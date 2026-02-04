Metlen: Deal με τη Schroders Greencoat για την πώληση φωτοβολταϊκών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Επέκταση της συνεργασίας με τη Schroders Greencoat μέσω νέας συναλλαγής - Επτά έργα συνολικής ισχύος 283 MW, σε λειτουργία και υπό κατασκευή