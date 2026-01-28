Γιάννης Πλατσιδάκης: Η κατάρρευση της βεβαιότητας στη σύγχρονη ναυτιλία
Μήνυμα ρεαλισμού και εμπειρίας από τον επίτιμο πρόεδρο της INTERCARGO για το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας, σε μια εποχή εντεινόμενων γεωπολιτικών και θεσμικών ανατροπών
Σε μια περίοδο όπου η ναυτιλία καλείται να πλεύσει σε αχαρτογράφητα νερά, ο Γιάννης Πλατσιδάκης έθεσε με σαφήνεια το πλαίσιο των προκλήσεων αλλά και των σταθερών αξιών που, κατά την άποψή του, εξακολουθούν να καθορίζουν την επιτυχία των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση «Ελληνικές Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις του Μέλλοντος – Οι προκλήσεις για τη διατήρηση της παγκόσμιας ηγεσίας», στο Ίδρυμα Ευγενίδου, ο επίτιμος πρόεδρος της INTERCARGO μίλησε με τη γλώσσα της πολυετούς εμπειρίας, χωρίς ωραιοποιήσεις.
Κεντρικός άξονας της τοποθέτησής του ήταν ο ανθρώπινος παράγοντας. «Η ναυτιλία έχει μετεξελιχθεί λόγω του δεσμού μεταξύ της εταιρείας και του ναυτικού», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι η αίσθηση συμμετοχής και ιδιοκτησίας του πληρώματος απέναντι στο πλοίο δεν αποτελεί απλώς ηθική αξία, αλλά δομικό στοιχείο της αποδοτικότητας και της ασφάλειας. Σε μια εποχή ESG, αυτοματισμών και ψηφιακών εργαλείων, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: χωρίς τον άνθρωπο στο επίκεντρο, καμία μετάβαση δεν μπορεί να σταθεί.
