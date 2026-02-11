Heineken: Περικοπή έως 6.000 θέσεων εργασίας διεθνώς λόγω μείωσης της ζήτησης για αλκοόλ

H Heineken συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μείωση της κατανάλωσης ζύθου σε βασικές αγορές, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη