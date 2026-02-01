Οι τέσσερις παροχές - ορόσημα του 2026

Το φιλόδοξο σχέδιο της κυβέρνησης για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ από το 2027 - «Μπόνους» σε ιδιοκτήτες ακινήτων, συνταξιούχους και επαγγελματίες από τη μείωση της φοροδιαφυγής

Προϋπολογισμό της νέας χρονιάς να διανύει τα πρώτα του -κρίσιμα- βήματα, το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει ήδη κι άλλες παροχές που θα εξαγγελθούν το 2026, πέρα από τις φοροελαφρύνσεις που ήδη εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου για τα νοικοκυριά.



Τα επόμενα «νέα μέτρα» για φέτος και το 2027 προβλέπουν μειώσεις φόρων για ιδιοκτήτες ακινήτων, επιχειρήσεις και επαγγελματίες, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και άμεσες αυξήσεις εισοδήματος για συνταξιούχους και εργαζόμενους, που για πολλούς θα φτάνουν στον έναν επιπλέον μισθό τον χρόνο.







Πότε έρχεται τι Το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων έδωσε την εβδομάδα που πέρασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε όμως και ότι οι μειώσεις φόρων και εισφορών που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ του 2026 είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πάταξη της φοροδιαφυγής.



Αν και πρόωρο, σύμφωνα με πληροφορίες, το φιλόδοξο σχέδιο της κυβέρνησης περιλαμβάνει 4 ορόσημα:



1.«Δώρο» συνταξιούχων (και ο «γρίφος» της ΕΑΣ)







Τα κυρίαρχα σενάρια είναι δύο: είτε καταβολή ενός έκτακτου επιδόματος της τάξης των 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους, είτε μια πιο δομική παρέμβαση για μείωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).



Η δεύτερη λύση προκρίνεται από πολλούς ως πιο δίκαιη, καθώς διορθώνει στρεβλώσεις ετών που ψαλιδίζουν τις αυξήσεις, όμως η τελική απόφαση θα κριθεί «στο νήμα» του δημοσιονομικού χώρου που θα αποκαλυφθεί τον Μάρτιο του 2026.



2. ΔΕΘ 2026: Το μεγάλο στοίχημα των ακινήτων



Κλείσιμο Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του 2026.



Στο επίκεντρο των παροχών μπαίνουν ξανά οι ιδιοκτήτες ακινήτων (εισοδηματίες). Η κυβέρνηση σχεδιάζει γενναίες μειώσεις φόρων στα ενοίκια για το 2027, αυτή τη φορά όμως και στο κλιμάκιο κάτω από 12.000 ευρώ τον χρόνο, όπου ανήκει η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών.



Οι αποφάσεις τελούν υπό μία βασική αίρεση: την αύξηση των εσόδων από την αποκάλυψη αδήλωτων μισθωμάτων μέσω των κινήτρων και της διασύνδεσης με το myDATA στις δηλώσεις του 2026.



«Φοροελαφρύνσεις για όσους φοροδιαφεύγουν δεν πρόκειται να υπάρξουν», ξεκαθαρίζουν στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.



Τι σημαίνει αυτό;



Το στοίχημα θα κριθεί στο τι θα αποδώσουν τα νέα μέτρα ελέγχου που μπαίνουν σε εφαρμογή φέτος: το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) όπου θα καταγράφεται κάθε συναλλαγή, σε συνδυασμό όμως και με τα κίνητρα αποκάλυψης των πραγματικών μισθωμάτων (επιστροφή ενοικίων σε μισθωτές, μείωση φορολογίας σε ιδιοκτήτες με ενοίκια άνω των 12.000 ευρώ).



Πρακτικά, αν ως το καλοκαίρι η πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ, όπου δηλώνονται καθημερινά τα μισθώματα, δείξει ότι τα «μαύρα» ενοίκια περιορίζονται και τα έσοδα του κράτους αυξάνονται, οι επιπλέον εισπράξεις σχεδιάζεται να χρηματοδοτήσουν ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις φόρων για τους νομοταγείς, με φόρο ενοικίων μόλις 5% αντί 15% που σήμερα καταβάλλουν. Ουσιαστικά, εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα κερδίζουν έως και ένα νοίκι τον χρόνο στο εξής λόγω μείωσης της φορολογίας τους.



Εκτός από άμεση φοροελάφρυνση και μέτρο δικαιοσύνης, οι μειώσεις δίνουν μήνυμα σε περισσότερους ιδιοκτήτες να διαθέσουν προς μακροχρόνια μίσθωση χιλιάδες διαμερίσματα τα οποία κρατούν κλειστά υπό τον φόβο των φόρων, απαλλαγμένα από φόρους εισοδήματος και, ενδεχομένως, με περιθώριο για πιο «προσγειωμένα» μισθώματα για τους ενοικιαστές.



3. Τέλος Επιτηδεύματος: Το «τέλος» ενός μνημονιακού φόρου



Η εξαγγελία για οριστική εξάλειψη του Τέλους Επιτηδεύματος αναμένεται στη ΔΕΘ του 2026. Μετά την κατάργησή του για τα φυσικά πρόσωπα, σειρά παίρνουν οι εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Δεν πρόκειται όμως για άλλη μία φοροελάφρυνση, αλλά ένα σήμα στήριξης της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων.



Οι εταιρείες έχουν εδώ και χρόνια δει μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 22%, αλλά στη συνέχεια δόθηκε προτεραιότητα για ελαφρύνσεις σχεδόν αποκλειστικά στα νοικοκυριά.



Σίγουρη πρέπει να θεωρείται και η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, πέρα από τη μισή μονάδα που έχει ήδη ενσωματωθεί στην πρόβλεψη για το 2027. Το όφελος από μια τέτοια παρέμβαση υπολογίζεται σε περίπου 245 εκατ. ευρώ τον χρόνο.



Συνδυαζόμενα τα μέτρα αυτά, όπως σχεδιάζονται, στόχο έχουν να απελευθερώσουν πόρους για επενδύσεις και προσλήψεις, επιβραβεύοντας τις επιχειρήσεις που στηρίζουν την απασχόληση και την ανάπτυξη.



4. Μείωση προκαταβολής και επιστροφές σε επαγγελματίες



Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εκτός του ότι στα εκκαθαριστικά του 2027 θα πληρώσουν λιγότερους φόρους μετά τις μειώσεις φορολογικών συντελεστών που ισχύουν από 1/1/2026, έρχεται να προβλεφθεί και μία ακόμα πρόσθετη μείωση, στην προκαταβολή φόρου για τον επόμενο χρόνο.



Το μέτρο θα ανακοινωθεί ή θα εφαρμοστεί και από φέτος αν το επιτρέψει το πλεόνασμα του 2025. Σε κάθε περίπτωση, θα πρόκειται για μέτρο-ανάσα που θα βελτιώσει άμεσα τη ρευστότητα χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς οδηγεί σε μείωση επιβαρύνσεων κατά 450 εκατ. ευρώ και μαζικές επιστροφές φόρου σε επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

