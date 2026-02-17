Allianz Trade για Ελλάδα: Ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική με μοχλό τις επενδύσεις

Η διαρκής ενίσχυση των επενδύσεων αύξησε το μερίδιό τους στο ΑΕΠ στο 18,4%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών - Παρά τις προσδοκίες, ο παγκόσμιος κίνδυνος χώρας βελτιώθηκε το 2025