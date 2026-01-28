Γιάννης Πλατσιδάκης: Η κατάρρευση της βεβαιότητας στη σύγχρονη ναυτιλία

Μήνυμα ρεαλισμού και εμπειρίας από τον επίτιμο πρόεδρο της INTERCARGO για το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας, σε μια εποχή εντεινόμενων γεωπολιτικών και θεσμικών ανατροπών