Αγγελος Ιατρίδης: Από το Αμύνταιο, την IVES και το Château Margaux στην εξαγορά του Μπουτάρη στη Σαντορίνη
Το success story του Ελληνα οινοποιού που “κοιτάζει στα μάτια” το Château Margaux
Υπάρχει μια λεπτομέρεια που ο Άγγελος Ιατρίδης δεν αναφέρει με τυχαία σειρά: το Κτήμα Άλφα από το Αμύνταιο, έγινε πρόσφατα το πρώτο ελληνικό οινοποιείο που εντάσσεται στην IVES, τη σημαντικότερη επιστημονική κοινότητα του αμπελοοινικού κόσμου, στην ίδια παρέα με το Château Margaux. Δεν το λέει για να εντυπωσιάσει. Το λέει γιατί για εκείνον σηματοδοτεί κάτι συγκεκριμένο: ότι η ελληνική οινοποιία μπορεί πλέον να σταθεί ισότιμα στο πιο απαιτητικό επίπεδο γνώσης, όχι ως εξωτική παρουσία, αλλά ως κανονικός παίκτης.
