσθετα 15.000 ευρώ αν προσλάβουν υπάλληλο υπό όρους), 36.000 ευρώ για ανακαίνιση του σπιτιού τους, ακόμα και επιδότηση έως 200.000 ευρώ σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες για να κάνουν πράξη τις παραγωγικές επενδύσεις που σκέφτονται.
Κυρίως, όμως, όλα αυτά αφορούν παρεμβάσεις που αλλάζουν την καθημερινότητα χιλιάδων οικογενειών, καθώς το κράτος:
■ Προσφέρει χιλιάδες ευρώ σε κάθε νοικοκυριό που θα κινηθεί εγκαίρως και θα ενταχθεί σε προγράμματα τα οποία θα αλλάξουν την εργασία, τα σχέδια και τις ανάγκες του. Με ευρωπαϊκούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και το ΕΣΠΑ μηδενίζει το κόστος για υπηρεσίες Υγείας σε πολίτες, εισφέρει χρήμα σε ιδιοκτήτες που ανακαινίζουν το σπίτι τους, δίνει κεφάλαια και κίνητρο σε νοικοκυριά να αναβαθμίσουν τη ζωή και το μέλλον τους. Ουσιαστικά, τους παρακινεί να προχωρήσουν σε δράσεις που τις απέφευγαν ή τις ματαίωναν, επειδή τα λεφτά θα έβγαιναν από την τσέπη τους.
■ Μειώνει το ρίσκο μεγάλων αποφάσεων κάθε νοικοκυριού προσφέροντας όχι μόνο άμεση επιδότηση, π.χ., για μετεγκατάσταση (λεφτά στο χέρι δηλαδή), αλλά ακόμα και έναν πλήρη οδικό χάρτη για το τι θα αντιμετωπίσει σε θέματα εργασίας, υγείας ή διαβίωσης στον δήμο ή στο χωριό, όπου σκέφτεται να μετοικήσει προκειμένου να ξεφύγει από τα προβλήματα διαβίωσης στην Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα (μετακινήσεις, ακρίβεια, στέγαση, ρυθμοί και ποιότητα ζωής).
■ Ενισχύει το παραγωγικό κομμάτι κάθε οικογένειας (κυρίως επιστήμονες, νέους επαγγελματίες και επιχειρηματίες) προκειμένου να μην εγκαταλείψουν ιδέες και σχέδια για επενδύσεις, αλλά να αποτολμήσουν το πρώτο τους βήμα στην αγορά, να ανοίξουν επιχείρηση και νέες δουλειές, να εξοικονομήσουν και να αξιοποιήσουν έξυπνα χρηματικά κεφάλαια.
Στόχος η καθημερινότηταΟλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα προαγωγής της ζωής και της απασχόλησης ελληνικών νοικοκυριών, με δράσεις που τρέχουν ήδη ή κλειδώνουν μέσα στο α’ τρίμηνο της χρονιάς, ενώ στο β’ τρίμηνο ετοιμάζονται να υπάρξουν και άλλες.
