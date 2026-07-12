Θερινές εκπτώσεις 2026: Ξεκινούν αύριο 13/7 οι προσφορές, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές
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Θερινές εκπτώσεις 2026: Ξεκινούν αύριο 13/7 οι προσφορές, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου, ανοιχτά καταστήματα την πρώτη Κυριακή

Θερινές εκπτώσεις 2026: Ξεκινούν αύριο 13/7 οι προσφορές, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές
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Από αύριο Δευτέρα 13.07.2026 ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, με τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα να προχωρούν σε μειώσεις τιμών σε χιλιάδες προϊόντα.

Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες περιόδους της χρονιάς τόσο για το λιανεμπόριο όσο και για τους καταναλωτές που αναζητούν καλύτερες τιμές.

Στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, στις 19 Ιουλίου, προσφέροντας μία επιπλέον ημέρα αγορών στο καταναλωτικό κοινό.

Το ωράριο της προαιρετικής κυριακάτικης λειτουργίας

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το προτεινόμενο ωράριο για την Κυριακή 19 Ιουλίου είναι από τις 11:00 έως τις 20:00.

Σε ορισμένες περιοχές, ωστόσο, οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι ενδέχεται να προτείνουν διαφορετικό ωράριο. Ενδεικτικά, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει εισηγηθεί τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00.
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