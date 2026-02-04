Alpha Bank: H αξία της συνεργασίας με την UniCredit και τα σενάρια
Alpha Bank: H αξία της συνεργασίας με την UniCredit και τα σενάρια
Ο όγκος του wealth στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνεργασίας έχει αποδόσει επιπλέον καρπούς της τάξης του 1 δισ. ευρώ σε σχέση με το παρελθόν - Επιπλέον, η συνεργασία έχει βελτιώσει την πρόσβαση της Alpha στην αγορά κοινοπρακτικών δανείων (syndication market), με ένα τρέχον βιβλίο περίπου 1,7 δισ. ευρώ
Ο τρόπος με τον οποίον η Alpha Bank αντιμετωπίζει τα σενάρια συνεργασίας της με τη Unicredit είναι πολύ συγκεκριμένος όπως φάνηκε και από την πρόσφατη συνέντευξη διοικητικών στελεχών της τράπεζας στην Autonomous.
Η συνεργασία με τη UniCredit εξελίσσεται θετικά και αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα.
Είναι χαρακτηριστικό πως ο όγκος του wealth στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνεργασίας έχει αποδόσει επιπλέον καρπούς της τάξης του 1 δισ. ευρώ σε σχέση με το παρελθόν και πάντα χάρη στη συνεργασία μιας και η Alpha εξυπηρετεί εταιρικούς πελάτες σε αγορές όπου μέχρι σήμερα είχε περιορισμένη παρουσία, διευρύνοντας έτσι την επιχειρηματική της εμβέλεια.
Επιπλέον η συνεργασία έχει βελτιώσει την πρόσβαση της Alpha στην αγορά κοινοπρακτικών δανείων (syndication market), με ένα τρέχον βιβλίο περίπου 1,7 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, η διοίκηση της Alpha δεν βλέπει προφανή εμπορικά οφέλη στην περίπτωση που η UniCredit αποκτούσε τον έλεγχο της τράπεζας.
