Πάρκο Φυλής: Δεσμευτικές προσφορές για το logistics hub των €250 εκατ. - Τις επόμενες ημέρες πρόσκληση στα τρία επενδυτικά σχήματα

Οι διαφωνίες, η διαφορετική αποτίμηση και οι προβλέψεις ότι μετεγκατάσταση από τον Ελαιώνα των μεταφορικών εταιρειών θα απομακρύνει έως 10.000 βαρέα οχήματα από τον Κηφισό