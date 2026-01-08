Deutsche Bank: Ελληνικές και κυπριακές τράπεζες η καλύτερη επενδυτική επιλογή
Deutsche Bank: Ελληνικές και κυπριακές τράπεζες η καλύτερη επενδυτική επιλογή
Διακρίνει σημαντικά περιθώρια ανόδου - Top pick η Eurobank, οι τιμές στόχοι για Πειραιώς, ΕΤΕ, Aloha Bank, Τρ. Κύπρου
H αναβάθμιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς σε συνδυασμό με την παραγωγή δανείων και αποτελεσμάτων των τραπεζών διαμορφώνει συνθήκες για τοποθέτηση επενδυτών, παρά την ανατίμηση των μετοχών τους.
Οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες παρουσίασαν ισχυρή επίδοση, υπερβαίνοντας σταθερά τις προσδοκίες, με αμφότερες τις αγορές να ξεχωρίζουν έντονα σε επίπεδο δραστηριότητας, ενώ στην Ελλάδα η πιστωτική επέκταση ξεπέρασε το 10% αναφέρει σε πρόσφατη έκθεσή της η Deutsche Bank. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, η οποία στηρίζεται σε χρόνια υποεπένδυσης, γεγονός που, κατά την άποψή μας, καθιστά την τάση βιώσιμη. Αυτό επιτρέπει ταχύτερη από την αναμενόμενη ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) και δημιουργεί ισχυρές προοπτικές μελλοντικής κερδοφορίας ανά μετοχή (EPS), υποστηριζόμενες επιπλέον από την αύξηση των προμηθειών, την υψηλή λειτουργική αποδοτικότητα και τη μείωση των προβλέψεων.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες παρουσίασαν ισχυρή επίδοση, υπερβαίνοντας σταθερά τις προσδοκίες, με αμφότερες τις αγορές να ξεχωρίζουν έντονα σε επίπεδο δραστηριότητας, ενώ στην Ελλάδα η πιστωτική επέκταση ξεπέρασε το 10% αναφέρει σε πρόσφατη έκθεσή της η Deutsche Bank. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, η οποία στηρίζεται σε χρόνια υποεπένδυσης, γεγονός που, κατά την άποψή μας, καθιστά την τάση βιώσιμη. Αυτό επιτρέπει ταχύτερη από την αναμενόμενη ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) και δημιουργεί ισχυρές προοπτικές μελλοντικής κερδοφορίας ανά μετοχή (EPS), υποστηριζόμενες επιπλέον από την αύξηση των προμηθειών, την υψηλή λειτουργική αποδοτικότητα και τη μείωση των προβλέψεων.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα