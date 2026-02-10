ΟΔΔΗΧ: Επανέκδοση 10ετούς ομολόγου την Τετάρτη με σταθερό επιτόκιο 3,375%
ΟΔΔΗΧ: Επανέκδοση 10ετούς ομολόγου την Τετάρτη με σταθερό επιτόκιο 3,375%
Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων
Στην επανέκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξεως 16 Ιουνίου 2036 προχωρά την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).
Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΔΔΗΧ το ποσό του ομολόγου που θα δημοπρατηθεί (θα διενεργηθεί Δημοπρασία για, ISIN GR0124042764) θα είναι έως 300 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 (Τ+5).
Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, όπως ισχύει από 1/1/2026, με υποβολή μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μεσημβρινή (μ.μ.), τοπική ώρα, της 11ης Φεβρουαρίου 2026.
Οι ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιούνται διαδοχικά στις ζητούμενες τιμές μέχρι την κάλυψη του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού. Μόνο ανταγωνιστικές προσφορές θα γίνουν αποδεκτές στη δημοπρασία.
Η εν λόγω δημοπρασία θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των Βασικών Διαπραγματευτών.
Για τα Ομόλογα δε θα δοθεί καμία προμήθεια, όπως τονίζει ο ΟΔΔΗΧ.
Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΔΔΗΧ το ποσό του ομολόγου που θα δημοπρατηθεί (θα διενεργηθεί Δημοπρασία για, ISIN GR0124042764) θα είναι έως 300 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 (Τ+5).
Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, όπως ισχύει από 1/1/2026, με υποβολή μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μεσημβρινή (μ.μ.), τοπική ώρα, της 11ης Φεβρουαρίου 2026.
Οι ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιούνται διαδοχικά στις ζητούμενες τιμές μέχρι την κάλυψη του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού. Μόνο ανταγωνιστικές προσφορές θα γίνουν αποδεκτές στη δημοπρασία.
Η εν λόγω δημοπρασία θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των Βασικών Διαπραγματευτών.
Για τα Ομόλογα δε θα δοθεί καμία προμήθεια, όπως τονίζει ο ΟΔΔΗΧ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα