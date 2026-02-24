Ο Τσίπρας για Φθινόπωρο o Σαμαράς μάλλον όχι και ο Νίκος… σάντουιτς, τα κούλουμα των ενεργειακών παικτών, το Four Seasons της Μυκόνου, τα βουτυρόπαιδα της ναυτιλίας
Χαίρετε, καλή Σαρακοστή να έχετε μπήκαμε στην ευθεία για το Πάσχα με ενδιάμεσο σταθμό την αργία της 25ης Μαρτίου για να μην ξεχνάμε τα σημαντικά της ζωής μέσα στην καθημερινότητα
Καλός καιρός τουλάχιστον χθες και μεγάλη έξοδος παντού για το τριήμερο, με πληρότητες σχεδόν σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα. Κατά τα λοιπά, από την Παρασκευή η Ύδρα ζει το μεγαλείο της με εκατοντάδες μέλη της χολιγουντιανής υπερπαραγωγής του Μπραντ Πιτ σε όλο το νησί και φυσικά δεκάδες δημοσιογράφους αλλά και πολύ κόσμο που πήγε να δει από κοντά ένα μοναδικό θέαμα όπως το γύρισμα μιας αμερικανικής υπερπαραγωγής με έναν μεγάλο ηθοποιό όπως ο Πιτ. Ας τα βλέπουν αυτά όσοι θέλουν να κάνουν την Ύδρα κάτι σαν τα Μέθανα, με τεράστια σούπερ μάρκετ και σουβλατζίδικα στο μοναδικής ομορφιάς λιμάνι του νησιού. Εδώ που τα λέμε, η κυβέρνηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και φυσικού κάλλους ή πολιτιστικής κληρονομιάς παρεμβαίνει μεν, αλλά δυστυχώς πυροσβεστικά. Μια σοβαρή περιβαλλοντική πολιτική εδώ και επτά χρόνια που διοικεί δεν έχει, κάτι τώρα πάει να γίνει με τα Πολεοδομικά Σχέδια, αλλά να δούμε.
Τσίπρας το πάει για Φθινόπωρο, ο Σαμαράς μάλλον όχι…
-Πριν πάμε στα τρέχοντα, που δεν είναι και σπουδαία, να σας πω δυο πληροφορίες από καλές πηγές για τα δύο από τα τρία υπό ίδρυση κόμματα που θεωρητικά «τρέχουν», η πρώτη αφορά στον Αλέξη, την αδυναμία μας, μου λένε δεν βιάζεται ο πρόεδρος και δεν έχει λόγο να πατήσει το κουμπί πριν το Φθινόπωρο μιας και καταλαβαίνει ότι ο Κ.Μ το εννοεί ότι θα πάει για κάλπες στο τέλος. Και γιατί να μην πάει, αφού όσο προχωράει η διακυβέρνηση τόσο φαίνεται ότι παίζει μόνος του, αφού να φανταστείτε, μου λέει η πηγή μου από το Μ.Μ, τώρα το λέει και γνωστός δημοσκόπος που «είναι μεν έγκυρος αλλά δεν έχει καλό λόγο για εμάς ποτέ να πει». Ναι, δεν ξέρω αν καταλαβαίνω καλά ποιον εννοεί, αλλά σημασία έχει ότι θεωρείται έγκυρος κι αυτό μετράει, τώρα ποιος χωνεύει ποιον στη ζωή και στην πολιτική είναι άλλο πράγμα. Η δεύτερη πληροφορία έχει να κάνει με τον Σαμαρά, αυτή την ώρα δεν φαίνεται στο στάθμισμα που κάνει, κατά τα λεγόμενα του, να κερδίζει η ιδέα της δημιουργίας κόμματος. Και αυτό που φαίνεται λογικό και αναμενόμενο, πιο εύκολο είναι να μαζεύονται με τον Καραμανλή και να μαντεύουν εθνικές μειοδοσίες και καταστροφές. Στο μεταξύ όλοι οι δημοσκόποι βλέπουν ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή όταν παίρνει πρωτοβουλίες ο Μητσοτάκης σε εθνικά θέματα, ενεργειακά, κ.λπ. αμέσως τσιμπάει μια-δυο μονάδες.
