JP Morgan: Το επόμενο στοίχημα των τραπεζών – Οι συστάσεις και οι νέες τιμές στόχοι
Η JP Morgan επαναλαμβάνει τη σύσταση overweight για όλες τις συστημικές τράπεζες επικαιροποιώντας τις τιμές στόχους - Συνδυάζουν ικανοποιητικές αποτιμήσεις, διψήφιες αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων και αυξημένη δυνατότητα επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους
Με τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων τετάρτου τριμήνου 2025 να βρίσκονται προ των πυλών, η JP Morgan διατηρεί καθολικά θετική στάση απέναντι στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, επαναλαμβάνοντας σύσταση overweight για όλες τις συστημικές τράπεζες και επικαιροποιώντας τις τιμές στόχους με ορίζοντα τον Δεκέμβριο 2027.
Ο οίκος εκτιμά ότι το τρίμηνο θα κινηθεί σε ισχυρά επίπεδα, με καλή πιστωτική επέκταση, ανθεκτικά καθαρά έσοδα από τόκους και υγιή ποιότητα ενεργητικού, χωρίς ωστόσο σημαντικές εκπλήξεις σε σχέση με όσα έχει ήδη προεξοφλήσει η αγορά. Το επίκεντρο μετατοπίζεται πλέον στα νέα μεσοπρόθεσμα επιχειρηματικά πλάνα και στις αποφάσεις για διανομή κεφαλαίου.
Σε επίπεδο αποτίμησης, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται περίπου στις 8,3 φορές τα κέρδη και στο 1,2 φορές την ενσώματη λογιστική αξία, για μέση απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 15%. Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα διατηρεί ενιαία θετική στάση για τον κλάδο, θεωρώντας ότι οι ελληνικές τράπεζες συνδυάζουν ικανοποιητικές αποτιμήσεις, διψήφιες αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων και αυξημένη δυνατότητα επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους. Το επόμενο κρίσιμο βήμα, σύμφωνα με την ανάλυση, είναι η αποσαφήνιση της στρατηγικής ανάπτυξης και διανομής μέσα από τα επικείμενα επιχειρηματικά πλάνα.
