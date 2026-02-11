Heineken: Περικοπή έως 6.000 θέσεων εργασίας διεθνώς λόγω μείωσης της ζήτησης για αλκοόλ
Heineken: Περικοπή έως 6.000 θέσεων εργασίας διεθνώς λόγω μείωσης της ζήτησης για αλκοόλ
H Heineken συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μείωση της κατανάλωσης ζύθου σε βασικές αγορές, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη
Στην περικοπή 5.000 έως 6.000 θέσεων εργασίας θα προχωρήσει η ολλανδική ζυθοποιία Heineken , καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με τον περιορισμό της ζήτησης για αλκοολούχα ποτά. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα μειώσει το προσωπικό της μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, στο πλαίσιο προσπάθειας περιορισμού του κόστους, σύμφωνα με σημερινή της ανακοίνωση.
Σύμφωνα με το Bloomberg, η Heineken ανέφερε επίσης ότι οι συνολικοί όγκοι πωλήσεων μειώθηκαν κατά 1,2% το 2025. Οι αναλυτές ανέμεναν πτώση της τάξης του 2,48%. Η ζυθοποιία, που παράγει επίσης μάρκες όπως Tecate και Amstel, βρίσκεται αντιμέτωπη με υποχώρηση της κατανάλωσης μπύρας σε βασικές αγορές, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, καθώς οι καταναλωτές περιορίζουν την κατανάλωση αλκοόλ για λόγους υγείας και για να αντιμετωπίσουν την αύξηση του κόστ ους διαβίωσης.
Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία αιφνιδίασε τους επενδυτές όταν ανακοίνωσε ότι ο διευθύνων σύμβουλος Ντολφ φαν ντεν Μπρινκ θα αποχωρήσει από τη θέση του έπειτα από έξι χρόνια στην ηγεσία και συνολικά περισσότερα από 28 χρόνια παρουσίας στην εταιρεία.
Τα στοιχεία για τις πωλήσεις μπύρας της Heineken έδωσαν ένα πρώτο σήμα ότι η κάμψη της κατανάλωσης στον κλάδο ενδέχεται να αρχίζει να υποχωρεί, καθώς οι όγκοι πωλήσεων μειώθηκαν λιγότερο από ό,τι ανέμενε η αγορά.
Πηγή: nemwoney.gr
Σύμφωνα με το Bloomberg, η Heineken ανέφερε επίσης ότι οι συνολικοί όγκοι πωλήσεων μειώθηκαν κατά 1,2% το 2025. Οι αναλυτές ανέμεναν πτώση της τάξης του 2,48%. Η ζυθοποιία, που παράγει επίσης μάρκες όπως Tecate και Amstel, βρίσκεται αντιμέτωπη με υποχώρηση της κατανάλωσης μπύρας σε βασικές αγορές, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, καθώς οι καταναλωτές περιορίζουν την κατανάλωση αλκοόλ για λόγους υγείας και για να αντιμετωπίσουν την αύξηση του κόστ ους διαβίωσης.
Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία αιφνιδίασε τους επενδυτές όταν ανακοίνωσε ότι ο διευθύνων σύμβουλος Ντολφ φαν ντεν Μπρινκ θα αποχωρήσει από τη θέση του έπειτα από έξι χρόνια στην ηγεσία και συνολικά περισσότερα από 28 χρόνια παρουσίας στην εταιρεία.
Τα στοιχεία για τις πωλήσεις μπύρας της Heineken έδωσαν ένα πρώτο σήμα ότι η κάμψη της κατανάλωσης στον κλάδο ενδέχεται να αρχίζει να υποχωρεί, καθώς οι όγκοι πωλήσεων μειώθηκαν λιγότερο από ό,τι ανέμενε η αγορά.
Heineken will cut 5,000 to 6,000 jobs as the Dutch brewer faces a slump in demand for alcohol. Read more: https://t.co/NBCCFUbWbN— Bloomberg (@business) February 11, 2026
📷️: Jasper Juinen/Bloomberg pic.twitter.com/87MDkMY7L5
Πηγή: nemwoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα