Leonardo Hotels: Στα σκαριά και νέες εξαγορές στην Ελλάδα με επενδύσεις ήδη πάνω από 150 εκατ. ευρώ
Αμείωτο παραμένει το ενδιαφέρον για την ελληνική ξενοδοχειακή αγορά από τη Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean του ισραηλινού ομίλου Fattal μετά και την πρόσφατη ολοκλήρωση της νέας εξαγοράς στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής για το νέο ‘’Meravia’’ όπως μετονομάζεται το ξενοδοχείο Cora Resort.
«Είμαστε κοντά και εξετάζουμε την εξαγορά και άλλων μονάδων, με ενδιαφέρον τόσο για δημοφιλείς προορισμούς με εύκολη αεροπορική πρόσβαση όσο και στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπου ήδη ο όμιλος έχει παρουσία», ανέφερε στη σχετική παρουσίαση του νέου ‘’Meravia’’ ο διευθύνων σύμβουλος της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean κ. Roni Aloni. Σύμφωνα με τον ίδιο, μαζί με την πρόσφατη εξαγορά του πρώην Cora Resort από την Bain Capital έχουν ήδη επενδυθεί στην Ελλάδα κεφάλαια άνω των 150 εκατ. ευρώ και έπεται συνέχεια.
