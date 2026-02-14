Leonardo Hotels: Στα σκαριά και νέες εξαγορές στην Ελλάδα με επενδύσεις ήδη πάνω από 150 εκατ. ευρώ

Mετά και την πρόσφατη ολοκλήρωση της νέας εξαγοράς, ύψους 45 εκατ. ευρώ στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής για το νέο «Meravia» όπως μετονομάζεται το ξενοδοχείο Cora Resort, πρώην ιδιοκτησίας της Bain Capital