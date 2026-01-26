Crash test για τον Κάθετο Διάδρομο: Ορατός ο κίνδυνος να μείνει ξανά χωρίς αέριο

Υπό το βάρος έντονης αβεβαιότητας και με εξαιρετικά χαμηλές προσδοκίες προσέρχεται η αγορά στην σημερινή δημοπρασία για τη δέσμευση χωρητικότητας μεταφοράς LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου προς την Ουκρανία, καθώς κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι δεν έχουν αποκατασταθεί οι συνθήκες που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν εμπορικό ενδιαφέρον.



Το ενδεχόμενο να επαναληφθεί το αποτέλεσμα του Δεκεμβρίου, όταν στη δημοπρασία δεν προσήλθε κανένας συμμετέχων, παραμένει ισχυρό, σύμφωνα και με την διευθύνουσα σύμβουλο του ΔΕΣΦΑ κ. Μαρία Ρίτα Γκάλη, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα βαθύτερα προβλήματα του μεγάλου ενεργειακού εγχειρήματος με τις υπερατλαντικές διαστάσεις.



Οι ΗΠΑ ποντάρουν πολλά στον κάθετο διάδρομο, για να πουλήσουν το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη με πύλη εισόδου την Ελλάδα. Στάση που έχει επιβεβαιωθεί από τις συμφωνίες του Νοεμβρίου στην Διάσκεψη PTEC αλλά και από τις τακτικές επισκέψεις κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ αλλά και αμερικανικών παραγόντων όπως επιτετραμμένος του υπουργού ενέργειας Κρις Ράιτ. Ο τελευταίος βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα με σκοπό να ενημερωθεί για τις εξελίξεις αλλά και να κινητοποιήσει όλους τους πολιτικούς και διπλωματικούς μηχανισμούς ώστε να γίνει ο ενεργειακός διάδρομος ελκυστικός για τους επενδυτές.

