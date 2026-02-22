Dior Sauvage: Το άρωμα που πουλάει ένα μπουκάλι κάθε 30 δευτερόλεπτα
Dior Sauvage: Το άρωμα που πουλάει ένα μπουκάλι κάθε 30 δευτερόλεπτα
Το Dior Sauvage κυριαρχεί παγκοσμίως με πωλήσεις 12 εκατομμυρίων μπουκαλιών ετησίως, παρά τη φήμη του ως «red flag» - Η επιτυχία του βασίζεται στο εθιστικό αμβροξάν και τον... Τζόνι Ντεπ
Υπάρχει ένα άρωμα που κατέρριψε κάθε κανόνα του marketing, δημιουργώντας μια δική του κατηγορία: το Dior Sauvage. Είναι το άρωμα που όλοι λατρεύουν να μισούν, αλλά και το άρωμα που πωλείται με τον εξωφρενικό ρυθμό του ενός μπουκαλιού κάθε 30 δευτερόλεπτα.
Πώς κατάφερε ένα προϊόν να γίνει το νούμερο ένα άρωμα παγκοσμίως, ξεπερνώντας ακόμα και τις γυναικείες κολόνιες, ενώ ταυτόχρονα ταυτίστηκε με τον όρο «fuckboy» και έγινε το απόλυτο «red flag» στα social media; Η απάντηση κρύβεται σε μια στρατηγική που συνδυάζει την αλγοριθμική εθιστικότητα, το τολμηρό celebrity branding και μια δόση αρχέγονης αρρενωπότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Πώς κατάφερε ένα προϊόν να γίνει το νούμερο ένα άρωμα παγκοσμίως, ξεπερνώντας ακόμα και τις γυναικείες κολόνιες, ενώ ταυτόχρονα ταυτίστηκε με τον όρο «fuckboy» και έγινε το απόλυτο «red flag» στα social media; Η απάντηση κρύβεται σε μια στρατηγική που συνδυάζει την αλγοριθμική εθιστικότητα, το τολμηρό celebrity branding και μια δόση αρχέγονης αρρενωπότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα