8 ηχηρά σκάνδαλα της Deutsche Bank: Το ξέπλυμα χρήματος στη Ρωσία και η παρακολούθηση... εργαζομένων
Τώρα την ψάχνουν πάλι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στο «κάδρο» και ο Αμπράμοβιτς
Μπορεί αρκετοί να νόμιζαν ότι τα μεγάλα σκάνδαλα ανήκουν στο παρελθόν, όμως η Deutsche Bank φροντίζει να τραβάει τακτικά πάνω της το ενδιαφέρον των Αρχών. Στη χειρότερη, ίσως, συγκυρία για την τράπεζα -καθώς σήμερα ο CEΟ, Κρίστιαν Σέβινγκ, θα ανακοινώσει κέρδη ρεκόρ– ερευνητές από την εισαγγελία της Φρανκφούρτης έκαναν χθες έφοδο στην κεντρική έδρα της τράπεζας στη Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημά της στο Βερολίνο. Η υπόθεση, με βάση τις πρώτες πληροφορίες, αφορά πιθανές παραλείψεις σε υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος και όπως φαίνεται εμπλεκόμενος είναι ένας παλιός πελάτης της, ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος και πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι, Ρομάν Αμπράμοβιτς. Έτσι, τις τελευταίες ώρες, ο γερμανικός τραπεζικός κολοσσός βρίσκεται για λάθος λόγους στην επικαιρότητα. Και δεν είναι η πρώτη φορά.
Υπενθυμίζεται, ότι ο Αμπράμοβιτς, έχει τεθεί υπό ευρωπαϊκές κυρώσεις από τον Μάρτιο του 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung, η Deutsche Bank φέρεται να υπέβαλε καθυστερημένα στις αρμόδιες αρχές, μία ή περισσότερες αναφορές για εταιρείες του ολιγάρχη, που ελεγχονται για υποπτες συναλλαγές.
Σύμφωνα με την Handelsblatt, πρόκειται για συναλλαγές από την περίοδο 2013-2018, δηλαδή πριν από την επιβολή ευρωπαϊκών και αμερικανικών κυρώσεων στον Αμπράμοβιτς.
Η Deutsche Bank είχε στο παρελθόν επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρείες, οι οποίες, στο πλαίσιο περαιτέρω ερευνών, φέρονται να έχουν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Οι τράπεζες υποχρεούνται να αναφέρουν αμέσως στις αρμόδιες αρχές ύποπτες πληρωμές. Αν δεν το πράξουν, κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, φέρεται να πρόκειται τόσο για πληρωμές που πέρασαν μέσω ρωσικής διατραπεζικής τράπεζας προς τη Deutsche Bank, όσο και για προηγούμενη επιχειρηματική σχέση με εταιρείες του Αμπράμοβιτς.
Tα τελευταία χρόνια ο γερμανικός τραπεζικός κολοσσός, αναγκάστηκε να πληρώσει πολλά πρόστιμα, λόγω καθυστερημένων αναφορών υπόπτων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Λόγω των ελλείψεων στον τομέα της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η εποπτική αρχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Bafin είχε στείλει στο ίδρυμα ειδικό εκπρόσωπο από το 2018 έως το 2024, με σκοπό να παρακολουθεί την πρόοδο σε αυτό το μέτωπο.
Η τελευταία γνωστή περίπτωση, είναι ένα πρόστιμο ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, που επιβλήθηκε στη Deutsche Bank το 2022, λόγω καθυστερημένων αναφορών υπόπτων για συναλλαγές με έναν θείο του τότε Σύρου ηγέτη Μπασάρ αλ-Άσαντ.
Οι έρευνες που ξεκίνησαν από χθες αποτελούν επίσης μια πρώτη δοκιμασία για τη Σιμόν Κέμπφερ, τη νέα επικεφαλής νομική σύμβουλο της Deutsche Bank, πρώην συνεργάτη της μεγάλης δικηγορικής εταιρείας Freshfields και πρώην εισαγγελέα, με πλούσιο βιογραφικό σε θέματα εσωτερικής συμμόρφωσης εταιρειών. Μόλις το καλοκαίρι, η τράπεζα αναδιοργάνωσε το τμήμα κατά της χρηματοπιστωτικής εγκληματικότητας και αντάλλαξε ξανά τον επικεφαλής υπεύθυνο για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μια θέση που, όπως και αυτή του επικεφαλής νομικού συμβούλου, θεωρείται μπελάς τα τελευταία χρόνια.
Και όχι άδικα, αφού ο γερμανικός τραπεζικός κολοσσός, έχει δώσει πολλά δικαιώματα.
Δωροδοκίες, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, συμμετοχή σε απάτες, φοροδιαφυγή, εμπλοκή σε σκάνδαλα πάσης φύσεως -ακόμα και στη «φούσκα» των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ, που πυροδότησαν μια παγκόσμια κρίση -και πολλά ακόμα, συνθέτουν αυτό το «μωσαϊκό της αμαρτίας», το οποίο επιστρέφει από το παρελθόν, για να στοιχειώσει το μέλλον της γερμανικής τράπεζας.
