Metlen: Deal με τη Schroders Greencoat για την πώληση φωτοβολταϊκών στο Ηνωμένο Βασίλειο
Επέκταση της συνεργασίας με τη Schroders Greencoat μέσω νέας συναλλαγής - Επτά έργα συνολικής ισχύος 283 MW, σε λειτουργία και υπό κατασκευή
Συμφωνία με τη METLEN Energy & Metals συνήψε η Schroders Greencoat, ένας εξειδικευμένος διαχειριστής υποδομών ενεργειακής μετάβασης της Schroders Capital, για την απόκτηση χαρτοφυλακίου 7 φωτοβολταϊκών έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο, για λογαριασμό πελατών της.
Τα 7 έργα, που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Αγγλίας και της Σκωτίας, έχουν αναπτυχθεί, κατασκευαστεί και δομηθεί εμπορικά από τη METLEN. Από το συνολικό χαρτοφυλάκιο των 283 MWp, τα 143 MW βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και είναι ολοκληρωμένα, ενώ τα υπόλοιπα 140 MW βρίσκονται υπό κατασκευή, με αναμενόμενη έναρξη εμπορικής λειτουργίας (COD) εντός του Β’ τριμήνου του 2026. Τα έργα καλύπτουν ενεργειακές ανάγκες που ανταποκρίνονται σε 89.333 νοικοκυριά. Επιπλέον, διαθέτουν μακροχρόνιες συμβάσεις πώλησης ενέργειας (offtake agreements) με τις Vodafone και Engie, οι οποίες εξασφαλίζουν υψηλή ορατότητα εσόδων και σταθερές ταμειακές ροές.
Η METLEN, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, με μακρόχρονη και ισχυρή παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο, επικεντρώνεται στην υλοποίηση της ατζέντας ενεργειακής μετάβασης της χώρας, με δραστηριότητες που εκτείνονται από τα φωτοβολταϊκά, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (BESS), την ευέλικτη παραγωγή και τις υποδομές δικτύων. Η εκτεταμένη τεχνογνωσία, οι απαράμιλλες δυνατότητες υλοποίησης έργων και η πρόσβαση στην αγορά συνθέτουν μια μοναδική πλατφόρμα που επιτρέπει στη METLEN να αξιοποιεί τις αναπτυσσόμενες τάσεις της ενεργειακής μετάβασης.
Πρόκειται για τη δεύτερη συναλλαγή μεταξύ της Schroders Greencoat και της METLEN, μετά την εξαγορά, για λογαριασμό πελατών της, χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών περίπου 110 MWp στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2024. Η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τη μεταξύ τους συνεργασία και εδραιώνει τη Schroders Greencoat ως έναν από τους μεγαλύτερ ους διαχειριστ ές λειτουργούντων επίγειων φωτοβολταϊκών πάρκων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
