Ευρωπαϊκές μετοχές: Πτώση 15% βλέπει η Bank of America για τον Stoxx 600, πιο αισιόδοξη παραμένει η Citi
Για την BofA η αγορά αγνοεί τους κινδύνους, ενώ για την Citi οι μετοχές περνούν από μονοθεματικό ράλι σε πιο ισορροπημένη φάση
Δύο διαφορετικές αφηγήσεις σχηματίζονται για τις ευρωπαϊκές αγορές το 2026, καθώς οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες διαφωνούν όχι τόσο ως προς το περιβάλλον, αλλά ως προς το τι σημαίνει για τις αποτιμήσεις. Η Bank of America θεωρεί ότι οι αγορές έχουν προεξοφλήσει ένα υπερβολικά ιδανικό σενάριο ανάπτυξης και κερδοφορίας, ενώ η Citi εκτιμά ότι η τρέχουσα μεταβλητότητα αποτελεί φάση αναδιάρθρωσης της αγοράς και όχι προάγγελο πτωτικού κύκλου.
Η Bank of America βλέπει τις ευρωπαϊκές μετοχές να κινούνται σε επίπεδα που ενσωματώνουν την υπόθεση ότι «αυτή τη φορά είναι διαφορετικά». Σύμφωνα με την ανάλυσή της, οι επενδυτές θεωρούν πως η παγκόσμια οικονομία θα διατηρήσει υψηλή ανάπτυξη, τα εταιρικά περιθώρια θα παραμείνουν κοντά σε ιστορικά υψηλά και η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσει την παραγωγικότητα χωρίς κυκλικούς κραδασμούς. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι τα μακροοικονομικά δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν αυτή την αισιοδοξία.
Με βάση τα παραπάνω, η Bank of America παραμένει αρνητική για τις ευρωπαϊκές μετοχές και προβλέπει πτώση περίπου 15% για τον δείκτη Stoxx 600 μέσα στους επόμενους μήνες (στις 530 μονάδες μέσα στο πρώτο μισό του 2026 και περίπου 565 μονάδες στο τέλος του έτους), καθώς και υποαπόδοση των κυκλικών κλάδων έναντι των αμυντικών. Προτιμά εταιρείες ποιότητας, μικρότερης κεφαλαιοποίησης και αμυντικούς κλάδους όπως τρόφιμα, φαρμακευτικά και τηλεπικοινωνίες, ενώ διατηρεί αρνητική στάση απέναντι σε τράπεζες και βιομηχανία.
