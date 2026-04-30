Πτώση στις ασιατικές αγορές με φόντο το ράλι του πετρελαίου και τα επιτόκια της Fed
Πτωτικά κινήθηκαν οι δείκτες στα περισσότερα χρηματιστήρια της περιοχής Ασίας και Ειρηνικού την Πέμπτη, ακολουθώντας τις απώλειες που καταγράφηκαν στον S&P 500 και στους βασικούς δείκτες της Wall Street κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν ύστερα από πληροφορίες ότι ο αμερικανικός στρατός θα ενημερώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για πιθανά στρατιωτικά σενάρια απέναντι στο Ιράν. Την ίδια στιγμή, η Federal Reserve διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια.
Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν ύστερα από δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση του θέματος ανέφερε ότι η United States Central Command επρόκειτο να παρουσιάσει στον Τραμπ σχέδια για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Νωρίτερα σήμερα τα συμβόλαια Ιουνίου για το Brent σημείωσαν άνοδο άνω του 5%, φτάνοντας στα 124,5 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate ενισχύθηκε περισσότερο από 2%, στα 109,41 δολάρια.
Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,31%.
Οι ιαπωνικές αγορές κινήθηκαν πτωτικά με την επανέναρξη των συναλλαγών μετά την αργία της Τετάρτης. Ο δείκτης Nikkei 225 έχασε 1,22%, ενώ ο TOPIX σημείωσε πτώση 1,44%. Στη Νότια Κορέα, ο KOSPI έχασε 1,01%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης KOSDAQ υποχώρησε κατά 2,3%.
Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng Index κατέγραψε πτώση 1,09%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 κατέγραψε οριακές απώλειες.
