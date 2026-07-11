Τα μεγάλα σοκ της 25ετίας στις αγορές τροφίμων: Από την κρίση του 2007-08 στην πανδημία και τα πολεμικά μέτωπα

Η αξία του παγκόσμιου εμπορίου τροφίμων και αγροτικών προϊόντων έχει πενταπλασιαστεί από το 2000, φθάνοντας πλέον περίπου τα 2 τρισ. δολάρια - Οι αλλεπάλληλες κρίσεις που έγιναν συνήθεια και τα αντισώματα που απέκτησαν οι αγορές