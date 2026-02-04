Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Αλμα 46,3% έκαναν τα στεγαστικά δάνεια το 2025 - Διψήφια αύξηση και στην καταναλωτική πίστη
Περίπου 45.000 νοικοκυριά απέκτησαν νέο στεγαστικό δάνειο - Χορηγήθηκαν συνολικά 2,509 δισ. ευρώ σε 38.912 μικρές επιχειρήσεις
Έτος ορόσημο για τη στεγαστική πίστη ήταν το 2025 σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών καθώς αυτά ενισχύθηκαν περισσότερο από 46%.
Η εικόνα των εκταμιεύσεων νέων δανείων το 2025 αποτυπώνει μια σαφή και πολυδιάστατη επανεκκίνηση της πιστωτικής δραστηριότητας στην ελληνική οικονομία. Η δυναμική ανάκαμψη της στεγαστικής πίστης, η σταθερή και επιταχυνόμενη στήριξη των επιχειρήσεων και η σημαντική άνοδος της καταναλωτικής πίστης συνθέτουν ένα περιβάλλον αυξημένης χρηματοδότησης, που ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση σε καίριους τομείς.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τη στεγαστική πίστη, καθώς οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων κατέγραψαν αλματώδη αύξηση 46,3% σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου ανοδικού κύκλου, έπειτα από δεκαπέντε χρόνια συρρίκνωσης της συγκεκριμένης αγοράς. Κατά τη διάρκεια του έτους, περίπου 45.000 νοικοκυριά απέκτησαν νέο στεγαστικό δάνειο, με τις συνολικές εκταμιεύσεις να διαμορφώνονται σε 2,649 δισ. ευρώ, έναντι 1,810 δισ. ευρώ το 2024. Καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της ζήτησης διαδραμάτισε και το πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ», μέσω του οποίου εκταμιεύθηκαν 7.657 νέα στεγαστικά δάνεια, συνολικού ύψους 831 εκατ. ευρώ.
Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα στη χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων. Οι εκταμιεύσεις δανείων προς επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ και ύψος δανείου έως 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν κατά 10,5% σε ετήσια βάση. Το 2025 χορηγήθηκαν συνολικά 2,509 δισ. ευρώ σε 38.912 μικρές επιχειρήσεις, έναντι 2,270 δισ. ευρώ και 36.392 δανείων το 2024. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη βελτιωμένη πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων σε τραπεζική χρηματοδότηση και την αυξημένη επενδυτική και λειτουργική τους δραστηριότητα.
Την ίδια στιγμή, η καταναλωτική πίστη κατέγραψε διψήφια αύξηση 15,1%, με τις συνολικές εκταμιεύσεις να ανέρχονται σε 1,584 δισ. ευρώ το 2025. Κατά τη διάρκεια του έτους εκταμιεύθηκαν 432.474 νέα καταναλωτικά δάνεια, έναντι 412.604 δανείων συνολικού ύψους 1,376 δισ. ευρώ το 2024. Η άνοδος αυτή αντανακλά την ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και τη σταδιακή βελτίωση των οικονομικών συνθηκών των νοικοκυριών.
Συνολικά, τα στοιχεία του 2025 καταδεικνύουν μια σαφή επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης, η οποία δημιουργεί θετικές προοπτικές για την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη βιώσιμη ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.
