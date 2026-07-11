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Θερινές εκπτώσεις 2026: Ξεκινούν τη Δευτέρα και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου
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Θερινές εκπτώσεις

Θερινές εκπτώσεις 2026: Ξεκινούν τη Δευτέρα και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου

Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου

Θερινές εκπτώσεις 2026: Ξεκινούν τη Δευτέρα και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, καθώς από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι επιχειρήσεις λιανικής θα ξεκινήσουν τη μεγαλύτερη εκπτωτική περίοδο του καλοκαιριού.

Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές σε μειωμένες τιμές, ακόμα και την Κυριακή 19 Ιουλίου, όπου επιχειρήσεις και εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά.

Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Κυριακή

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το προτεινόμενο ωράριο για την προαιρετική κυριακάτικη λειτουργία είναι από τις 11:00 έως τις 20:00.

Ωστόσο, κατά τόπους εμπορικοί σύλλογοι μπορούν να προτείνουν διαφοροποιήσεις στο ωράριο. Ενδεικτικά, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει εισηγηθεί στα μέλη του τα καταστήματα να ολοκληρώσουν τη λειτουργία τους στις 18:00.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις εκπτώσεις

Η περίοδος των θερινών εκπτώσεων διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4177/2013, ενώ εφαρμόζονται και οι κανόνες που προβλέπει ο νόμος 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις.

Στόχος του πλαισίου είναι να διασφαλίζεται η διαφάνεια στις ανακοινώσεις μείωσης τιμών και να αποτρέπονται φαινόμενα παραπλάνησης των καταναλωτών.
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