Δένδιας - ολίγον… σάντουιτς
-Τι να πω, εμένα μου φαίνεται εντελώς ανόητο να ποντάρεις αντιπολιτευτικά τέτοια εποχή σε εθνικά θέματα, το κάνει και λίγο ο Δένδιας βλέπω, αλλά κι αυτός νιώθει λίγο παραπάνω την πίεση… κάτι σαν σάντουιτς, από τη μια ο Μητσοτάκης που παραμένει μακράν στις δημοσκοπήσεις σταθερά η πρώτη επιλογή των ψηφοφόρων του κόμματός του, από την άλλη -στις ίδιες μετρήσεις- το απότομο άλμα του Πιερρακάκη λόγω προεδρίας Εurogroup… Μικρή σημασία έχουν όλα αυτά πάντως, γιατί το ματς μέχρι τις εκλογές έχει ακόμη πολύ δρόμο. Μιας και μιλάμε για πρόσωπα, να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα που έκοψε πίτα στο πολιτικό του γραφείο ο Παύλος Μαρινάκης είχε εμφανώς πολύ κόσμο, πράγμα που αποδεικνύει ότι οι ψηφοφόροι αναζητούν να δοκιμάσουν νέα πρόσωπα παντού και εν πάση περίπτωση σε όλα πρέπει να υπάρχει ένα όριο.
Έρχεται η απαγόρευση των social
-Την Παρασκευή που μας πέρασε έγινε μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ Μ.Μ και εμπλεκόμενων υπουργείων (Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας, Δικαιοσύνης) με θέμα τις τελικές λεπτομέρειες για την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social. Το θέμα δεν θα μπει στην ατζέντα του Υπουργικού της Πέμπτης, όμως ως την επόμενη εβδομάδα έχει δοθεί ντιρεκτίβα να είναι έτοιμα τα πάντα, ώστε στη συνέχεια να γίνουν οι ανακοινώσεις. Η απαγόρευση θα είναι οριζόντια, ενώ η κυβέρνηση ψάχνει να δει τις νομικές διευθετήσεις ως προς τον περιορισμό στη λειτουργία των πολυεθνικών της τεχνολογίας στη χώρα μας για να ισχύσει η «φραγή» για τα παιδιά. Όταν «κλειδώσει» το σχέδιο θα γίνουν ανακοινώσεις, θα ξεκινήσει η νομοθετική διαδικασία και το απαγορευτικό θα μπει σε μερικούς μήνες.
Ξαναβλέπουν τα επιδόματα
-Η πρόσφατη ιστορία με τον ΟΠΕΚΑ και το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων, που δινόταν και με χειρόγραφες αιτήσεις λειτουργεί ως επιταχυντής για μια σειρά αλλαγών ως προς την απονομή επιδομάτων. Γιατί, ομολογουμένως, μέχρι και σήμερα το σύστημα πρέπει να ψάξει αναδρομικά για να δει αν κανείς παίρνει και επίδομα υπερηλίκων και Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Με τη συνεργασία και του ΥΠΟΙΚ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων προχωράει σύντομα και μέχρι το καλοκαίρι μια πλατφόρμα για την ψηφιοποίηση της πλειοψηφίας των επιδομάτων και την επίτευξη του στόχου της διαλειτουργικότητας. Προφανώς, αυτό θα επιφέρει και εξοικονόμηση χρημάτων, καθώς η αύξηση των επιδομάτων έχει οδηγήσει και σε αύξηση προϋπολογισμού.
Προσυνέδρια
-Μετά το τριήμερο ο Κ.Μ επιστρέφει σε κομματικούς ρυθμούς και την Τετάρτη, από το μεσημέρι και μετά, ανεβαίνει στον Έβρο για το δεύτερο προσυνέδριο της ΝΔ με θέμα την ασφάλεια. Θα πάει σίγουρα μια βόλτα από το Τελωνείο των Κήπων, το οποίο ανακατασκευάζεται, ενώ θα έχει μια σειρά υπουργών μαζί του που ασχολούνται με θέματα του νομού (Χρυσοχοϊδης, Τσιάρας, Κοντογεώργης). Στο πάνελ που θα μιλήσει στην Αλεξανδρούπολη θα έχει μαζί του πολίτες που σχετίζονται με την ασφάλεια π.χ. έναν συνοριοφύλακα, κάποιον που εμπλέκεται με την ασφάλεια στους δρόμους, αλλά και στην ασφάλεια των δασών (λόγω της Δαδιάς). Ο χάρτης των προσυνεδρίων δεν είναι ακόμα οριστικός μέχρι το συνέδριο του Μαΐου, αλλά σίγουρα περιλαμβάνονται σε αυτόν το Ηράκλειο Κρήτης και η Θεσσαλονίκη.
