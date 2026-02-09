Ευρωπαϊκές μετοχές: Πτώση 15% βλέπει η Bank of America για τον Stoxx 600, πιο αισιόδοξη παραμένει η Citi

Για την BofA η αγορά αγνοεί τους κινδύνους, ενώ για την Citi οι μετοχές περνούν από μονοθεματικό ράλι σε πιο ισορροπημένη φάση