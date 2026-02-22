Dior Sauvage: Το άρωμα που πουλάει ένα μπουκάλι κάθε 30 δευτερόλεπτα

Το Dior Sauvage κυριαρχεί παγκοσμίως με πωλήσεις 12 εκατομμυρίων μπουκαλιών ετησίως, παρά τη φήμη του ως «red flag» - Η επιτυχία του βασίζεται στο εθιστικό αμβροξάν και τον... Τζόνι Ντεπ