Χατζηδάκης: Στις αρχές της εβδομάδας οι ανακοινώσεις για τις εκπτώσεις στα καύσιμα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι απομένουν ορισμένες διαδικαστικές εκκρεμότητες οι οποίες αναμένεται να διευθετηθούν άμεσα ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο για τη μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