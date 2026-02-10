ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – AKTOR: Το επενδυτικό κύμα στη Ρουμανία προσελκύει τους ελληνικούς ομίλους
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – AKTOR: Το επενδυτικό κύμα στη Ρουμανία προσελκύει τους ελληνικούς ομίλους
Νέα projects, συμβάσεις παραχώρησης και επενδύσεις δισ. ευρώ φέρνουν τη χώρα στο επίκεντρο της στρατηγικής των ελληνικών τεχνικών ομίλων
Την στρατηγική τους παρουσία στη ρουμανική αγορά ενισχύουν οι μεγάλοι ελληνικοί κατασκευαστικοί όμιλοι, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν το εκτεταμένο πρόγραμμα υποδομών που προωθεί η χώρα και να διασφαλίσουν σταθερή ροή έργων τα επόμενα χρόνια. Παρά τη σημερινή ισχυρή δυναμική της ελληνικής αγοράς, όπου το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ξεπερνά τα 17 δισ. ευρώ, οι εταιρείες του κλάδου εντείνουν την παρουσία τους και εκτός συνόρων, λαμβάνοντας υπόψη τον κυκλικό χαρακτήρα των κατασκευών και την ανάγκη γεωγραφικής διαφοροποίησης.
Παράλληλα, η χώρα αναμένεται να αξιοποιήσει σε μεγαλύτερη έκταση συμβάσεις παραχώρησης και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αναζητώντας πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία για την επιτάχυνση κρίσιμων έργων υποδομής.
Τα έργα αφορούν την αναβάθμιση τμημάτων της γραμμής Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebes και συγκεκριμένα των τμημάτων Craiova – Filiasi, προϋπολογισμού 543,4 εκατ. ευρώ, και Filiasi – Igiroasa, προϋπολογισμού 449,2 εκατ. ευρώ. Η γραμμή, συνολικού μήκους 83 χιλιομέτρων, θα αναβαθμιστεί πλήρως, με διάρκεια εκπόνησης μελετών 12 μήνες και περίοδο κατασκευής 36 μηνών.
Η ΤΕΡΝΑ συμμετέχει ως επικεφαλής της κοινοπραξίας, με ποσοστό 69% στο πρώτο τμήμα και 74% στο δεύτερο, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της σε μια αγορά με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.
Το 2024, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 238 εκατ. ευρώ, με προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης το επόμενο διάστημα. Μέχρι σήμερα, η Aktor έχει ολοκληρώσει πέντε μεγάλα οδικά έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο της στην ανάπτυξη των υποδομών της χώρας.
Επενδυτικό πρόγραμμα 44 δισ. ευρώ έως το 2030Η Ρουμανία συγκεντρώνει αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς έως το 2030 αναμένεται να δημοπρατηθούν έργα συνολικού ύψους περίπου 44 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 18 δισ. ευρώ αφορούν συγκοινωνιακές υποδομές, 11 δισ. ευρώ ενεργειακά έργα, ενώ επιπλέον 16 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε ευρύτερες ενεργειακές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων και έργων ιδιωτών.
Νέα σιδηροδρομικά έργα για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑΣε αυτό το περιβάλλον, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της μέσω της θυγατρικής της ΤΕΡΝΑ, η οποία ανακηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος, σε κοινοπραξία με την Alstom Romania, για δύο σιδηροδρομικά έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1 δισ. ευρώ.
Ισχυρό αποτύπωμα της Aktor στη ρουμανική αγοράΣταθερή και μακροχρόνια παρουσία στη ρουμανική αγορά διατηρεί και η Aktor, η οποία δραστηριοποιείται στη χώρα για περισσότερα από 20 χρόνια μέσω της τοπικής της θυγατρικής. Σήμερα διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ύψους περίπου 900 εκατ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 700 εργαζομένους.
