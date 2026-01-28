Τι αλλάζει στους φορολογικούς ελέγχους το 2026: Ψηφιακός εκσυγχρονισμός και ΑΙ στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

ΑΙ και προηγμένη ανάλυση δεδομένων

Ορόσημα υλοποίησης 2026

Σε ριζική αναβάθμιση του ελεγκτικού της μηχανισμού προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την ολοκλήρωση εντός του 2026 των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η πλήρης ψηφιοποίηση των φορολογικών ελέγχων, η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, όπως προκύπτει από το Ενιαίο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής (ΕΣΚυΠ) 2026 για τους σχεδιασμούς του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.Κεντρικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό κατέχει η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος Επιχειρησιακής Νοημοσύνης (Business Intelligence - BI) με ισχυρή αρχιτεκτονική δεδομένων και ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Το σύστημα αυτό, η μελέτη εφαρμογής του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί το 1ο τρίμηνο του 2026, θα επιτρέψει στην Αρχή να αναλύει τεράστιους όγκους δεδομένων με προηγμένες τεχνικές πρόγνωσης και εξόρυξης πληροφοριών.Η αναβάθμιση των αναλυτικών δυνατοτήτων της ΑΑΔΕ εξυπηρετεί διττό σκοπό: αφενός τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, αφετέρου την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης μέσω της έγκαιρης εντοπισμού ύποπτων συναλλαγών και παραβάσεων. Η παραλαβή του συστήματος προγραμματίζεται για το 2ο τρίμηνο του 2026.Παράλληλα, προχωρά η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος e-send με νέα τεχνολογική λύση που θα επιτρέπει την παρακολούθηση των συναλλαγών των ταμειακών μηχανών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και την άμεση διαβίβασή τους στο myDATA. Η ολοκλήρωση και παραλαβή της νέας υποδομής λογισμικού, καθώς και η παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών για την υποστήριξη του μηχανισμού ελέγχου, αναμένεται εντός του 3ου τριμήνου του 2026.Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια μη έκδοσης αποδείξεων και φορολογικών παραστατικών, συμβάλλοντας στη συρρίκνωση του φαινομένου της «μαύρης» οικονομίας.Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να παραδοθεί και το σύστημα ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης εμπορευμάτων, το οποίο θα ελέγχει τα επαγγελματικά οχήματα και τα εμπορευματοκιβώτια (containers) κατά την είσοδο και την κυκλοφορία τους στη χώρα. Η μελέτη εφαρμογής του συστήματος θα ολοκληρωθεί το 1ο τρίμηνο της χρονιάς.Η νέα υποδομή θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των τελωνειακών ελέγχων, επιτρέποντας στοχευμένες επιχειρήσεις κατά του λαθρεμπορίου και συμβάλλοντας στη μείωση του φορολογικού κενού. Ταυτόχρονα, αναμένεται να περιορίσει την παραοικονομία που συνδέεται με τη διακίνηση προϊόντων εκτός επίσημων δικλείδων καταγραφής.Η Κοινωνία της Πληροφορίας, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, έχει θέσει συγκεκριμένα ορόσημα για την υλοποίηση των επενδύσεων:- 1ο τρίμηνο: Ολοκλήρωση μελετών εφαρμογής για το σύστημα BI/Data Analytics και για το σύστημα παρακολούθησης οχημάτων και containers- 2ο τρίμηνο: Παραλαβή και των δύο συστημάτων (BI και παρακολούθησης εμπορευμάτων)- 3ο τρίμηνο: Ολοκλήρωση της υποδομής για την παρακολούθηση συναλλαγών ταμειακών μηχανών