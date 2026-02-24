Ο Τσίπρας για Φθινόπωρο o Σαμαράς μάλλον όχι και ο Νίκος… σάντουιτς, τα κούλουμα των ενεργειακών παικτών, το Four Seasons της Μυκόνου, τα βουτυρόπαιδα της ναυτιλίας

Κλείσιμο

Καλός καιρός τουλάχιστον χθες και μεγάλη έξοδος παντού για το τριήμερο, με πληρότητες σχεδόν σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα. Κατά τα λοιπά, από την Παρασκευή η Ύδρα ζει το μεγαλείο της με εκατοντάδες μέλη της χολιγουντιανής υπερπαραγωγής του Μπραντ Πιτ σε όλο το νησί και φυσικά δεκάδες δημοσιογράφους αλλά και πολύ κόσμο που πήγε να δει από κοντά ένα μοναδικό θέαμα όπως το γύρισμα μιας αμερικανικής υπερπαραγωγής με έναν μεγάλο ηθοποιό όπως ο Πιτ. Ας τα βλέπουν αυτά όσοι θέλουν να κάνουν την Ύδρα κάτι σαν τα Μέθανα, με τεράστια σούπερ μάρκετ και σουβλατζίδικα στο μοναδικής ομορφιάς λιμάνι του νησιού. Εδώ που τα λέμε, η κυβέρνηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και φυσικού κάλλους ή πολιτιστικής κληρονομιάς παρεμβαίνει μεν, αλλά δυστυχώς πυροσβεστικά. Μια σοβαρή περιβαλλοντική πολιτική εδώ και επτά χρόνια που διοικεί δεν έχει, κάτι τώρα πάει να γίνει με τα Πολεοδομικά Σχέδια, αλλά να δούμε.Τσίπρας το πάει για Φθινόπωρο, ο Σαμαράς μάλλον όχι…-Πριν πάμε στα τρέχοντα, που δεν είναι και σπουδαία, να σας πω δυο πληροφορίες από καλές πηγές για τα δύο από τα τρία υπό ίδρυση κόμματα που θεωρητικά «τρέχουν», η πρώτη αφορά στον Αλέξη, την αδυναμία μας, μου λένε δεν βιάζεται ο πρόεδρος και δεν έχει λόγο να πατήσει το κουμπί πριν το Φθινόπωρο μιας και καταλαβαίνει ότι ο Κ.Μ το εννοεί ότι θα πάει για κάλπες στο τέλος. Και γιατί να μην πάει, αφού όσο προχωράει η διακυβέρνηση τόσο φαίνεται ότι παίζει μόνος του, αφού να φανταστείτε, μου λέει η πηγή μου από το Μ.Μ, τώρα το λέει και γνωστός δημοσκόπος που «είναι μεν έγκυρος αλλά δεν έχει καλό λόγο για εμάς ποτέ να πει». Ναι, δεν ξέρω αν καταλαβαίνω καλά ποιον εννοεί, αλλά σημασία έχει ότι θεωρείται έγκυρος κι αυτό μετράει, τώρα ποιος χωνεύει ποιον στη ζωή και στην πολιτική είναι άλλο πράγμα. Η δεύτερη πληροφορία έχει να κάνει με τον Σαμαρά, αυτή την ώρα δεν φαίνεται στο στάθμισμα που κάνει, κατά τα λεγόμενα του, να κερδίζει η ιδέα της δημιουργίας κόμματος. Και αυτό που φαίνεται λογικό και αναμενόμενο, πιο εύκολο είναι να μαζεύονται με τον Καραμανλή και να μαντεύουν εθνικές μειοδοσίες και καταστροφές. Στο μεταξύ όλοι οι δημοσκόποι βλέπουν ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή όταν παίρνει πρωτοβουλίες ο Μητσοτάκης σε εθνικά θέματα, ενεργειακά, κ.λπ. αμέσως τσιμπάει μια-δυο μονάδες.