Ακολουθούν οι πιο «ηχηρές» περιπτώσεις:
Το αμαρτωλό παρελθόν της Deutsche BankΑρκετές είναι οι περιπτώσεις, που η Deutsche Bank έχει συνδεθεί με κάθε πιθανό και απίθανο σκάνδαλο, που ταλαιπώρησε το τραπεζικό σύστημα.
Ακολουθούν οι πιο «ηχηρές» περιπτώσεις:
1. Ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια στις ΗΠΑΤο ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια (subprimes) θεωρούνται η απαρχή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τέτοιου είδους «τοξικά» στεγαστικά δάνεια αγοράστηκαν και από την Deutsche Bank, η οποία στη συνέχεια τα «συσκεύαζε» σε πολύπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και τα μεταπωλούσε ως σίγουρη επένδυση σε άλλες τράπεζες.
Όταν η αμερικανική αγορά στεγαστικών δανείων κατέρρευσε, όλα αυτά τα πακέτα έχασαν με μιας την αξία τους. Ας σημειωθεί ότι η γερμανική τράπεζα είχε οσμιστεί τις εξελίξεις και είχε επενδύσει τεράστια ποσά στην κατάρρευση της αγοράς. Λίγα χρόνια αργότερα η Deutsche Bank και το αμερικανικό δημόσιο συμβιβάστηκαν σε πρόστιμο 14 δισ. δολαρίων, το οποίο εν τέλει έπεσε στα 7,2 δισ.
2. Ξέπλυμα χρήματος στη ΡωσίαΤο 2015 αποκαλύφθηκε ότι η Deutsche Bank είχε ξεπλύνει την τελευταία τετραετία με τη βοήθεια αγοροπωλησίας μετοχών σε ρούβλια περίπου 10 δισ. δολάρια. Επειδή οι συναλλαγές έγιναν σε αμερικανικό νόμισμα, παρενέβησαν οι αμερικανικές εποπτικές αρχές επιβάλλοντας πρόστιμο 600 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ως αποτέλεσμα, το γερμανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σταμάτησε να δραστηριοποιείται ως επενδυτική τράπεζα στη Ρωσία.
3. Χειραγωγήσεις διατραπεζικών επιτοκίωνΤα επιτόκια Euribor και Libor είναι διατραπεζικά επιτόκια αναφοράς, με τα όποια οι τράπεζες δανείζονται χρήματα μεταξύ τους. Παράλληλα, έχουν ρόλο σημείου αναφοράς όταν πρόκειται για βραχυπρόθεσμα δάνεια ή μακροπρόθεσμες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, όπως υποθήκες ή παράγωγα.
Το 2013 η Κομισιόν επέβαλε σε έξι διεθνείς τράπεζες συνολικά πρόστιμα 1,7 δισ. ευρώ για χειραγώγηση των εν λόγω επιτοκίων. Το μεγαλύτερο πρόστιμο, ύψους 725 εκατ. ευρώ, επιβλήθηκε στην Deutsche Bank.
4. Συναλλαγές με τον Τζέφρι Έπσταϊν«Ήταν μεγάλο λάθος να δεχθούμε τον Τζέφρι Έπσταϊν ως πελάτη το 2013», παραδεχόταν το καλοκαίρι του 2022 η διοίκηση της Deutsche Bank, όταν οι αμερικανικές αρχές της επέβαλλαν πρόστιμο 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Η γερμανική τράπεζα γνώριζε το «εγκληματικό ιστορικό» του Αμερικανού παιδόφιλου, δεν έκανε ωστόσο τίποτα, παρά τις «συστηματικές ύποπτες αναλήψεις», δήλωσε η διοίκηση της τράπεζας στη Φρανκφούρτη.
5. Danske BankH Deutsche Bank διαδραμάτισε κορυφαίο ρόλο και στο μεγαλύτερο, μέχρι τότε, σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Υπήρξε ο κύριος εταίρος της Danske Bank, η οποία μέσω υποκαταστημάτων στην Εσθονία ξέπλυνε από το 2007 μέχρι το 2015 περίπου 200 δισ. ευρώ. Όπως και στην περίπτωση Έπσταϊν, έτσι και σε αυτήν την υπόθεση η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Νέας Υόρκης DFS επέρριψε στη γερμανική τράπεζα «ελλιπή έλεγχο στους πελάτες της».
6. Κατασκόπευε από εργαζόμενους έως και… επενδυτέςΈνα από τα πιο πολύκροτα σκάνδαλα που «στοιχειώνουν» την Deutsche Bank, είναι αυτό της κατασκοπείας, το οποίο, μάλιστα, είχε λάβει (όπως αποδείχθηκε) και πολύ μεγάλες διαστάσεις, ενώ υπήρχε «προσωπικό ενδιαφέρον της διοίκησης στην κατασκοπεία – παρακολούθηση». Όπως αποδείχθηκε, η Deutsche Bank, δεν παρακολουθούσε μόνο τους εργαζομένους της, αλλά ακόμα και τους εξωτερικούς επενδυτές.
