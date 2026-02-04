Alpha Bank: Σε ξένους επενδυτές το 80% της έκδοσης του 7ετούς ομολόγου

H έκδοση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 127 επενδυτών και καλύφθηκε κατά 86% από διαχειριστές κεφαλαίων, από τράπεζες και εταιρείες wealth management