Δένδιας - ολίγον… σάντουιτς-Τι να πω, εμένα μου φαίνεται εντελώς ανόητο να ποντάρεις αντιπολιτευτικά τέτοια εποχή σε εθνικά θέματα, το κάνει και λίγο ο Δένδιας βλέπω, αλλά κι αυτός νιώθει λίγο παραπάνω την πίεση… κάτι σαν σάντουιτς, από τη μια ο Μητσοτάκης που παραμένει μακράν στις δημοσκοπήσεις σταθερά η πρώτη επιλογή των ψηφοφόρων του κόμματός του, από την άλλη -στις ίδιες μετρήσεις- το απότομο άλμα του Πιερρακάκη λόγω προεδρίας Εurogroup… Μικρή σημασία έχουν όλα αυτά πάντως, γιατί το ματς μέχρι τις εκλογές έχει ακόμη πολύ δρόμο. Μιας και μιλάμε για πρόσωπα, να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα που έκοψε πίτα στο πολιτικό του γραφείο ο Παύλος Μαρινάκης είχε εμφανώς πολύ κόσμο, πράγμα που αποδεικνύει ότι οι ψηφοφόροι αναζητούν να δοκιμάσουν νέα πρόσωπα παντού και εν πάση περίπτωση σε όλα πρέπει να υπάρχει ένα όριο.Έρχεται η απαγόρευση των social-Την Παρασκευή που μας πέρασε έγινε μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ Μ.Μ και εμπλεκόμενων υπουργείων (Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας, Δικαιοσύνης) με θέμα τις τελικές λεπτομέρειες για την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social. Το θέμα δεν θα μπει στην ατζέντα του Υπουργικού της Πέμπτης, όμως ως την επόμενη εβδομάδα έχει δοθεί ντιρεκτίβα να είναι έτοιμα τα πάντα, ώστε στη συνέχεια να γίνουν οι ανακοινώσεις. Η απαγόρευση θα είναι οριζόντια, ενώ η κυβέρνηση ψάχνει να δει τις νομικές διευθετήσεις ως προς τον περιορισμό στη λειτουργία των πολυεθνικών της τεχνολογίας στη χώρα μας για να ισχύσει η «φραγή» για τα παιδιά. Όταν «κλειδώσει» το σχέδιο θα γίνουν ανακοινώσεις, θα ξεκινήσει η νομοθετική διαδικασία και το απαγορευτικό θα μπει σε μερικούς μήνες.Ξαναβλέπουν τα επιδόματα-Η πρόσφατη ιστορία με τον ΟΠΕΚΑ και το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων, που δινόταν και με χειρόγραφες αιτήσεις λειτουργεί ως επιταχυντής για μια σειρά αλλαγών ως προς την απονομή επιδομάτων. Γιατί, ομολογουμένως, μέχρι και σήμερα το σύστημα πρέπει να ψάξει αναδρομικά για να δει αν κανείς παίρνει και επίδομα υπερηλίκων και Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Με τη συνεργασία και του ΥΠΟΙΚ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων προχωράει σύντομα και μέχρι το καλοκαίρι μια πλατφόρμα για την ψηφιοποίηση της πλειοψηφίας των επιδομάτων και την επίτευξη του στόχου της διαλειτουργικότητας. Προφανώς, αυτό θα επιφέρει και εξοικονόμηση χρημάτων, καθώς η αύξηση των επιδομάτων έχει οδηγήσει και σε αύξηση προϋπολογισμού.Προσυνέδρια-Μετά το τριήμερο ο Κ.Μ επιστρέφει σε κομματικούς ρυθμούς και την Τετάρτη, από το μεσημέρι και μετά, ανεβαίνει στον Έβρο για το δεύτερο προσυνέδριο της ΝΔ με θέμα την ασφάλεια. Θα πάει σίγουρα μια βόλτα από το Τελωνείο των Κήπων, το οποίο ανακατασκευάζεται, ενώ θα έχει μια σειρά υπουργών μαζί του που ασχολούνται με θέματα του νομού (Χρυσοχοϊδης, Τσιάρας, Κοντογεώργης). Στο πάνελ που θα μιλήσει στην Αλεξανδρούπολη θα έχει μαζί του πολίτες που σχετίζονται με την ασφάλεια π.χ. έναν συνοριοφύλακα, κάποιον που εμπλέκεται με την ασφάλεια στους δρόμους, αλλά και στην ασφάλεια των δασών (λόγω της Δαδιάς). Ο χάρτης των προσυνεδρίων δεν είναι ακόμα οριστικός μέχρι το συνέδριο του Μαΐου, αλλά σίγουρα περιλαμβάνονται σε αυτόν το Ηράκλειο Κρήτης και η Θεσσαλονίκη.Tα tablets του Συνεδρίου