Tα tablets του Συνεδρίου
Κάθετος διάδρομος και Εθνική Τράπεζα
-Έχει ξεκινήσει μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα με πολλά σημαντικά γεγονότα. Διεθνώς, η προσοχή επικεντρώνεται στην επόμενη συνάντηση των αντιπροσωπειών ΗΠΑ-Ιράν που θα γίνει μεθαύριο Πέμπτη, καθώς φαίνεται ότι ο διπλωματικός χρόνος εξαντλείται οπότε, ή θα έχουμε κάποιου είδους συμφωνία-έκπληξη, ή πολεμική εμπλοκή. Στα δικά μας το ενδιαφέρον σήμερα είναι στα ενεργειακά (τα αναφέρουμε αναλυτικά και παρακάτω) όπου ο υπουργός Ενέργειας Στ. Παπασταύρου και ο επικεφαλής του ομίλου ΑKTOR Aλ. Εξάρχου έχουν διαδοχικές συναντήσεις υψηλού επιπέδου που θα καθορίσουν τη νέα αρχιτεκτονική των ροών LNG στην Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Σήμερα στις ΗΠΑ θα κλειδώσει η ετήσια ποσότητα LNG της Atlantic See LNG και κατ’ επέκταση οι επενδύσεις που θα υποστηρίξουν το σχέδιο -π.χ. η κατασκευή FSRU. To άλλο σημαντικό γεγονός της εβδομάδας είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή, όπου η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει αποτελέσματα και όλη η αγορά περιμένει τις ανακοινώσεις του Π. Μυλωνά για τη συμμαχία Eθνικής-Allianz στο bancassurance.
Τα «κούλουμα» των ενεργειακών παικτών στην Ουάσιγκτον
-Όπως είπαμε λοιπόν, με φόντο το «Transatlantic Gas Security Summit» που διοργανώνουν ο Λευκός Οίκος και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ στο Donald J. Trump Institute of Peace, η Ουάσιγκτον θυμίζει φέτος… κούλουμα για τους ενεργειακούς παίκτες της διατλαντικής συμμαχίας, που από χθες, έχουν καταλύσει στα ξενοδοχεία της Αμερικανικής πρωτεύουσας. Μόνο που αντί για σαρακοστιανά, στο τραπέζι μπαίνουν συμβόλαια LNG, χρηματοδοτήσεις νέων υποδομών, δεσμεύσεις χωρητικότητας και γεωπολιτικές ισορροπίες. Η ελληνική αποστολή προσέρχεται με πλήρη και πολυσήμαντη εκπροσώπηση της ενεργειακής της βιομηχανίας. Ο ΔΕΣΦΑ, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η Gastrade του ομίλου Κοπελούζου αλλά και η ΔΕΗ αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα έχει απλώσει… τραχανά με τις ΗΠΑ σε όλο το φάσμα της ενέργειας –από τα terminals φυσικού αερίου έως τις υποδομές data centers ενώ η παρουσία της ONEX του Πάνου Ξενοκώστα επεκτείνει το πεδίο και στον τομέα των ναυπηγείων και των λιμένων. Η ΔΕΗ συμμετείχε αυτές τις μέρες σε φόρουμ για το φυσικό αέριο στις ΗΠΑ, ωστόσο μόνο τυχαία δεν κρίνεται η παραμονή της διοίκησης Στάσση στην Ουάσιγκτον, σε μια συγκυρία όπου «χτυπά» το ενεργειακό νεύρο της διατλαντικής συνεργασίας και ωριμάζουν παράλληλες συζητήσεις για ενεργοβόρα projects, όπως τα data centers. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εξαγωγικοί κολοσσοί LNG επιδιώκουν σταθερές διόδους προς την ευρωπαϊκή αγορά μέσω του Κάθετου Διαδρόμου για να πουλήσουν LNG και να χρηματοδοτήσουν την παραγωγή νέου. Στη Σύνοδο θα εκπροσωπηθούν δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που προσδίδει σαφή γεωπολιτικό χαρακτήρα και αναδεικνύει τη γεωγραφική εμβέλεια του εγχειρήματος. Παράλληλα, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες από ΗΠΑ και Ευρώπη θα δώσουν το «παρών», μετατρέποντας το φόρουμ σε πεδίο όπου η πολιτική βούληση πρέπει να γεφυρωθεί με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Η υπουργική συνάντηση των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου αναμένεται να αποτελέσει το επιχειρησιακό κέντρο των αποφάσεων, με έμφαση στον συντονισμό επενδύσεων, την άρση των ευρωπαϊκών αγκυλώσεων και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αύριο, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου ο υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου που επιστρέφει στην Ελλάδα στο τέλος της εβδομάδας, θα έχει διμερείς επαφές με τον Doug Burgum, Υπουργό Εσωτερικών και Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, καθώς και με τον Chris Wright, Υπουργό Ενέργειας και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης συναντήσεις με μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου και της Γερουσίας, διευρύνοντας το θεσμικό βάθος των επαφών. Στην αμερικανική πρωτεύουσα, αναμένεται επίσης να πέσουν αύριο και οι υπογραφές μιας σημαντικής συμφωνίας της ONEX με την Hanwha Power Systems, έναν από τους μεγαλύτερους νοτιοκορεατικούς ομίλους με ισχυρό αποτύπωμα στην αμερικανική αγορά.
