Καθαρά Δευτέρα 2026: Πώς πληρώνεται η αργία και ποιοι δικαιούνται αμοιβή

Το νομικό πλαίσιο της Καθαράς Δευτέρας ως αργία

Πώς υπολογίζεται η αμοιβή των εργαζομένων

, η οποία σηματοδοτεί το πρώτο μεγάλο τριήμερο του έτους και την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής.Για χιλιάδες εργαζόμενους, το ερώτημα που προκύπτει αφορά το καθεστώς της ημέρας: πρόκειται για επίσημη αργία και πώς διαμορφώνεται η αμοιβή τους;Η απάντηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που αξίζει να εξετάσουμε λεπτομερώς.Αν και σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και τραπεζικά ιδρύματα παραμένουν κλειστά, η Καθαρά Δευτέρα 2026για τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου η ημέρα αυτή αποκτά χαρακτήρα αργίας: Όταν καθορίζεται ρητά από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που ισχύει στον κλάδο ή την επιχείρηση, όταν προβλέπεται στον εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας της εταιρείας, ή όταν έχει καθιερωθεί επιχειρησιακό έθιμο με συνεχή τήρηση της αργίας τα προηγούμενα έτη.Η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων παρέχουν σαφείς οδηγίες για τον τρόπο αμοιβής κατά την Καθαρά Δευτέρα 2026.Το καθεστώς διαφοροποιείται ανάλογα με το αν η επιχείρηση λειτουργεί ή όχι. Όταν η επιχείρηση κλείνει για την αργία, οι μισθωτοί με μηνιαίες αποδοχές λαμβάνουν ολόκληρο τον μισθό τους χωρίς καμία μείωση. Αντίστοιχα, οι ημερομίσθιοι εργαζόμενοι δικαιούνται το πλήρες ημερομίσθιό τους.αλλά αποφασίσει να λειτουργήσει εξαιρετικά, οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του ενός εικοστού πέμπτου του μισθού τους. Οι ημερομίσθιοι λαμβάνουν το κανονικό τους ημερομίσθιο συν προσαύξηση 75%. Αντιθέτως, εάν η επιχείρηση δεν αναγνωρίζει την Καθαρά Δευτέρα ως αργία και λειτουργεί κανονικά, η αμοιβή υπολογίζεται ως συνήθης εργάσιμη ημέρα χωρίς πρόσθετες αποζημιώσεις.