Συγκεκριμένα, στελέχη της τράπεζας παρακολουθούσαν χιλιάδες e-mail του προσωπικού και επενδυτών της, ενώ με κάθε μυστικότητα έψαχνε τους σκληρούς δίσκους των ηλεκτρονικών υπολογιστών των εργαζομένων της.
7. Cum-ex: Το σκάνδαλο φοροδιαφυγήςΤο σκάνδαλο Cum-ex ξεκίνησε από την Deutsche Bank και πήρε γρήγορα πολιτικές διαστάσεις, καθώς προκάλεσε μέχρι και την κατάθεση στις δικαστικές αρχές του πρώην Γερμανού Καγκελάριου, Όλαφ Σολτς. Το 2022, οι Γερμανοί εισαγγελείς έκαναν έφοδο στα κεντρικά της Deutsche Bank αναζητώντας στοιχεία για την εμπλοκή της στο σκάνδαλο «cum-ex» που αφορά απάτη με σκοπό τη φοροδιαφυγή, ύψους αρκετών δισ. ευρώ.
Στη φορολογική απάτη που είναι γνωστή ως «cum-ex» ή dividend stripping, οι τράπεζες και οι επενδυτές αντάλλασσαν ταχύτατα μετοχές εταιρειών γύρω από την ημέρα διανομής των μερισμάτων τους, θολώνοντας την ιδιοκτησία των μετοχών και επιτρέποντας σε πολλά μέρη να διεκδικήσουν ψευδώς φορολογικές εκπτώσεις επί των μερισμάτων.
Στο σκάνδαλο εμπλέκονται περίπου 100 τράπεζες σε τέσσερις ηπείρους και τουλάχιστον 1.000 ύποπτοι. Το Reuters έχει αναφέρει την εμπλοκή της Deutsche Bank στο σχέδιο μεταξύ 2006 και 2011, όταν οι τραπεζίτες συζητούσαν τους «κινδύνους φήμης» του θέματος. Η Deutsche Bank δάνεισε χρήματα σε εταιρείες για να πραγματοποιήσουν τέτοιες συναλλαγές.
8. Ο CEO Κρίστιαν Σέβινγκ ενέκρινε συναλλαγή €1,5 δισ. που αργότερα…διερεύνησε ο ίδιοςΣτο γαϊτανάκι των περίεργων υποθέσεων της τράπεζας, προστέθηκε σχετικά πρόσφατα και ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Κρίστιαν Σέβινγκ. O CEO φέρεται να ενέκρινε μια σύνθετη χρηματοοικονομική συναλλαγή ύψους €1,5 δισ. με την ιταλική UniCredit το 2010 — μια συμφωνία που αργότερα αποτέλεσε αντικείμενο εσωτερικής έρευνας της ίδιας της τράπεζας, την οποία επέβλεψε ο ίδιος, σύμφωνα με ρεπορτάζ των FT που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2025.
Η συναλλαγή, που είχε χαρακτηριστικά «enhanced repos», φέρει ομοιότητες με μια παλαιότερη συμφωνία ύψους €2,2 δισ. με την ιταλική Monte dei Paschi di Siena το 2008. Και οι δύο συμφωνίες αξιοποιούσαν ομόλογα και παράγωγα για να συγκαλύψουν το πραγματικό μέγεθος των δανείων που παρείχε η Deutsche σε άλλες τράπεζες.
Αργότερα, η Deutsche Bank αναθεώρησε τη λογιστική απεικόνιση αυτών των συναλλαγών, κατατάσσοντάς τες σε συναλλαγές παραγώγων αντί για χρηματοδοτικές συναλλαγές. Η αλλαγή αυτή προκάλεσε την έναρξη εσωτερικού ελέγχου το 2013, υπό την εποπτεία του Σέβινγκ, ο οποίος τότε ηγείτο της μονάδας εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας.
Η έρευνα αποτέλεσε βασικό στοιχείο σε ιταλική ποινική δίκη που οδήγησε σε καταδίκες έξι πρώην στελεχών της Deutsche Bank, με ποινές έως 4 έτη και 8 μήνες για λογιστική παραποίηση και χειραγώγηση αγοράς.
Οι καταδικασθέντες αργότερα αθωώθηκαν από εφετείο και πλέον στρέφονται νομικά κατά της τράπεζας. Ένας εξ αυτών διεκδικεί €152 εκατ. στο δικαστήριο της Φρανκφούρτης, ενώ άλλοι ετοιμάζουν αγωγές στο Λονδίνο.
Σύμφωνα με έγγραφα που είδαν οι FT και πηγές με γνώση της υπόθεσης, η εμπλοκή του Σέβινγκ στη συναλλαγή με τη UniCredit δεν αποκαλύφθηκε ούτε στην εσωτερική έκθεση ελέγχου, ούτε σε παρουσίαση προς την ιταλική κεντρική τράπεζα. Πηγές κοντά στη διοίκηση της Deutsche υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε λόγος αποκάλυψης, καθώς δεν υπήρξε ποτέ σύγκρουση συμφερόντων.