Εβδομάδα crash test για το ΧΑ
-Επιπλέον η τρέχουσα εβδομάδα αναμένεται να αποτελέσει crash test για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς μπαίνουμε στην «καρδιά» της περιόδου ανακοινώσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2025. Μετά την έντονη μεταβλητότητα των προηγούμενων ημερών όπου ο Γενικός Δείκτης δοκίμασε τις αντοχές του, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από το ταμπλό στα θεμελιώδη μεγέθη. Οι επενδυτές αναζητούν ισχυρά ερείσματα για να διαπιστώσουν αν το πρόσφατο sell off ήταν μία υγιής αποσυμπίεση ή αν οι αποτιμήσεις έχουν αρχίσει να «τρέχουν» ταχύτερα από την πραγματική κερδοφορία. Η προσοχή στρέφεται στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος καλείται να επιβεβαιώσει την ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους σε ένα περιβάλλον σταδιακής αποκλιμάκωσης των επιτοκίων. Η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς ανοίγουν τον χορό των αποτελεσμάτων την ερχόμενη Πέμπτη με την αγορά να «σκανάρει» κυρίως τις ανακοινώσεις για τις μερισματικές διανομές και τα προγράμματα επαναγοράς μετοχών. Την ίδια ημέρα, ο ΟΤΕ, έχοντας ήδη δείξει «αντισώματα» στην πρόσφατη πτώση του Χρηματιστηρίου, θα παρουσιάσει τα δικά του οικονομικά μεγέθη, με τους αναλυτές να εστιάζουν στη δυναμική των ελεύθερων ταμειακών ροών και την πρόοδο στο δίκτυο οπτικών ινών. Η αυλαία της εβδομάδας «πέφτει» την Παρασκευή με την Εθνική Τράπεζα (που αναφέραμε και παραπάνω) και την Alpha Bank, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο των ανακοινώσεων από τις συστημικές τράπεζες. Παράλληλα, ισχυρά ονόματα όπως η HELLENiQ ENERGY και η Ideal Holdings θα δώσουν το στίγμα της πραγματικής οικονομίας. Το στοίχημα για την αγορά είναι διπλό. Από τη μία, η επιβεβαίωση των υψηλών προσδοκιών που έχουν καλλιεργηθεί από την έναρξη του 2026 και, από την άλλη, η παροχή ενός πειστικού guidance για το τρέχον έτος.
SNAPPI: Οι ωδίνες του τοκετού
-Ούτως ή άλλως, αυτές οι δουλειές δεν είναι εύκολες, έχουν διεθνή ανταγωνισμό, χρειάζεται συγκερασμός διαφορετικών παραγόντων, το προϊόν είναι τραπεζικό, αλλά η δουλειά βασίζεται στην τεχνολογία και γενικότερα οι ψηφιακές τράπεζες δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα. Η τράπεζα Πειραιώς δεν ξέφυγε από τον παραπάνω κανόνα καθώς προχωρεί μεν, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες με την SNAPPI. H δημιουργία της πρώτης ελληνικής neobank αποδεικνύεται έργο πιο απαιτητικό από τις αρχικές προσδοκίες για αυτό και οι στόχοι που είχαν τεθεί είναι εκτός χρονοδιαγράμματος. Σε λίγες ημέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον Μάρτιο 2025, όταν ξεκίνησε το λανσάρισμα της SNAPPI με δυνατότητα waiting list για όσους επιθυμούσαν πρόσβαση στην εφαρμογή. Έχουν γίνει συμφωνίες με μεγάλους retailers της ελληνικής αγοράς, τα προϊόντα διευρύνονται αλλά δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η επιθυμητή ανταπόκριση. Προφανώς λόγω αυτού του κλίματος, sτην αγορά κυκλοφόρησε ότι υπήρξε και κάποια ένταση μεταξύ Τρ. Πειραιώς και Νatech.
