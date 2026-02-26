Πακέτο επιδοτήσεων €700 εκατ. για χιλιάδες οικογένειες: Ποια προγράμματα «τρέχουν» και ποια δρομολογούνται

Ποια είναι τα επτά προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ που απευθύνονται σε νοικοκυριά και τρέχουν ή δρομολογούνται στο α’ τρίμηνο της χρονιάς