Πώς βλέπουν Citi και Morgan Stanley τη νέα συμφωνία της Μetlen
Η Morgan Stanley δίνει σύσταση «υπεραπόδοσης» και τιμή στόχο στα 64 ευρώ, ενώ η Citi σύσταση «αγορά» με τιμή στόχο τα 52 ευρώ
Η πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών ισχύος 283 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαιώνει ότι η Metlen εκτελεί με συνέπεια τη στρατηγική ανακύκλωσης περιουσιακών στοιχείων και συνεχίζει να μετατρέπει ώριμα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε άμεση ρευστότητα. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα τόσο της Morgan Stanley, όσο και της Citi, οι οποίες συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι οι πρόσφατες κινήσεις ενισχύουν την πορεία απομόχλευσης και στηρίζουν τις προοπτικές επαναξιολόγησης της μετοχής. Η Morgan Stanley δίνει σύσταση «υπεραπόδοσης» και τιμή στόχο στα 64 ευρώ, ενώ η Citi σύσταση «αγορά» με τιμή στόχο τα 52 ευρώ, που στο αισιόδοξο σενάριο ανεβαίνει στα 80 ευρώ.
Η συναλλαγή αφορά επτά φωτοβολταϊκά έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής ισχύος 283 MW. Από αυτά, τα 143 MW βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ τα υπόλοιπα 140 MW είναι υπό κατασκευή και αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Και οι δύο οίκοι σημειώνουν ότι τα έργα διαθέτουν μακροχρόνιες συμβάσεις πώλησης ενέργειας, στοιχείο που ενισχύει την ορατότητα και τη σταθερότητα των ταμειακών ροών. Η πώληση πραγματοποιείται προς τη Schroders Greencoat και αποτελεί τη δεύτερη συναλλαγή μεταξύ των δύο πλευρών, μετά από αντίστοιχο deal το 2024.
Η Morgan Stanley εκτιμά ότι τα έσοδα από τη συναλλαγή θα κινηθούν στην περιοχή των 200–270 εκατ. ευρώ, βάσει ιστορικών αποτιμήσεων ανά MW για παρόμοια έργα. Ο οίκος αναμένει ότι η Metlen θα εισπράξει το σύνολο των ταμειακών εσόδων έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026, μετά την ολοκλήρωση και λειτουργία όλων των έργων του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή ακολουθεί την πρόσφατη ολοκλήρωση πώλησης ανανεώσιμων στη Χιλή και εντάσσεται, σύμφωνα με την ανάλυση, σε μια συνεπή ακολουθία κινήσεων asset rotation.
