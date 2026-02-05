Ασφαλιστικές εισφορές: Πώς θα εφαρμοστεί η νέα μείωση κατά 0,5%, όσα πρέπει να γνωρίζουν εργοδότες και εργαζόμενοι
Ασφαλιστικές εισφορές: Πώς θα εφαρμοστεί η νέα μείωση κατά 0,5%, όσα πρέπει να γνωρίζουν εργοδότες και εργαζόμενοι
Η κυβέρνηση σχεδιάζει νέα μείωση εργοδοτικών εισφορών το 2027, από 0,5% έως 1%, με επίκεντρο τον κλάδο υγείας, ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα προκύψει
Με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ του ερχόμενου Σεπτεμβρίου, το οικονομικό επιτελείο βάζει ξανά στο μικροσκόπιο το κόστος εργασίας.
Στο πακέτο μέτρων που προετοιμάζεται περιλαμβάνεται νέα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από το 2027, με εύρος που –σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις– κινείται μεταξύ 0,5% και 1%.
Η τελική κλίμακα της παρέμβασης θα εξαρτηθεί από τον δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί μέσα στους επόμενους μήνες, κυρίως από τα αυξημένα έσοδα λόγω της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, οι οποίες θεωρούνται οι πιο σταθερές βάσεις για μόνιμα μέτρα.
Σε κάθε περίπτωση, η νέα μείωση δεν θα προέλθει από το σύνολο των εισφορών, αλλά από τον κλάδο υγείας. Πρόκειται για εισφορές που κατευθύνονται στον ΕΟΠΥΥ, ακολουθώντας το μοντέλο των προηγούμενων παρεμβάσεων.
Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2025 οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης για παροχές σε είδος μειώθηκαν κατά 1%, υποχωρώντας στο 6,1% από 7,1%. Η μείωση αυτή μοιράστηκε ισόποσα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, με 0,5% για κάθε πλευρά.
Σήμερα, το άθροισμα εισφορών εργοδότη και εργαζομένου διαμορφώνεται στο 35,16%, ποσοστό που παραμένει ανάμεσα στα υψηλότερα στον ΟΟΣΑ. Ειδικά για τις εισφορές των εργαζομένων, η Ελλάδα με 13,35% βρίσκεται στην τρίτη θέση της ευρωζώνης, πίσω μόνο από τη Γερμανία (19,9%) και το Βέλγιο (13,7%), όταν ο μέσος όρος της ευρωζώνης είναι 11,8%. Σε επίπεδο ΟΟΣΑ, οι Έλληνες μισθωτοί κατατάσσονται πέμπτοι, με τον μέσο όρο των χωρών-μελών να διαμορφώνεται στο 9,5%.
Στο πακέτο μέτρων που προετοιμάζεται περιλαμβάνεται νέα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από το 2027, με εύρος που –σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις– κινείται μεταξύ 0,5% και 1%.
Η τελική κλίμακα της παρέμβασης θα εξαρτηθεί από τον δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί μέσα στους επόμενους μήνες, κυρίως από τα αυξημένα έσοδα λόγω της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, οι οποίες θεωρούνται οι πιο σταθερές βάσεις για μόνιμα μέτρα.
Το δίλημμα 0,5% ή 1%Το αν η μείωση θα «κλειδώσει» στη μισή ή στη μία ποσοστιαία μονάδα συνδέεται άμεσα με τις αντοχές του προϋπολογισμού. Τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα αναμένονται τον Απρίλιο του 2026, όταν θα οριστικοποιηθούν από τη Eurostat τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2025. Εκείνη την περίοδο θα αποσαφηνιστούν και οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, εφόσον υπάρξει πρόσθετος δημοσιονομικός «αέρας».
Σε κάθε περίπτωση, η νέα μείωση δεν θα προέλθει από το σύνολο των εισφορών, αλλά από τον κλάδο υγείας. Πρόκειται για εισφορές που κατευθύνονται στον ΕΟΠΥΥ, ακολουθώντας το μοντέλο των προηγούμενων παρεμβάσεων.
Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2025 οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης για παροχές σε είδος μειώθηκαν κατά 1%, υποχωρώντας στο 6,1% από 7,1%. Η μείωση αυτή μοιράστηκε ισόποσα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, με 0,5% για κάθε πλευρά.
Η συνολική εικόνα από το 2019 έως σήμεραΣε βάθος εξαετίας, από το 2019 έως και το 2025, οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών έχουν μειωθεί σωρευτικά κατά 6,4%. Έτσι, το συνολικό ποσοστό υποχώρησε στο 35,1% από 41,5%, αποτυπώνοντας μια σταθερή –αν και σταδιακή– προσπάθεια αποκλιμάκωσης του μη μισθολογικού κόστους.
Σήμερα, το άθροισμα εισφορών εργοδότη και εργαζομένου διαμορφώνεται στο 35,16%, ποσοστό που παραμένει ανάμεσα στα υψηλότερα στον ΟΟΣΑ. Ειδικά για τις εισφορές των εργαζομένων, η Ελλάδα με 13,35% βρίσκεται στην τρίτη θέση της ευρωζώνης, πίσω μόνο από τη Γερμανία (19,9%) και το Βέλγιο (13,7%), όταν ο μέσος όρος της ευρωζώνης είναι 11,8%. Σε επίπεδο ΟΟΣΑ, οι Έλληνες μισθωτοί κατατάσσονται πέμπτοι, με τον μέσο όρο των χωρών-μελών να διαμορφώνεται στο 9,5%.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα