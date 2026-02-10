Ασφαλιστική αγορά: Αποθέματα, προμήθειες και το νέο τραπεζικό παιχνίδι

Η αναπτυξιακή τροχιά της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, όπως αποτυπώνεται στην ετήσια έκθεση της Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, συμπίπτει με μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στο τραπεζικό σύστημα, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τον χάρτη του κλάδου. Με παραγωγή ασφαλίστρων που έφθασε τα 5,8 δισ. ευρώ το 2024, αυξημένη κατά 7,9%, η ιδιωτική ασφάλιση συγκαταλέγεται στους λίγους χρηματοοικονομικούς τομείς με σταθερή ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη αξία. Σε αυτό το περιβάλλον, το αυξημένο ενδιαφέρον των ελληνικών τραπεζών για επανατοποθέτηση στον ασφαλιστικό χώρο είναι στρατηγικό.



Η αγορά βρίσκεται ήδη σε φάση μετάβασης. Η Εθνική Τράπεζα εξετάζει τις επόμενες κινήσεις της, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για στρατηγική συνεργασία και ενδεχόμενη εξαγορά μειοψηφικού μεριδίου στην ελληνική θυγατρική της Allianz. Παράλληλα, στην Εθνική Ασφαλιστική έχει ανοίξει η «εποχή Πειραιώς», ενώ η Eurobank επαναφέρει την Eurolife FFH στον πυρήνα του ομίλου. Κοινός παρονομαστής των κινήσεων αυτών είναι η στροφή προς την ασφάλιση ως διακριτό πυλώνα εσόδων και στρατηγικής ισχύος.



Υπό αυτό το πρίσμα, τα ετήσια στοιχεία της ΕΑΕΕ λειτουργούν ως υπόβαθρο για τις εξελίξεις που έρχονται και οι οποίες μπορεί να αναδιαμορφώσουν τις ισορροπίες μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, τραπεζών και δικτύων διανομής τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα και δείτε τους πίνακες στο newmoney.gr