Ανοίγει το Four Seasons Mykonos - Προσλαμβάνει προσωπικό
-Μετά από χρόνια προετοιμασίας και μετάθεσης των ημερομηνιών λειτουργίας προς τα πίσω -η έναρξη λειτουργίας προβλεπόταν πέρυσι- το 2026 σηματοδοτεί και τη μεγάλη στιγμή για την επενδυτική ΑGC, τους πρώην ιδιοκτήτες του Αστέρα Βουλιαγμένης, ώστε να προχωρήσει στο άνοιγμα του νέου ξενοδοχείου της στη Μύκονο. Πρόκειται για το πολυαναμενόμενο Four Seasons Mykonos, το δεύτερο ξενοδοχείο κάτω από την ομπρέλα του γνωστού πολυτελούς brand στη χώρα μας, το οποίο αυτό το διάστημα προχωρά σε προσλήψεις σε όλα τα πόστα για τη στελέχωσή του. Το ακριβές άνοιγμα δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη -η επίσημη ενημέρωση κάνει λόγο για τα μέσα του 2026- ωστόσο για όσους πιστούς της Μυκόνου αλλά και του brand της Four Seasons θέλουν να σπεύσουν, η έναρξη λειτουργίας θα συνοδευτεί με έκπτωση ανοίγματος 25%. Να θυμίσει εδώ η στήλη, ότι Four Seasons -το τρίτο για το brand στην Ελλάδα μετά τα δύο σε Αστέρα και Μύκονο- πρόκειται να ανοίξει και στην Πελοπόννησο. Το «Four Seasons Resort Mykonos» είχε ενταχθεί το 2019 στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων, με ένα αρχικό ύψος 60 εκατ. ευρώ, ενώ το 2020 εγκρίθηκε και το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για την επένδυση. Εκείνη την περίοδο -σίγουρα- οι στρατηγικές επενδύσεις γίνονταν δεκτές με πολύ λιγότερες κριτικές σε σύγκριση με το τώρα όπου το θέμα της φέρουσας ικανότητας των νησιών και δή των Κυκλάδων προτάσσεται κατά κόρον με αιχμή μάλιστα και τα ΕΣΧΑΣΕ. Το νέο Four Seasons Mykonos, «απομονωμένο από τη ζωντανή «καρδιά» του νησιού, αλλά αρκετά κοντά ώστε να νιώθετε τον παλμό του, προσφέρει τη δυνατότητα χαλάρωσης με ηρεμία και ιδιωτικότητα – με τη φροντίδα της Four Seasons πάντοτε στη διάθεση του επισκέπτη», όπως διαφημίζουν οι επιτελείς του, βρίσκεται στην ακτογραμμή του κόλπου στο Καλό Λιβάδι με 94 δωμάτια, βίλες και σουίτες με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. Το resort ανοίγει τώρα σε μία συγκυρία όπου οι εκτιμήσεις για την πορεία της ζήτησης και φέτος στο νησί της Μυκόνου παραμένουν με πολλά ερωτηματικά, με βάση τουλάχιστον τα λεγόμενα τώρα των ανθρώπων του τουρισμού, βλέποντας τις προκρατήσεις. Έστω κι αν ακόμη είναι νωρίς, το νησί εξακολουθεί και φέτος, όπως και πέρυσι αλλά και πρόπερσι να υφίσταται πιέσεις στη ζήτηση, δικαιώνοντας τη λαϊκή ρήση ότι «κάλλιο να σου βγει το μάτι παρά το όνομα»…
Τα βουτυρόπαιδα της ναυτιλίας και οι 13 λίρες
-Στη ναυτιλία, όπως και στην πολιτική, οι μεγάλες αλλαγές συχνά ξεκινούν από μικρές, πρακτικές αποφάσεις. Την ιστορία που έχει διηγηθεί ο πρώην πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, δρ Γιώργος Πατέρας, της μεγάλης οινουσσιώτικης οικογένειας, είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ανάμνηση και ένα διήγημα που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι ένα συμπυκνωμένο μάθημα ναυτιλιακής κουλτούρας. Όπως σχολίασε, το ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα στηρίχθηκε στους ίδιους τους ναυτικούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο παππούς του, ο οποίος, στις αρχές του περασμένου αιώνα, σε ηλικία μόλις 23 ετών, ταξίδευε με μικρό φορτηγό από τη Μεσόγειο στη Νέα Υόρκη μεταφέροντας κάρβουνο. Η γέφυρα του πλοίου ήταν τότε ανοιχτή και απροστάτευτη. Για περισσότερες από 20 ημέρες, πλήρωμα και αξιωματικοί διέσχιζαν τον Ατλαντικό μούσκεμα, στο έλεος των καιρικών συνθηκών, με ταχύτητα μόλις 9 μιλίων. Κάποια στιγμή, ο παππούς του Γιώργου Πατέρα είχε μία ιδέα και πήρε μια απόφαση. Αγόρασε 13 πόρτες με ενισχυμένο διπλό τζάμι, πληρώνοντας 13 λίρες, όσο ήταν το ημερήσιο κέρδος του πλοίου και έκλεισε τη γέφυρα. Ενθουσιασμένος έστειλε τηλεγράφημα στον πατέρα του, γράφοντας ότι πλέον δεν χρειάζεται το πλήρωμα να φορά νιτσεράδες, να μουλιάζει στη βροχή και να δέχεται τα ραπίσματα των ανέμων, καθώς και ότι θα μπορούν να διαβάζουν τους χάρτες στην προστατευμένη γέφυρα. Η απάντηση που έλαβε ήταν λιτή. Μόλις τέσσερις λέξεις: «Γιε μου, γίνατε βουτυρόπαιδα». Πίσω από το χαμόγελο που προκαλεί η ιστορία, αρκετοί στον χώρο είδαν ένα έμμεσο αλλά σαφές μήνυμα για το σήμερα. Η ελληνική ναυτιλία δεν μεγάλωσε με προστατευτισμό και βαριά κανονιστικά εγχειρίδια, αλλά με ανθρώπους που έβλεπαν το πρόβλημα και το έλυναν άμεσα. Σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή ναυτιλία πιέζεται από διεθνή ανταγωνισμό, αυξανόμενες ρυθμίσεις και το υψηλό κόστος της πράσινης μετάβασης, η ιστορία των «13 λιρών» λειτουργεί σχεδόν συμβολικά. Υπενθυμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα δεν είναι θεωρητική έννοια, είναι θέμα ταχύτητας αποφάσεων, ευελιξίας και ναυτικής κουλτούρας. Το πολιτικό ερώτημα που πλανάται σήμερα στην αγορά είναι αν η Ευρώπη θα καταφέρει να κρατήσει αυτή την κουλτούρα ζωντανή ή αν, μέσα σε ένα ολοένα πιο σύνθετο ρυθμιστικό περιβάλλον, θα χάσει την ισχύ της.
Στο κυνήγι του NAV η Σεμίραμις για να κερδίσει την Genco
-Η διαμάχη για τον έλεγχο της αμερικανικής Genco Shipping & Trading συνεχίζεται, με την ελληνική Diana Shipping, συμφερόντων της Σεμίραμις Παληού, να παίζει δυνατά τα χαρτιά της αλλά προς το παρόν χωρίς αποτέλεσμα. Η προσφορά των $20,60 ανά μετοχή, που απέστειλε η Diana, απορρίφθηκε από τη διοίκηση της Genco ως υποτιμητική, δεδομένου ότι η τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κυμαίνεται γύρω από τα $23,38 και η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV – Net Asset Value, δηλαδή η καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μείον τις υποχρεώσεις) εκτιμάται από την Clarksons Securities στα $24 ανά μετοχή. Αναλυτές επισημαίνουν ότι ένα μικρό premium πάνω από το NAV θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για συμφωνία. H ισχυρή αρχή του έτους για την Genco οφείλεται στην απροσδόκητα δυνατή αγορά, με πιθανό NAV στα $25 για το 2026, στηριζόμενο αποκλειστικά στις ταμειακές ροές. Στο μεταξύ, η Diana απέρριψε κάθε αντιπροσφορά της Genco και προχώρησε σε proxy fight, προτείνοντας έξι έμπειρους επαγγελματίες για το Διοικητικό Συμβούλιο της Genco, στην επόμενη ετήσια συνέλευση. Η Diana παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Genco με 14,8% των μετοχών, ενώ η διοίκηση της εταιρείας υπερασπίζεται τις υπάρχουσες υποψηφιότητες, κατηγορώντας την ελληνικών συμφερόντων εταιρεία για έλλειψη συνεργασίας και μονομερή ενέργεια. Η επόμενη κίνηση της Σεμίραμις , αν βασιστεί σε μια προσφορά πάνω από το NAV, θα κρίνει και το μέλλον αυτής της ελληνο-αμερικανικής ναυμαχίας στον χώρο των bulkers.
Η Αγγελική Φράγκου που προβλέπει το μέλλον και ο background noise
-Η Αγγελική Φράγκου όταν μιλάει για την επόμενη ημέρα της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας στρέφει πάνω της το διεθνές ενδιαφέρον. Εκεί όπου άλλοι βλέπουν απλώς φορτία και δρομολόγια, εκείνη βλέπει πολιτικά παιχνίδια, γεωπολιτικές ισορροπίες και νέους κανόνες στο εμπόριο. Η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα δεν είναι πια θέμα αποδοτικότητας αλλά πεδίο στρατηγικής και ρίσκου. Στο νέο περιβάλλον που περιγράφει, η Χιώτισσα εφοπλίστρια, οι εμπορικές συμφωνίες δεν συνάπτονται απλώς για κέρδη. Διαμορφώνουν ισορροπίες δυνάμεων. Οι κυβερνήσεις, αντί να παρακολουθούν απλώς τις αγορές, προτάσσουν την πολιτική, την εξαγωγική στρατηγική και τον έλεγχο των κρίσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων. Και κάθε γεωπολιτική ένταση, κάθε σύγκρουση σε κάποιο λιμάνι ή στενό, έχει άμεση αντανάκλαση στις θαλάσσιες διαδρομές. Αποστάσεις μεγαλύτερες, κόστος υψηλότερο, χρόνος μεταφοράς μεγαλύτερος αλλά και μεγάλα κέρδη για όσους έχουν πάρει εγκαίρως σωστή θέση. Η Φράγκου υπογραμμίζει ότι οι εμπορικές διαδρομές δεν καθορίζονται πλέον μόνο από την αποδοτικότητα ή την τιμή. Καθώς οι πολιτικοί παράγοντες αποκτούν βαρύτητα, ό,τι θεωρούσαμε δεδομένο στην εφοδιαστική αλυσίδα αλλάζει. Το φθηνότερο δρομολόγιο δεν είναι πια το πιο ασφαλές. Κερδίζει όποιος μπορεί να διαχειριστεί πολιτικό ρίσκο, γεωγραφικές ανακατατάξεις και αλλαγές στην αγορά ταυτόχρονα. Η Navios Partners, όπως επισημαίνει η επικεφαλής της, έχει ήδη δημιουργήσει ασπίδα απέναντι σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα: διαφοροποιημένος στόλος, πειθαρχημένη διαχείριση κινδύνου και προσαρμοστικότητα σε διαφορετικούς κύκλους αγοράς. Είναι ξεκάθαρο ότι στον κόσμο της επόμενης δεκαετίας, οι εταιρείες που δεν θα προσαρμοστούν, θα βρίσκονται συνεχώς σε καθυστέρηση, με κόστος να τρέχει και ευκαιρίες να χάνονται. Η γεωπολιτική δεν είναι πλέον background noise. Οι ναυτιλιακοί όμιλοι που κατανοούν τη σύνδεση γεωπολιτικής και εμπορίου θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι.
Τα πολλαπλά απαγορευτικά απόπλου γίνονται εφιάλτης για το ταμείο των ακτοπλοϊκών εταιρειών
-Έλεγε τις προάλλες υψηλόβαθμο στέλεχος ακτοπλοϊκού ομίλου για το νέο πρόβλημα που ενέσκηψε στην ακτοπλοΐα και δεν είναι άλλο από τα συνεχή απαγορευτικά. «Δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα οι περισσότεροι ότι τα απαγορευτικά έχουν αυξηθεί σε μικρό χρονικό διάστημα το 2026, βάζοντας νέα δεδομένα» ήταν τα πρώτα του λόγια. Του ζήτησα να μου δώσει στοιχεία: «Θα σου πω για τον Αργοσαρωνικό που τα έχω πρόχειρα μπροστά μου. Πέρσι, όλο το 2025 είχαμε 168 απαγορευτικά, Το 2026 μέσα σε μόλις 1 ½ μήνα και πιο συγκεκριμένα σε ένα μήνα και 12 ημέρες έχουμε ήδη 163 απαγορευτικά για τα ταχύπλοα» και συμπλήρωσε: «Κλιματική αλλαγή, σύμπτωση, θα δείξει». Τροφή για σκέψη.
Φέσσας για Φουρλή: Η συμμετοχή δεν είναι στρατηγική ή επιθετική
-Πολλά σχόλια και σενάρια προκάλεσε η κίνηση της Quest συμμετοχών του ομίλου Φέσσα και αποκτήσει συμμετοχή 5% στον Όμιλο Fourlis. Η συμμετοχή αυτή χτίζονταν καιρό, μέχρι πρότινος η Quest είχε ποσοστό κάτω του 5% (4,86%) και μετά από πρόσφατες αγορές ανέβηκε στο 5,05%. Πάντως από το περιβάλλον της πλευράς Φέσσα λέγεται πως η συμμετοχή αυτή δεν έχει στρατηγικό ή επιθετικό χαρακτήρα, απλώς πρόκειται για μια επενδυτική κίνηση που ποντάρει στις προοπτικές του Ομίλου Fourlis. Ο χρόνος, βέβαια, θα δείξει αν αποτελεί μόνο επενδυτική κίνηση. Κυρίως, εάν θα επιβεβαιωθούν οι προοπτικές που η αγορά αναγνωρίζει πως διαθέτει η Fourlis και τις οποίες πρέπει να το αποδείξει μετά και την αλλαγή στο μάνατζμεντ. Ο όμιλος που δραστηριοποιείται στο λιανεμπόριο, όπως όλες οι εταιρείες του κλάδου αντιμετωπίζει ισχυρότατο ανταγωνισμό. Ακόμη και τα ΙΚΕΑ που ήταν για καιρό ηγέτης στην αγορά της, έχει να κοντράρει πλέον δυνατούς παίκτες όπως η JYSK που ήρθαν στην Ελλάδα και ανέπτυξαν γρήγορα ισχυρό δίκτυο, ενώ και τα Praktiker που πέρασαν πρόσφατα στους Ρουμάνους της Dedeman θα κινηθούν σύντομα επιθετικά για να αυξήσουν μερίδιο αγοράς.
H ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Ουκρανία
-Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η συνεργασία της ΤΕΡΝΑ με την ουκρανική UKRHYDROENERGO για την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλων υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών έργων στην Ουκρανία. Πρόκειται για projects με συνολικό προϋπολογισμό της τάξεως των 1,5 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνουν την υλοποίηση του αντλησιοταμιευτικού σταθμού Δνείστερου ισχύος 1.263 MW (Dniester PSPP Pump Storage) και ενός νέου αντλιοστασίου ισχύος 220 MW (New Pumping Station). Αργά την Παρασκευή, η ελληνική κατασκευαστική εταιρεία και η UKRHYDROENERGO υπέγραψαν εκτελεστικό έγγράφο εμπιστευτικότητας, το οποίο επιτρέπει στην ΤΕΡΝΑ να αποκτήσει πρόσβαση στο «φάκελο» των έργων. Σε κρίσιμα δηλαδή, τεχνικά, οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα των έργων ώστε να περάσει άμεσα στη φάση της υλοποίησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπογραφές έπεσαν στο Κίεβο μεταξύ του Εκτελεστικού Διευθυντή Ανάπτυξης Εξωτερικού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Στάθη Νάτση και του CEO της ουκρανικής Bohdan Sukhetskyi. Το deal μεταξύ των δύο πλευρών δεν είναι ασήμαντη υπόθεση. Εκτός από το γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη συμφωνία ελληνικού και ευρωπαϊκού Ομίλου υποδομών στον τομέα ενέργειας της Ουκρανίας, επιτρέπει την ενίσχυση και περαιτέρω διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Η «απόδραση» της Viohalco και της ΕΥΔΑΠ σε νέα υψηλά
-Η συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής μπορεί να χαρακτηρίστηκε από ισχυρές πιέσεις σε αρκετές μετοχές, όμως για δύο blue chips αποτέλεσε ορόσημο, καθώς κατάφεραν αμφότερα να διασπάσουν κρίσιμα επίπεδα και να καταγράψουν νέα υψηλά στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η μετοχή της Viohalco βρέθηκε στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος, εξαργυρώνοντας την εξαιρετική πορεία των θυγατρικών της. Έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό, μία «ανάσα» από τα 14 ευρώ, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία ξεπερνά τα 3,6 δισ. ευρώ. Η αγορά αναγνωρίζει πλέον τη συσσωρευμένη αξία (NAV) του ομίλου, η οποία για καιρό παρέμενε υποτιμημένη. Η ώθηση στα νέα ρεκόρ ήρθε ως απόρροια της ισχυρής ζήτησης για τα προϊόντα της Cenergy (καλώδια και σωλήνες για την ενεργειακή μετάβαση) και της ElvalHalcor. Η Viohalco δεν θεωρείται πλέον μόνο μια βιομηχανική συμμετοχή, αλλά ένας παγκόσμιος παίκτης στις υποδομές, γεγονός που προσέλκυσε φρέσκα κεφάλαια από το εξωτερικό, οδηγώντας την τιμή της σε επίπεδα που αντανακλούν την ισχυρή κερδοφορία του 2025. Η ΕΥΔΑΠ σημείωσε εξίσου εντυπωσιακή πορεία προς νέα ρεκόρ, σπάζοντας μια μακροχρόνια περίοδο συσσώρευσης. Πιο συγκεκριμένα, έπιασε τα 8 ευρώ για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2022 και πλέον αποτιμάται στα 852 εκατ. ευρώ. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στο re-rating της μετοχής, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε εταιρείες με ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα και σταθερές μερισματικές αποδόσεις. Η πρόσφατη οριστικοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου και οι ανακοινώσεις για επενδύσεις σε υποδομές νερού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον για τους θεσμικούς επενδυτές. Ταυτόχρονα, η ΕΥΔΑΠ λειτούργησε ως «αντίβαρο» απέναντι στην αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την αγορά το τελευταίο διάστημα, αποδεικνύοντας ότι τα utilities παραμένουν στη… μόδα, ειδικά όταν συνδυάζουν ανάπτυξη και μερίσματα.
