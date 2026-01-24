Πάρκο Φυλής: Δεσμευτικές προσφορές για το logistics hub των €250 εκατ. - Τις επόμενες ημέρες πρόσκληση στα τρία επενδυτικά σχήματα
Πάρκο Φυλής: Δεσμευτικές προσφορές για το logistics hub των €250 εκατ. - Τις επόμενες ημέρες πρόσκληση στα τρία επενδυτικά σχήματα
Οι διαφωνίες, η διαφορετική αποτίμηση και οι προβλέψεις ότι μετεγκατάσταση από τον Ελαιώνα των μεταφορικών εταιρειών θα απομακρύνει έως 10.000 βαρέα οχήματα από τον Κηφισό
Στην επόμενη φάση, περνά ο διαγωνισμός για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Logistics στη Φυλή, ενός έργου–ορόσημου για τη Δυτική Αττική και την εφοδιαστική αλυσίδα, συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ.
Μετά την άρση των διαφορών μεταξύ Δήμου και Υπερταμείου για την αποτίμηση της έκτασης, τις επόμενες ημέρες όπως αναφέρουν πληροφορίες αναμένεται να δημοσιευθεί η πρόσκληση προς τα τρία επενδυτικά σχήματα που παραμένουν στη διαδικασία, ανοίγοντας τον δρόμο για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών.
Πρόκειται για την Aegean Oil, την κοινοπραξία Goldair Cargo – AKTOR – FINCOP (όμιλος Κοπελούζου) και την κοινοπραξία Ειδησεοφωνική – Call Center Ελλάδας – Αθηναϊκό Κέντρο Επικοινωνιών και Πληροφορικής – Levante Express – Planning Σύμβουλοι – Π. Βαρβαρίγος, τα οποία καλούνται να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές στο πλαίσιο της β’ φάσης του διαγωνισμού.
Το προηγούμενο διάστημα είχαν καταγραφεί διαφωνίες μεταξύ του δήμου Φυλής και του Υπερταμείου, το οποίο λειτουργεί για λογαριασμό του δήμου, ως προς την αποτίμηση της έκτασης των περίπου 437 στρεμμάτων που θα φιλοξενήσει το πάρκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπερταμείο είχε αποτιμήσει την παραχώρηση σε επίπεδα της τάξης των 15 εκατ. ευρώ, ενώ ο Δήμος Φυλής έθετε ως ελάχιστη βάση αποτίμησης τα 90 εκατ. ευρώ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για καθαρή δημοτική έκταση με υψηλή αναπτυξιακή αξία.
Πηγές με γνώση της διαδικασίας υποστηρίζουν ότι πλέον έχει βρεθεί κοινός τόπος αφού ξεκαθαρίζεται ότι η αποτίμηση δεν αφορά πώληση γης, αλλά πολυετή παραχώρηση δικαιώματος χρήσης για την ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου, με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 35 ετών και δυνατότητα επέκτασης έως 40–50 έτη.
Η πρόταση του Δήμου Φυλής για την αξιοποίηση του ακινήτου, η οποία ήταν προγραμματισμένο να περάσει χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο, ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από τα επενδυτικά σχήματα.
Παρά τη σύνθετη φύση του έργου, πηγές της αγοράς εκφράζουν αισιοδοξία ότι θα υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς πλέον το πλαίσιο θεωρείται σαφές και η διαδικασία εισέρχεται στην τελική της φάση.
Πηγή: Newmoney.gr
Μετά την άρση των διαφορών μεταξύ Δήμου και Υπερταμείου για την αποτίμηση της έκτασης, τις επόμενες ημέρες όπως αναφέρουν πληροφορίες αναμένεται να δημοσιευθεί η πρόσκληση προς τα τρία επενδυτικά σχήματα που παραμένουν στη διαδικασία, ανοίγοντας τον δρόμο για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών.
Πρόκειται για την Aegean Oil, την κοινοπραξία Goldair Cargo – AKTOR – FINCOP (όμιλος Κοπελούζου) και την κοινοπραξία Ειδησεοφωνική – Call Center Ελλάδας – Αθηναϊκό Κέντρο Επικοινωνιών και Πληροφορικής – Levante Express – Planning Σύμβουλοι – Π. Βαρβαρίγος, τα οποία καλούνται να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές στο πλαίσιο της β’ φάσης του διαγωνισμού.
Το προηγούμενο διάστημα είχαν καταγραφεί διαφωνίες μεταξύ του δήμου Φυλής και του Υπερταμείου, το οποίο λειτουργεί για λογαριασμό του δήμου, ως προς την αποτίμηση της έκτασης των περίπου 437 στρεμμάτων που θα φιλοξενήσει το πάρκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπερταμείο είχε αποτιμήσει την παραχώρηση σε επίπεδα της τάξης των 15 εκατ. ευρώ, ενώ ο Δήμος Φυλής έθετε ως ελάχιστη βάση αποτίμησης τα 90 εκατ. ευρώ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για καθαρή δημοτική έκταση με υψηλή αναπτυξιακή αξία.
Πηγές με γνώση της διαδικασίας υποστηρίζουν ότι πλέον έχει βρεθεί κοινός τόπος αφού ξεκαθαρίζεται ότι η αποτίμηση δεν αφορά πώληση γης, αλλά πολυετή παραχώρηση δικαιώματος χρήσης για την ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου, με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 35 ετών και δυνατότητα επέκτασης έως 40–50 έτη.
Το οικονομικό πλαίσιο της παραχώρησηςΣύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, το οικονομικό πλαίσιο που τίθεται ως ελάχιστη βάση (minimum bid) για τους υποψήφιους επενδυτές περιλαμβάνει προκαταβολή προς το δήμο ύψους περίπου 9 εκατ. ευρώ, ετήσιο μίσθωμα της τάξης των 2–2,5 εκατ. ευρώ από το δεύτερο έτος της παραχώρησης και μετά, καθώς και ποσοστό 6% επί των ακαθάριστων εσόδων της επένδυσης.
Η πρόταση του Δήμου Φυλής για την αξιοποίηση του ακινήτου, η οποία ήταν προγραμματισμένο να περάσει χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο, ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από τα επενδυτικά σχήματα.
Ένα έργο-ορόσημο για τη Δυτική ΑττικήΤο Επιχειρηματικό Πάρκο Φυλής θα αποτελέσει ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο, όπου οι μεταφορές, τα logistics και η τεχνολογία θα συνυπάρχουν σε ενιαίο οικοσύστημα. Ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει τη χρηματοδότηση, αδειοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση του πάρκου. Στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονται υποδομές φιλοξενίας και τουριστικά καταλύματα για οδηγούς και εργαζόμενους, διαμορφώνοντας ένα μοντέλο ανάπτυξης που προσομοιάζει σε μια μικρή «πόλη» logistics με ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
Αποσυμφόρηση Κηφισού και τοπική ανάπτυξηΠέρα όμως από την επενδυτική του διάσταση, το έργο αποκτά έντονο αναπτυξιακό και κυκλοφοριακό αποτύπωμα. Η μετεγκατάσταση μεταφορικών εταιρειών από τον Ελαιώνα στη Φυλή αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση του Κηφισού, αφαιρώντας κατά τις εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς εφοδιαστικής αλυσίδας περί τα 10.000 φορτηγά ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει την τοπική οικονομία της Δυτικής Αττικής.
Παρά τη σύνθετη φύση του έργου, πηγές της αγοράς εκφράζουν αισιοδοξία ότι θα υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς πλέον το πλαίσιο θεωρείται σαφές και η διαδικασία εισέρχεται στην τελική της φάση.
Πηγή: Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα