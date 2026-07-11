Τα μεγάλα σοκ της 25ετίας στις αγορές τροφίμων: Από την κρίση του 2007-08 στην πανδημία και τα πολεμικά μέτωπα
Τα μεγάλα σοκ της 25ετίας στις αγορές τροφίμων: Από την κρίση του 2007-08 στην πανδημία και τα πολεμικά μέτωπα
Η αξία του παγκόσμιου εμπορίου τροφίμων και αγροτικών προϊόντων έχει πενταπλασιαστεί από το 2000, φθάνοντας πλέον περίπου τα 2 τρισ. δολάρια - Οι αλλεπάλληλες κρίσεις που έγιναν συνήθεια και τα αντισώματα που απέκτησαν οι αγορές
H αξία του παγκόσμιου εμπορίου τροφίμων και αγροτικών προϊόντων έχει πενταπλασιαστεί από το 2000, φθάνοντας πλέον περίπου τα 2 τρισ. δολάρια, ενώ ολοένα και περισσότερες χώρες εντάσσονται στα διεθνή εμπορικά δίκτυα. Την ίδια ώρα, ”πακέτο” με τη θετική αυτή συγκυρία, πάνε οι συνεχόμενες και ολοένα πιο έντονες κρίσεις της τελευταίας 25ετίας.
Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της νέας έκθεσης The State of Agricultural Commodity Markets (SOCO) 2026 του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).
Συγκεκριμένα, από το 2000 και μετά, οι παγκόσμιες αγορές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με σοκ, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, πανδημίες, ένοπλες συγκρούσεις, χρηματοπιστωτικές αναταράξεις, αλλά και απότομες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των λιπασμάτων.
Όλα τα παραπάνω, έχουν επανειλημμένα διαταράξει την παραγωγή, τις εμπορικές ροές και τις τιμές, εντείνοντας τις ανησυχίες για το κατά πόσο οι διεθνείς αγορές μπορούν να διασφαλίσουν σταθερή πρόσβαση σε τρόφιμα, ιδιαίτερα για τις χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές και για τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς.
Διαβάστε περισσότερα στο NewMoney.
Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της νέας έκθεσης The State of Agricultural Commodity Markets (SOCO) 2026 του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).
Συγκεκριμένα, από το 2000 και μετά, οι παγκόσμιες αγορές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με σοκ, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, πανδημίες, ένοπλες συγκρούσεις, χρηματοπιστωτικές αναταράξεις, αλλά και απότομες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των λιπασμάτων.
Όλα τα παραπάνω, έχουν επανειλημμένα διαταράξει την παραγωγή, τις εμπορικές ροές και τις τιμές, εντείνοντας τις ανησυχίες για το κατά πόσο οι διεθνείς αγορές μπορούν να διασφαλίσουν σταθερή πρόσβαση σε τρόφιμα, ιδιαίτερα για τις χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές και για τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς.
Διαβάστε περισσότερα στο NewMoney.
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