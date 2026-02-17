Allianz Trade για Ελλάδα: Ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική με μοχλό τις επενδύσεις
Allianz Trade για Ελλάδα: Ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική με μοχλό τις επενδύσεις
Η διαρκής ενίσχυση των επενδύσεων αύξησε το μερίδιό τους στο ΑΕΠ στο 18,4%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών - Παρά τις προσδοκίες, ο παγκόσμιος κίνδυνος χώρας βελτιώθηκε το 2025
Η ελληνική οικονομία διατηρεί την ισχυρή της αναπτυξιακή δυναμική, υποστηριζόμενη από υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, βιώσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα και συνεχή μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ. Η Ελλάδα παραμένει από τους βασικούς δικαιούχους του προγράμματος Next Generation EU, αναμένοντας συνολικό ποσό σχεδόν ίσο με το 20% του ΑΕΠ της του 2021, μέσω συνδυασμού επιχορηγήσεων και δανείων, σύμφωνα με την τρίτη έκδοση του Άτλαντα Παγκόσμιας Ανάλυσης Κινδύνου Χώρας της Allianz Trade.
Η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ισχυρή το 2025, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση κατά το τρίτο τρίμηνο. Αυτό σηματοδοτεί το δέκατο έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο η Ελλάδα υπεραποδίδει σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, επιβεβαιώνοντας τη διατηρούμενη ισχύ της εγχώριας ζήτησης.
Κύριος μοχλός ανάπτυξης υπήρξε η έντονη ανάκαμψη των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, ιδιαίτερα σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τις κατασκευές. Η διαρκής ενίσχυση των επενδύσεων αύξησε το μερίδιό τους στο ΑΕΠ στο 18,4%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών — ένα σημαντικό ορόσημο στη μετατόπιση της ελληνικής οικονομίας προς πιο παραγωγική και επενδυτικά καθοδηγούμενη ανάπτυξη.
Η επιτάχυνση των επενδύσεων αντανακλά τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και τη δυναμική δραστηριότητα στους κλάδους των κατασκευών και των υποδομών. Αυτές οι εξελίξεις ενισχύουν την ανοδική πορεία της οικονομίας. «Υπολογίζουμε ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε λίγο κάτω από 2,0% το 2025, με οριακά μικρή μείωση να αναμένεται το 2026», αναφέρουν οι αναλυτές της Allianz Trade.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ισχυρή το 2025, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση κατά το τρίτο τρίμηνο. Αυτό σηματοδοτεί το δέκατο έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο η Ελλάδα υπεραποδίδει σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, επιβεβαιώνοντας τη διατηρούμενη ισχύ της εγχώριας ζήτησης.
Κύριος μοχλός ανάπτυξης υπήρξε η έντονη ανάκαμψη των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, ιδιαίτερα σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τις κατασκευές. Η διαρκής ενίσχυση των επενδύσεων αύξησε το μερίδιό τους στο ΑΕΠ στο 18,4%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών — ένα σημαντικό ορόσημο στη μετατόπιση της ελληνικής οικονομίας προς πιο παραγωγική και επενδυτικά καθοδηγούμενη ανάπτυξη.
Η επιτάχυνση των επενδύσεων αντανακλά τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και τη δυναμική δραστηριότητα στους κλάδους των κατασκευών και των υποδομών. Αυτές οι εξελίξεις ενισχύουν την ανοδική πορεία της οικονομίας. «Υπολογίζουμε ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε λίγο κάτω από 2,0% το 2025, με οριακά μικρή μείωση να αναμένεται το 2026», αναφέρουν οι αναλυτές της Allianz Trade.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα