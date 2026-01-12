Χατζηδάκης: Το 2026 φέρνει μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, απλουστεύεται το επιχειρησιακό περιβάλλον

Σε εκδήλωση για τα 110 χρόνια του ΕΒΕΘ, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αναφέρθηκε σε 11 κυβερνητικές δεσμεύσεις για το 2026