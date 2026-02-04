Alpha Bank: H αξία της συνεργασίας με την UniCredit και τα σενάρια

Ο όγκος του wealth στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνεργασίας έχει αποδόσει επιπλέον καρπούς της τάξης του 1 δισ. ευρώ σε σχέση με το παρελθόν - Επιπλέον, η συνεργασία έχει βελτιώσει την πρόσβαση της Alpha στην αγορά κοινοπρακτικών δανείων (syndication market), με ένα τρέχον βιβλίο περίπου 1,7 δισ. ευρώ